„Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”  Cornel Dinu, nevoit să-și vândă casa din Sinaia pentru a achita datorii: „Sunt la pământ” +8 foto
Cornel Dinu/ Foto: sportpictures.eu
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„Bestia aia îmi cere 30.000 de euro” Cornel Dinu, nevoit să-și vândă casa din Sinaia pentru a achita datorii: „Sunt la pământ”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 13:06
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 14:01
  • Cornel Dinu (78 de ani) și-a scos la vânzare vila de la Sinaia, pe care cere 585.000 de euro.
  • Legendarul jucător și antrenor al lui Dinamo a dezvăluit motivul pentru care a fost nevoit să apeleze la acest gest.
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„Procurorul” a explicat că dificultățile financiare pe care le are în urma conflictului juridic cu finul său, Cornel Țălnar, l-au făcut să ia această decizie radicală.

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Cornel Dinu și-a scos vila de la Sinaia la vânzare: „Trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde”

Dinu a explicat că în fiecare lună i se rețin și 3.500 de lei din pensie pentru a acoperi costurile proceselor cu finul său.

„Vreau să-mi vând vila de la Sinaia și încerc de vreo 6 luni. Trebuie să o vând pentru că trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde.

Vine peste mine bestia, canalia aia de Ţălnar, și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de 3 ani de zile după ce a vândut apartamentul.

Cornel Țălnar/ Foto: sportpictures.eu Cornel Țălnar/ Foto: sportpictures.eu
Cornel Țălnar/ Foto: sportpictures.eu

Zice că nu a folosit apartamentul din cauză că a fost ocupat de mine timp de 20 de ani. Este adevărat că a fost ocupat, dar era al meu, pentru că eu i-am dat banii. În proces a și recunoscut că i-am dat banii, dar a susținut că banii au fost un împrumut.

Din cauză că nu am bani, mi-a luat din pensie. Până acum i-am plătit deja 7.000 de lei.

Eu am o pensie de 10.000 de lei și îmi oprește 3.500 pe lună. Îmi mai rămân doar 6.500 de lei din care nu pot să trăiesc. De câteva zile sunt la pământ!”, a declarat Cornel Dinu, citat de fanatik.ro.

FOTO. Cum arată vila de la Sinaia a lui Cornel Dinu

Galerie foto (8 imagini)

Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro.jpg Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro .jpg Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro.jpg Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro .jpg Cum arată vila lui Cornel Dinu de la Sinaia Foto romania.directbooking.ro.jpg
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