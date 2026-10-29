Haaland a furat show-ul VIDEO + FOTO. Gestul norvegianului de după meciul lui City a făcut înconjurul planetei +9 foto
Erling Haaland/ Foto: captură VIDEO X
Campionate

Haaland a furat show-ul VIDEO + FOTO. Gestul norvegianului de după meciul lui City a făcut înconjurul planetei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 12:14
  • Erling Haaland (26 de ani) a furat show-ul, după ce Manchester City a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei.
  • „Cetățenii” au trecut de Brighton, scor 2-2 (4-3 d.pen).
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Atacantul norvegian a fost lăsat în afara lotului de Enzo Maresca pentru duelul de pe „Etihad”, însă a devenit personajul principal după fluierul de final.

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FOTO. Erling Haaland, moment viral după calificarea lui Manchester City

Îmbrăcat într-un palton gri, pantaloni largi negri, pantofi și cu un fes negru pe cap, Haaland a început să danseze pe imnul lui Manchester City.

Erling Haaland, moment viral după calificarea lui City Foto captură VIDEO X.jpeg
Erling Haaland, moment viral după calificarea lui City Foto captură VIDEO X.jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Erling Haaland, moment viral după calificarea lui City Foto captură VIDEO X.jpeg Erling Haaland, moment viral după calificarea lui City Foto captură VIDEO X.jpeg Erling Haaland, moment viral după calificarea lui City Foto captură VIDEO X .jpeg Erling Haaland, moment viral după calificarea lui City Foto captură VIDEO X .jpeg Erling Haaland, moment viral după calificarea lui City Foto captură VIDEO X .jpeg
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Ulterior, golgheterul „cetățenilor” a dat mâna cu portarul Geronimo Rulli (34 de ani), cel care a fost eroul formației de pe Etihad la penalty-uri.

Goalkeeperul argentinian, transferat în această vară de la Marseille, a apărat două lovituri de pedeapsă consecutive.

Primul jucător de la Brighton care a ratat a fost suedezul Yasin Ayari (23 de ani), urmat de Lewis Dunk (34 de ani). După ratarea fundașului englez, Manchester City și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei.

Acolo, „cetățenii” vor da peste Bradford City, formație din Liga 3 engleză. Partida este programată pe 14 decembrie, de la ora 21:45, pe Etihad.

După duelul din Cupa Ligii Angliei, Manchester City și Brighton se vor întâlni din nou în Premier League. De această dată, Erling Haaland ar urma să fie titular.

Atacantul norvegian a marcat deja nouă goluri în campionat și, cu siguranță, nu se va opri aici

Rezumat VIDEO. Manchester City - Brighton 2-2 (4-3 d.pen)

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