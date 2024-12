U Craiova - CFR Cluj 0-2. Costel Gâlcă (52 de ani) consideră înfrângerea cu CFR Cluj ca fiind „nedreaptă”.

Pe deasupra, tehnicianul s-a arătat nemulțumiți de ratările jucătorilor săi.

Costel Gâlcă (52 de ani) a vorbit după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în fața celor de la CFR Cluj, scor 0-2.

U Craiova - CFR Cluj 0-2. Costel Gâlcă: „Cred că e nedrept”

„Era un meci cum mă așteptam, închis. Am luat golul prea repede, dar cred că nedrept. La faza premergătoare golului nu a fost corner.

În repriza a doua am încercat mai mult, dar n-am reușit să înscriem. În primul rând, nu a fost corner. Știam că va fi greu, dar tot am dorit și am sperat că putem să marcăm și să întoarcem rezultatul.

Lipsește golul pentru că încercăm, pasăm, dar trebuie să intervină și calitatea. Mora a avut mingea în careu, iar în loc să șuteze, i-a pasat lui Kojlic. Nu marcăm pe cât ne străduim să aducem mingea în fața porții”, a declarat Gâlcă, la Digi Sport.

E greu, am spus că este un jucător important, dar nu avem nicio scuză. Puteam să câștigăm și fără el. Costel Gâlcă, despre absența lui Mitriță

Nicușor Bancu: „Nu ne ajută nimeni în atac”

Liderul oltenilor a subliniat că echipa trebuie să își îmbunătățească jocul colectiv și că echipa are nevoie de un atac mai eficient.

„Am primit gol, am încercat să revenim în meci, dar nu ne ajută nimeni în atac să putem să marcăm.

Cred că este cea mai grea echipă, cu toții își fac treaba. Ar trebui să învățăm mai mult pe faza de apărare, să ne apărăm cu toții, nu doar fundașii

Ne-a lipsit Mitriță. Fără el, se pare că nu reușim să ne creăm ocazii clare de a marca. Am avut câteva oportunități, dar nu atât de mari cum avem când joacă el”, a declarat Bancu, la Digi Sport.