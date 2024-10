Constantinos Charalambidis, 43 de ani, a fost căpitanul lui APOEL Nicosia în „sferturile” Ligii Campionilor și liderul celei mai valoroase naționale din istoria Ciprului.

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, actualul antrenor a spus: „În trecut, auzeam lucruri despre corupție în fotbalul vostru. Acum, cred că mediul fotbalistic e mai bun, mai curat”

Charalambidis își amintește de „Hagi și Popescu, două legende”, a văzut România la Euro, „foarte competitivă”, și se bucură pentru Elias Charalambous: „E prietenul meu, sunt fericit că are succes la cel mai mare club românesc”.

Constantinos Charalambidis e unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului cipriot.

A fost căpitanul lui APOEL Nicosia, acel APOEL care a jucat în „sferturile” Ligii Campionilor în sezonul 2011-2012, eliminat de Real Madrid (0-3, 2-5).

Extrema dreaptă cu numărul 10 care a evoluat și la Panathinaikos, și la PAOK Salonic de-a lungul carierei.

A jucat 14 ani la naționala albastră (2003-2017) și a fost căpitanul celei mai valoroase selecționate a Ciprului.

E al doilea într-o ierarhie a internaționalilor cu cele mai multe selecții și al treilea în topul golgheterilor all-time.

La 43 de ani, antrenează în liga secundă locală, la PAEEK, locul 6 după primele patru etape.

93 de meciuri are Constantinos Charalambidis la naționala Ciprului, pentru care a marcat 12 goluri

Constantinos Charalambidis: „Am fost binecuvântat să-mi reprezint țara”

A acceptat imediat un scurt dialog cu GOLAZO.ro. „Sunt în Nicosia, discutăm la telefon”, a spus Charalambidis.

Ai fost căpitanul celei mai performante echipe a Ciprului, alături de Okkas și Konstantinou. Ce a însemnat naționala pentru tine?

Naționala e ultimul vis, cel mai important obiectiv, pentru orice jucător cipriot. A fost chiar un vis, am fost binecuvântat să-mi reprezint țara, am trăit experiențe extraordinare la cel mai înalt nivel, fotbalul internațional.

Cum evaluezi fotbalul cipriot acum?

În ultimii ani, campionatul s-a dezvoltat mult, a crescut financiar, cluburile locale au progresat. Dacă facem o comparație, în urmă cu 20 de ani erau una-două echipe care contau, acum sunt deja mai multe, în ultimele patru sezoane au fost patru campioane diferite. Se investesc mai mulți bani și e mai mare concurența.

Și naționala?

N-am avut rezultate în ultimul timp, dar acum e un nou start, cu alt selecționer, cipriot. Sperăm să urcăm.

Charalambidis: „Hagi și Popescu, legende. România, competitivă. Și-a creat un stil”

Ce îți spune România în fotbal?

Între România și Cipru există similarități în cultura fotbalistică. Balcanică. Similarități ca atitudine, chiar și ca stil de joc.

Ce nume de jucători îți amintești?

Hagi și Popescu sunt legende.

Știu că ai avut și un coleg român în carieră…

Sigur, Sânmărtean, la Panathinaikos. Excelent tehnic, super playmaker, un băiat extraordinar. Și mai știu un român în fotbal.

Pe cine?

Răzvan Burleanu, președintele federației voastre. Îl consider prieten. L-am cunoscut la UEFA, ne-am întâlnit de mai multe ori. Am discutat despre viziunea lui, mi-a plăcut, cred că fotbalul românesc e în ascensiune acum și datorită lui.

Am urmărit România la Euro. Foarte competitivă, combativă, și-a creat un stil. În zi bună, poate învinge aproape orice echipă. Are un mix de jucători cu experiență și jucători tineri. Și are jucători care pot face diferența. Constantinos Charalambidis, fost mare fotbalist cipriot

„Mă bucur că Elias e la cel mai mare club din România”

Ce știi despre campionatul românesc?

În trecut, auzeam lucruri despre corupție în fotbalul vostru. Acum, cred că mediul fotbalistic e mai bun, mai curat.

Legat de fotbalul nostru, Elias Charalambous e antrenorul campioanei. Ați jucat împreună la națională, la PAOK și AEK Larnaca, la finalul carierei. Cum era ca fotbalist, ca persoană?

Mi-e prieten, sunt fericit pentru el, pentru succesul său în România. Am fost colegi. Foarte bun jucător, foarte prietenos, comunicativ, vrea să fie mereu înconjurat de prieteni. Muncitor ca fotbalist, cum e și ca antrenor. Foarte dedicat. Ne-am luat licențele de antrenor împreună.

Mă bucur că Elias e la cel mai mare club din România și că are succes la Steaua (n.r. FCSB). Constantinos Charalambidis, fost mare fotbalist cipriot

„Marea performanță a lui APOEL avea trei piloni: jucători buni, antrenor mare, spirit extraordinar”

Ai jucat mult la APOEL, ai fost căpitanul echipei care a atins „sferturile” Ligii Campionilor în primăvara lui 2012. Ce avea special acel APOEL? Care era secretul său?

Marea performanță a lui APOEL la acea vreme avea trei piloni.

Care?

În primul rând, jucători foarte buni, de calitate, de caracter, profesioniști. În al doilea rând, un mare antrenor, Ivan Jovanovic, actualul selecționer al Greciei, care tocmai a învins Anglia cu 2-1 la ea acasă. Avea idei clare și valoroase, știa să ne motiveze la maximum. În fine, în al treilea rând, exista un spirit extraordinar, o chimie perfectă: jucători, antrenori, conducători, fani. Financiar, am stat foarte bine, clubul a câștigat multe milioane atunci.

Real Madrid a fost totuși prea mult pentru APOEL?

Poate, dar am avut și ghinion. Oricum, acel sezon a fost o experiență fantastică pentru noi.

18 trofee a cucerit Constantinos Charalambidis cu APOEL Nicosia (1998-2005 și 2008-2016), inclusiv 8 titluri de campion

„Țara pe care o iubesc. O țară divizată de jumătate de secol”

Ce reprezintă Cipru pentru tine?

E țara mea, țara pe care o iubesc. Din nefericire, o țară divizată de jumătate de secol. Părinții mei și-au părăsit casa în 1974, după invazia Turciei. Locuiau în nord, au lăsat totul acolo și s-au mutat în sud. Nu am trăit acele vremuri, dar am aflat multe povești. Repet, țara pe care o iubesc. Mereu am vrut să realizez ceva pentru țara mea. Am reușit cu APOEL, cu naționala, sper și ca antrenor.