Grupa care ne duce la Mondial  Cum ar arăta componența grupei ideale dacă astăzi ar avea loc tragerea la sorți pentru preliminariile CM 

Datorită dublei victorii cu Kosovo și Lituania, România și-a păstrat și poziția în clasamentul FIFA, dar și în urna a doua virtuală pentru preliminariile CM 2026

Dacă tragerea la sorți ar avea loc astăzi și România ar avea și puțină șansă, am putea nimeri într-o grupă cu Austria, Irlanda de Nord și Feroe, din care ne-am putea califica

Țintarul preliminariilor CM va fi stabilit oficial pe 13 decembrie, la Zurich

FIFA a publicat astăzi clasamentul mondial al echipelor naționale, actualizat după primele meciuri disputate în Liga Națiunilor.

Datorită celor două succese, 3-0 cu Kosovo și 3-1 cu Lituania, România și-a păstrat locul ocupat și în luna august. Nu a urcat, dar nici n-a coborât.

Am primit puncte puține pentru succesele cu Kosovo și Lituania

În ciuda faptului că am avut două victorii, bonificația a fost minimă, de 6,7 puncte, motivul fiind că tricolorii porneau favoriți și cu Kosovo, și cu Lituania, fiind deasupra lor în clasament.

Spre exemplu, Georgia, care a avut tot două victorii, a primit aproape 17 puncte, dar le-a învins pe Cehia și Albania, care se aflau la ora întâlnirilor peste ea.

Ierarhia FIFA e extrem de importantă, fiindcă ea va constitui criteriul pe baza căruia se vor alcătui urnele pentru tragerea la sorți la CM 2026.

În acest moment, România e pe locul 21 în rândul naționalelor europene. Preliminariile CM 2026 vor avea 12 grupe, astfel că în fiecare urnă vor fi câte 12 reprezentative.

Din urna a doua am evita naționale bune

Suntem în urna a doua și dacă astăzi ar avea loc stabilirea țintarului preliminariilor Mondialului, România ar fi sigură doar de faptul că ar evita 11 adversare, care sunt alături de ea în urna secundă.

Blocarea acestor naționale e o realizare fiindcă majoritatea sunt bune, iar peste 75% dintre ele au fost la ultimul turneu final.

ECHIPELE CU CARE N-AM PUTEA JUCA ÎN GRUPĂ

Ucraina

Turcia

Suedia

Ungaria

Serbia

Polonia

Slovacia

Țara Galilor

Cehia

Norvegia

Grecia

3 echipe care sunt acum în urna a doua au fost la Campionatul Mondial din Qatar (2022): Polonia, Serbia și Țara Galilor

Simulare tragere la sorți

Ce variante ne-ar convenit din celelalte urne? Dacă am beneficia însă de o tragere la sorți favorabilă, atunci am putea să fim într-o grupă care să ne permită să sperăm la locul 1, cel ce ne-ar duce direct la competiția din 2026, de peste Atlantic.

În schimb, în varianta în care am avea ghinion și din fiecare urnă ne-ar fi repartizat cel mai greu adversar, atunci chiar și ocuparea locului secund, care asigură prezența la baraj, ar fi o performanță mare.

CUM ARATĂ CELE 3 VARIANTE DE GRUPĂ PENTRU PRELIMINARIILE CM 2026

VARIANTA UȘOARĂ VARIANTA GREA VARIANTA MEDIE Austria Spania Italia România România România Irlanda de Nord Georgia / Slovenia Macedonia Insulele Feroe Bulgaria Azerbaijan San Marino Moldova Malta

În varianta ideală, România s-ar duela cu Austria pentru prima poziție. În actuala ediție a Ligii Națiunilor, Austria e abia pe locul 3 după două etape, sub Slovenia și Norvegia și doar deasupra Kazahstanului. Irlanda de Nord, Feroe și San Marino n-ar putea emite pretenții.

În varianta grea, Spania ar fi de neatins. Georgia sau Slovenia sunt două dintre naționalele cu cea mai mare ascensiune și ne-ar fi foarte greu să trecem de ele, în vreme ce Bulgaria are rezultate tot mai bune în ultima vreme.

Varianta medie e poate cea mai plauzibilă, fără să alegem extremele. Din urnele 3,4 și 5 ar veni echipe care ne sunt la îndemână. Italia ne e superioară, însă nu e o națională invincibilă, așa cum astăzi pare Spania.

Tragerea la sorți pentru grupele preliminare va avea loc pe 13 decembrie, la Zurich.

27 de ani au trecut de la ultima campanie de Mondial care s-a terminat cu calificare pentru România: am câștigat grupa pentru CM 1998, fiind peste Irlanda, Lituania, Macedonia, Islanda și Liechtenstein, am adunat 28 dintr-un maximum de 30 de puncte

E vital să ne păstrăm în urna a doua

Ultimele 4 meciuri din Liga Națiunilor sunt extrem de importante și pentru a câștiga grupa, dar și pentru a ne păstra poziția între primele 24 de naționale europene, implicit, să rămânem în urna a doua la tragerea la sorți.

Primele echipe sub linia primelor două urne sunt acum Slovenia, Scoția, Irlanda, Finlanda, Georgia și Albania.

Pentru ca România să nu cadă mai jos de locul 24 e nevoie să facem obligatoriu cel puțin 10 puncte (adică 3 victorii și un egal).

Meciurile rămase de disputat pentru România în Liga Națiunilor