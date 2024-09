Ce imn vor suporterii FCSB  Fanii au ales melodia „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, cântată de Dan Bittman & Holograf

FCSB n-a avut niciodată un imn oficial, iar acum suporterii din Peluza Nord își doresc ca una dintre cele mai de succes piese a trupei Holograf să fie preluată la meciurile de acasă

“Să nu-mi iei niciodată dragostea”, cântată de Dan Bittman și colegii săi din Holograf, a fost lansată în anul 2000

Piesa a fost pusă pe stadion la meciul de retragere al lui Gică Hagi, din 2001, când au fost prezenți 80.000 de spectatori

După anii la rând în care FCSB nu a avut un imn oficial, suporterii au făcut primul pas ca să pună clubul în rând cu marile grupări de afară din acest punct de vedere.

Fanii reprezentativi din Peluza Nord au ales o melodie, care susțin ei, întrunește o majoritate covârșitoare în rândul suporterilor actualei campioane pentru a fi preluată ca imn oficial.

“Să nu-mi iei niciodată dragostea” l-a însoțit pe Hagi la retragere

E vorba despre o piesă celebră în România în ultimii aproape 25 de ani. “Să nu-mi iei niciodată dragostea”, cântată de Holograf.

Aceasta a fost lansată în anul 2000 și la mai puțin de un an distanță de la debut a avut deja prima legătură directă cu lumea fotbalului.

Pe 24 aprilie 2001, pe Arena Națională, a avut loc meciul de retragere al lui Gică Hagi, la care au participat 80.000 de spectatori.

După terminarea meciului, turul stadionului făcut de Hagi a fost acompaniat la difuzoarele arenei de piesa cântată de Dan Bittman și de colegii săi din trupa Holograf.

16,5 milioane de vizualizări are piesa pe YouTube, postată în aprilie 2015

Suporterii FCSB le-au transmis inclusiv celor din conducerea clubului despre alegerea și dorința lor, iar piesa a fost și pe placul șefilor.

Practic, în calea devenirii acestei piese imnul oficial al FCSB mai stă doar un acord din partea lui Dan Bittman sau a trupei Holograf.

Bittman le dăduse ideea de acum 6 luni

Foarte probabil însă va fi doar o simplă formalitate. Nu mai departe de primăvara acestui an, Dan Bittman chiar a spus că dacă vreodată melodia ar fi dorită ca imn la FCSB ar fi de acord fără a avea nici o pretenție în schimb.

Într-un dialog pe YoutTube cu jurnalistul Gabi Safta, înaintea meciului Rapid - FCSB, Dan Bittman chiar anunța că dacă ar fi fost în București la ora acelui joc, ar fi mers în galeria roș-albaștrilor:

“Roș-albaștrii mei! Vreau și eu acolo cu băieții în galerie. Eu sâmbătă sunt la Deva, ce să fac? Dar le țin pumnii, să-i bată pe băieții ceilalți, vișinii!

Cum să nu, acolo mă duc. Mă îmbrac în negru, frumos, că asta e culoarea. Și vin și eu, de-al dracu! Ca să se oftice toată lumea când o să mă vadă acolo”.

Bittman: “N-au nevoie de permisiune, să o folosească dacă vor”

În acea intervenție, Bittman s-a referit și la varianta în care, la un moment dat, melodia respectivă să devină imnul echipei.

“Caută imn? Păi, imnul e deja compus, Să nu-mi iei niciodată dragostea! Aș vedea chiar posibilă și să se asocieze cu Steaua, cealaltă echipă, să facem odată Marea Unire, că eu asta vreau.

Și imnul să fie „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, ce poate să fie mai adevărat și mai profund? Cum să iei dragostea pentru FCSB sau Steaua?

Oricum, dacă vreodată vor dori să preia această melodie și ea să devină im, nu trebuie nici o permisiune de la mine, să o folosească dacă vor!”, a spus atunci Dan Bittman.

Versurile melodiei “Să nu-mi iei niciodată dragostea”

„Poți să-mi iei tot ce-am mai scump pe lume

Poți să-mi iei zile, nopțile sau anii de vrei

Să mă lași singur într-un loc anume

De unde să nu pot vreodată să mă întorc la ai mei,

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea.

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Poți să mă faci una cu pământul

Să mă calci în picioare de-o mie de ori

Să mă sfâșii cu dinții și-apoi să chemi vântul

Să-mi împrăstie trupul într-o mie de zări.

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea.

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea..

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost.

De dorul tău, da, da, de dorul tău.

Poți să ma torni într-un pahar cu apă

Sau să mă uiți pe fundul mării printre peștii răpitori

Să mă lași să plutesc pe un val în Marea Moartă

Sau din cer cu ploaia încet să mă cobori.

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea.

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea.

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost.

Poti să-mi iei tot ce-am mai scump pe lume

Poți să-mi iei zile, nopțile sau anii de vrei

Să mă lași singur într-un loc anume

De unde să nu pot vreodată să mă întorc la ai mei.

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea.

Dar să nu-mi iei niciodată dragostea.

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Fiindcă atunci am să mor de dorul tău

Și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost.

De dorul tău, da da, de dorul tău”

Cum a devenit Bittman stelist, după ce fusese dinamovist

Solistul trupei Holograf e cunoscut ca un mare suporter roș-albastru, însă în urmă cu mai mulți ani a dezvăluit că la început a simpatizat cu Dinamo.

Într-un interviu pentru Libertatea, în martie 2017, Bittman a spus că “lumea mă cunoaște că țin cu Steaua, dar să știți că la început am fost dinamovist. Da, da, dinamovist.

Păi, erau anii aceia cu mulți jucători de la Dinamo ale căror nume începeau cu litera ”D”. Dumitrache, Dinu, Deleanu, Dudu… Îmi plăcea mie chestia asta cu ”D” de la Dinamo, aveau și sigla aceea cu litera ”D”… Și-mi mai plăceau culorile alb și roșu”.

Cine l-a determinat să țină cu Steaua? “Există un vinovat, prietenul și colegul meu de la Holograf, Edi Petroșel. El m-a atras către Steaua. M-a bătut atât de mult la cap, încât, până la urmă, m-a convins. Cam pe la jumătatea anilor 80, erau anii Stelei, cu Sevilla, cu încă o finală de Cupă a Campionilor”, a adăugat Bittman.

Scooter-Maria, Two Steps form Hell, Zombie Nation

Începând cu jumătatea anilor 2000, Steaua, așa cum se numea atunci echipa, alesese o melodie, care se auzea mereu la meciurile de pe teren propriu și fusese adoptată imediat de tribune: Scooter-Maria.

Apoi, în 2012, FCSB a încercat și alte piese, cu care să acompanieze ieșirea fotbaliștilor pe teren la jocurile de acasă, dar care n-au avut prea mare impact în rândul fanilor: "Protectors of the Earth" a trupei Two Steps form Hell, dar și Zombie Nation cu “Kernkraft 400”.