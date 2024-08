Gloria Buzău și Rapid București au terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), sâmbătă, într-o partidă din etapa a 5-a din Liga 1.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 10, prin Jayson Papeau, însă Constantin Budescu avea să egaleze, în minutul 77, din lovitură de la 11 metri.

În urma acestui rezultat, Gloria Buzău a urcat pe locul 11, cu 5 puncte, în timp ce Rapid a urcat pe locul 12, cu 4 puncte.

Runda viitoare, Rapid va juca contra celor de la Dinamo, pe 18 august, în timp ce Gloria Buzău va evolua pe terenul celor de la Universitatea Craiova, pe 16 august.

Claudiu Petrila: „E dureros!”

Claudiu Petrila a fost din nou unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului.

Mijlocașul a pasat decisiv la unicul gol al echipei sale, reușit de Jayson Papeau.

Claudiu Petrila consideră că echipa sa a practicat un joc mai bun decât în etapa precedentă, contra lui Sepsi, însă a fost insuficient pentru a obține primul succes din acest sezon.

„Din nou o seară neagră. Am început bine, am marcat repede. Părea că mai puteam înscrie, dar nu a fost să fie. A doua parte am început-o slab, și-au creat câteva ocazii și a venit acel penalty.

Azi a fost diferit, am legat un pic jocul, am pasat, din păcate n-am reușit să înscriem al doilea gol.

Fizic suntem bine, ne pregătim. E dureros, dar cum am spus și după meciul trecut, trebuie să facem ceva să ne revenim.

Nici noi nu înțelegem. Vrem să câștigăm, dăm totul, dar din păcate nu ne iese de 5 meciuri. Toți trebuie să tragem căruța în aceeași direcție.

În vestiar e bine. Cei care au venit sunt jucători foarte buni”, a declarat Claudiu Petrila, după meci, la Prima Sport.