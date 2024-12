Keșeru, indecis în privința retragerii Atacantul român a vorbit despre viitorul său: „E posibil să trec de la om de teren la om din tribună”

Contractul lui Cladiu Keșeru (38 de ani) cu Cherno More se apropie de final, dar fotbalistul încă nu știe dacă se va retrage sau va mai continua să joace fotbal.

Prezent la Gala AFAN, atacantul a vorbit despre viitorul său în fotbal.

La un an după ce își anunțase retragerea din fotbal, Claudiu Keșeru a semnat un contract pe 6 luni cu echipa bulgară, Cherno More, pentru care a marcat de 6 ori în 15 partide.

Cherno More încearcă să-l convingă pe Keșeru să rămână

Deși contractul lui Keșeru cu Cherno More se apropie de final, acesta a anunțat că bulgarii încearcă să-l convingă să rămână, însă el este indecis.

Keșeru afirmă că intenția sa era să se retragă definitiv acum, după încheierea sezonului de toamnă.

„În principiu a fost ultimul meci al anului, nu mai afirm absolut nimic pentru că după ultima situație poate peste vreo 6 luni iar se mai întâmplă să primesc un apel și să fiu tentat.

În orice caz, cam asta e intenția (n.r. - să se retragă), le-am transmis-o, au primit-o cu greu, încearcă să mă facă să mă răzgândesc, dar a fost un moment excepțional.

În momentul în care am luat decizia am zis că voi veni să-mi demonstrez mie ce pot, pentru că am rămas cu un gust amar după plecarea de la UTA și am vrut să-mi demonstrez mie”, a declarat Claudiu Keșeru.

100.000 de euro este cota lui Keșeru, potrivit Transfermarkt

Claudiu Keșeru: „E posibil să trec de la om de teren la om din tribună”

Claudiu Keșeru a declarat că în timpul parcursului său la Cherno More a avut ocazia să-și continue și studiile de director sportiv.

„Am avut ocazia, datorită înțelegerii pe care am avut-o cu Cherno More și cu antrenorul, să-mi continui studiile de director sportiv. Mai departe, țin pentru mine. E posibil să trec de la om de teren la om din tribună.

Mă abțin să vorbesc prea mult și întotdeauna m-am considerat un om al faptelor, dar nu pot să spun în momentul de față ce se va întâmpla”