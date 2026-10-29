„Bestia aia îmi cere 30.000 de euro” Cornel Dinu, nevoit să-și vândă casa din Sinaia pentru a achita datorii: „Sunt la pământ”

Cornel Dinu (78 de ani) și-a scos la vânzare vila de la Sinaia, pe care cere 585.000 de euro.

Legendarul jucător și antrenor al lui Dinamo a dezvăluit motivul pentru care a fost nevoit să apeleze la acest gest.

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„Procurorul” a explicat că dificultățile financiare pe care le are în urma conflictului juridic cu finul său, Cornel Țălnar, l-au făcut să ia această decizie radicală.

Cornel Dinu și-a scos vila de la Sinaia la vânzare: „Trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde”

Dinu a explicat că în fiecare lună i se rețin și 3.500 de lei din pensie pentru a acoperi costurile proceselor cu finul său.

„Vreau să-mi vând vila de la Sinaia și încerc de vreo 6 luni. Trebuie să o vând pentru că trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde.

Vine peste mine bestia, canalia aia de Ţălnar, și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de 3 ani de zile după ce a vândut apartamentul.

Cornel Țălnar/ Foto: sportpictures.eu

Zice că nu a folosit apartamentul din cauză că a fost ocupat de mine timp de 20 de ani. Este adevărat că a fost ocupat, dar era al meu, pentru că eu i-am dat banii. În proces a și recunoscut că i-am dat banii, dar a susținut că banii au fost un împrumut.

Din cauză că nu am bani, mi-a luat din pensie. Până acum i-am plătit deja 7.000 de lei.

Eu am o pensie de 10.000 de lei și îmi oprește 3.500 pe lună. Îmi mai rămân doar 6.500 de lei din care nu pot să trăiesc. De câteva zile sunt la pământ!”, a declarat Cornel Dinu, citat de fanatik.ro.

FOTO. Cum arată vila de la Sinaia a lui Cornel Dinu

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