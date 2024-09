Gâlcă, mesaj pentru fani Antrenorul Universității Craiova le cere suporterilor să lase jucătorii în pace + Anunț despre Cicâldău

Constantin Gâlcă a declarat că nu este mulțumit de locul ocupat în acest moment de Universitatea Craiova în Liga 1

Antrenorul a anunțat că Alexandru Cicâldău nu va putea juca în derby-ul cu liderul Universitatea Cluj din cauză că „nu este apt din punct de vedere fizic”.

Universitatea Cluj - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport și Prima Sport.

Universitatea Craiova a ajuns la trei etape fără victorie în Liga 1. Oltenii au pierdut cu Dinamo și cu Poli Iași și au făcut egal cu Rapid București.

Gâlcă se pune scut în fața jucătorilor de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este fără victorie în Liga 1 de mai bine de o lună, iar fanii par să își fi pierdut răbdarea cu echipa care așteaptă titlul în Bănie de 33 de ani.

Gâlcă recunoaște că echipa nu traversează o perioadă bună, însă le cere fanilor să nu îi atace pe jucători.

„E prea puţin pentru Universitatea Craiova locul pe care îl ocupăm acum. Toată lumea aşteaptă mult mai mult de la noi.

A fost un progres la începutul campionatului, am fost mai dinamici. În ultimele trei etape am avut ocazii, însă am înscris prea puţin.

Aşa că în momentul ăsta trebuie să fim mai compacţi, mai pragmatici.

Simţim că nu putem să marcăm din situaţii foarte bune, nu avem inspiraţia de a lua decizia cea mai adecvată. Şi de asemenea simţim că facem greşeli în defensivă pentru că nu avem poziţionarea bună în teren.

Eu transmit suporterilor să lase jucătorii în pace, iar dacă vor un vinovat acela sunt eu. Am spus de la început că îmi asum toate lucrurile. E o pasă proastă, într-adevăr, dar eu cred total în aceşti jucători”, a declarat Constantin Gâlcă la digisport.ro

Revenirea lui Cicâldău se amână

Alexandru Cicâldău nu a jucat contra lui Poli Iași și nu va evolua nici în duelul cu U Cluj, liderului campionatului.

Antrenorul Constantin Gâlcă a declarat că fotbalistul nu se află încă în vârf de formă.

„Cicâldău, nu, deocamdată, nu. Din punct de vedere fizic el nu poate să ne ajute în acest moment. Aşteptăm şi cartea verde", a declarat Gâlcă la conferința de presă.

Ultimul meci jucat de Alexandru Cicâldău la Craiova a fost pe 10.07.2021, în Supercupa României, cu CFR Cluj

Andrei Ivan vrea titlul: „E momentul nostru”

Universitatea Craiova așteaptă titlul de campioană de 33 de ani. Oltenii au cucerit ultima dată trofeul în 1991, an în care au câștigat și Cupa României.

Ivan avea 7 ani în anul în care oltenii, antrenați de Sorin Cârțu, câștigau eventul în România.

„Ar trebui să fie momentul nostru, pentru că în fiecare an ne-am impus ceva, dar nu am putut rezolva nimic.

Am avut un start foarte bun de campionat, trebuia să mai luăm niște puncte cu echipele care sunt mai jos decât noi acum”, a declarat Andrei Ivan pentru orangesport.ro.