Inter, de neoprit în Serie A Elevii lui Chivu, victorie după două autogoluri ale Veneziei. Rivala AC Milan, eșec înainte de derby

Venezia - Inter Milan 0-2. Victorie pentru formația lui Cristi Chivu, care își păstrează prima poziție în clasamentul din Serie A.

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Campioana Italiei venea după o nouă revenire spectaculoasă, 2-1 contra Fiorentinei, iar victoria de marți a revelației Lazio i-a forțat pe „nerazzrurri” să obțină cele 3 puncte în deplasarea de pe terenul ultimei clasate.

Venezia - Inter Milan 0-2 . Elevii lui Chivu, de neoprit în Serie A

Deși diferența din clasament era enormă între cele două formații, partida de miercuri nu a fost una deloc ușoară pentru gruparea tehnicianului român.

Fără Lautaro Martinez, absent din cauza unei accidentări serioase, oamenii din atacul lui Inter nu au găsit drumul spre gol până aproape de finalul jocului.

Golurile victoriei au venit în minutele 79 și 82, când Moreno și Adams au trimis mingea în propria poartă, iar Inter a plecat acasă cu toate cele trei puncte, revenind pe poziția de lider, cu 25 de puncte după primele 9 etape, la egalitate cu Lazio.

Tot miercuri, rivala AC Milan a pierdut primul meci al sezonului, 2-4 cu Bologna pe teren propriu, după ce „rossonerii” au condus cu 2-1.

Belgianul Samuel Mbangula (22 de ani) a marcat un hat-trick pentru oaspeți.

Eșecul formației lui Ruben Amorim vine chiar înainte derby-ului cu Inter, programat sâmbătă, de la 21:45, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport 1.

În sezonul precedent, Inter a pierdut de două ori în „Derby della Madonnina”, de fiecare dată cu scorul de 0-1.

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