Sepsi - UTA Arad 1-0. Cosmin Matei (33 de ani) a marcat golul victoriei împotriva arădenilor.

Cosmin Matei (33 de ani) a marcat golul victoriei împotriva arădenilor. Cu aproximativ o lună în urmă, jucătorul lui Sepsi a reușit să scape o suspendare de șase luni pentru dopaj.

Sepsi a învins-o pe UTA cu 1-0, prin golul marcat de Cosmin Matei, într-o partidă ce contează pentru etapa #13 din Liga 1.

Covăsnenii au reușit să pună capăt seriei de patru meciuri fără înfrângere a arădenilor, care au bifat în această perioadă două victorii și două egaluri.

Sepsi - UTA Arad 1-0. Cosmin Matei:

„ A fost un meci dificil, UTA este o echipă puternică, organizată, de aia au avut o serie foarte bună în ultima perioadă.

Ne bucurăm că am reușit să câștigăm, am făcut-o la limită, am suferit, suntem bucuroși și mergem înainte.

Ne bucurăm că am reușit să obținem două rezultate pozitive, am oscilat foarte mult.

Am avut două serii negre în acest sezon și să sperăm că vom avea continuitate, ținem aproape de play-off, ăsta e obiectivul nostru și pentru asta o să tragem”, a declarat Cosmin Matei, la Prima Sport.

Cosmin Matei: „Suntem pe un drum bun”

Cosmin Matei a marcat în minutul 44, după o acțiune bine orchestrată în careu.

Mijlocașul ofensiv a primit mingea într-o poziție foarte bună, iar Marius Coman i-a făcut paravan în fața adversarilor, deschizându-i astfel spațiul necesar pentru a trimite un șut la colțul lung.

„Dânsul (n.r. antrenorul Valentin Suciu) are strategia lui, s-a schimbat filosofia de joc, o face bine, a demonstrat-o.

Echipa a reacționat bine, încercăm să punem în practică ce ne cere la antrenament, suntem pe un drum bun și ne dorim să mergem în continuare pe acest drum”, a mai spus fotbalistul.

2 goluri a marcat Cosmin Matei în acest sezon, conform transfermarkt.com

Cosmin Matei putea să fie suspendat timp de 6 luni

Mijlocașul echipei Sepsi, a putut reveni pe teren după ce a obținut suspendarea executării pedepsei de 6 luni pentru dopaj, în urma apelului său la decizia Agenției Naționale Anti-Doping.

Substanța interzisă, 5-metilhexan-2-amină, a fost găsită în organismul său în urma unui control din februarie 2024, iar Matei a susținut că a fost contaminat accidental printr-o băutură energizantă.

Sepsi s-a apropiat de play-off-ul Ligii 1

După această victorie, Sepsi a reușit să urce pe locul 7 în clasament, acumulând 17 puncte și apropiindu-se astfel de zona de play-off.

În fața lor, Petrolul se află pe locul 6, cu 18 puncte.

De cealaltă parte, UTA se situează pe locul 9, cu un total de 15 puncte.