Digi Sport anunțase că va oferi în exclusivitate Copa America, dar de două zile a scos meciurile din grila TV și din programul de pe site

Sursele GOLAZO.ro, din interiorul Digi Sport, susțin că agenția cu care postul semnase contractul le-a transmis că, din cauza unor probleme cu Federația de Fotbal din America de Sud, meciurile nu mai pot fi transmise

Copa America va fi găzduită de SUA și va avea 16 echipe, iar vedetele vor fi Messi și Vinicius

Primul meci va fi Argentina - Canada, vineri dimineața, la ora 03:00, iar finala va fi la Miami, pe 14 iulie, când se dispută și finala EURO 2024.

Cea mai importantă competiție de peste Ocean, Copa America, va debuta în noaptea de joi spre vineri, însă nu va fi transmisă de nici un post TV din România.

Surpriza e că Digi Sport, care anunțase că a cumpărat în exclusivitate drepturile, nu va mai transmite întrecerea care se va desfășura timp de 3 săptămâni și jumătate.

Meciurile de la Copa America au fost șterse din grila de programe

La jumătatea lunii mai, postul informase: „Copa America 2024, în exclusivitate la Digi Sport! Messi caută să-și apere trofeul cucerit cu Argentina”.

Au rulat promouri pentru această competiție și meciurile figurau în programul anunțat de Digi inclusiv în weekend-ul precedent.

Apoi, toate meciurile au fost șterse din grila TV, iar programul celor 4 posturi, de pe site, nu mai conține partidele din finalul acestei săptămâni.

Ce s-a întâmplat

Sursele GOLAZO.ro, din interiorul Digi Sport, susțin că problemele au apărut din cauza agenției cu care postul TV a semnat, în urmă cu mai bine de o lună, contractul de achiziționare a drepturilor pentru Copa America.

Șefii Digi susțin că au fost anunțați în urmă cu două-trei zile, în mod subit, că agenția respectivă are probleme cu CONMEBOL (Federația de Fotbal a Americii de Sud), care nu-i mai permite să dea mai departe acceptul televiziunilor pentru a transmite jocurile.

„Dacă ne vor anunța că s-a rezolvat, noi vom transmite meciurile, nu noi am fost cei care am renunțat la competiție. Chiar și în această seară, dacă am primi OK-ul, atunci, la noapte, va fi pe post Argentina - Canada. În acest moment însă, nu avem acordul agenției“, susțin cei de la Digi.

23 de țări din Europa sunt pe lista deținătorilor de drepturi TV, printre ele Bulgaria, Ungaria, Polonia, Turcia, Grecia

Meciurile se joacă la ore imposibile pentru România

Orele de disputare ale meciurilor sunt unele care sunt extrem de greu accesibile publicului din România.

Competiția se deschide la noapte, cu Argentina - Canada, care va începe la ora 3:00.

Apoi, sâmbătă dimineața, va fi Peru - Chile, tot de la 3:00, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, Ecuador - Venezuela va debuta la 1:00, iar Mexic - Jamaica la ora 4:00.

Orele 1:00 și 4:00 vor fi pentru toate partidele de săptămâna viitoare.

Copa America, a doua ediție cu 16 echipe

Nu va fi pentru prima dată când Copa America propune un sistem cu un număr foarte mare de naționale. Vor fi nu mai puțin de 16.

S-a mai întâmplat acum 8 ani, când gazda turneului a fost tot SUA. Toate cele 10 din America de Sud, cărora li se adaugă cele 3 care vor găzdui Mondialul din 2026 (SUA, Canada, Mexic), plus 3 cele mai bune din America Centrală: Panama, Jamaica și Costa Rica.

La precedenta ediție, desfășurată în Brazilia, trofeul a fost cucerit de Argentina.

Ultimele 7 finale ale Copei America

An Meci/Scor 2021 Argentina - Brazilia 1-0 2019 Brazilia - Peru 3-1 2016 Chile - Argentina 0-0, 4-2 la penalty-uri 2015 Chile - Argentina 0-0, 4-1 la penalty-uri 2011 Uruguay - Paraguay 3-0 2007 Brazilia - Argentina 3-0 2004 Brazilia - Argentina 2-2, 4-2 la penalty-uri

Cum arată grupele la actuala ediție de Copa America

GRUPA A

Argentina

Peru

Chile

Canada

GRUPA B

Mexic

Ecuador

Venezuela

Jamaica

GRUPA C

SUA

Uruguay

Panama

Bolivia

GRUPA D

Brazilia

Columbia

Paraguay

Costa Rica