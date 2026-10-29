Erling Haaland (26 de ani) a furat show-ul, după ce Manchester City a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei.

„Cetățenii” au trecut de Brighton, scor 2-2 (4-3 d.pen).

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Atacantul norvegian a fost lăsat în afara lotului de Enzo Maresca pentru duelul de pe „Etihad”, însă a devenit personajul principal după fluierul de final.

FOTO. Erling Haaland, moment viral după calificarea lui Manchester City

Îmbrăcat într-un palton gri, pantaloni largi negri, pantofi și cu un fes negru pe cap, Haaland a început să danseze pe imnul lui Manchester City.

Ulterior, golgheterul „cetățenilor” a dat mâna cu portarul Geronimo Rulli (34 de ani), cel care a fost eroul formației de pe Etihad la penalty-uri.

Goalkeeperul argentinian, transferat în această vară de la Marseille, a apărat două lovituri de pedeapsă consecutive.

Primul jucător de la Brighton care a ratat a fost suedezul Yasin Ayari (23 de ani), urmat de Lewis Dunk (34 de ani). După ratarea fundașului englez, Manchester City și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei.

Acolo, „cetățenii” vor da peste Bradford City, formație din Liga 3 engleză. Partida este programată pe 14 decembrie, de la ora 21:45, pe Etihad.

După duelul din Cupa Ligii Angliei, Manchester City și Brighton se vor întâlni din nou în Premier League. De această dată, Erling Haaland ar urma să fie titular.

Atacantul norvegian a marcat deja nouă goluri în campionat și, cu siguranță, nu se va opri aici

😁 @Erling enjoyed that one 🕺 https://t.co/4KFqCJBFBe — Manchester City (@ManCity) October 28, 2026

Rezumat VIDEO. Manchester City - Brighton 2-2 ( 4-3 d.pen)

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