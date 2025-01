Gâlcă, mesaj după demitere Ce spune despre banii pe care îi va primi pentru a pleca de la Craiova: „ Iau ca la bancă , pentru că nu pot să plătească”

Costel Gâlcă (52 de ani) și-a reziliat contractul cu Universitatea Craiova, după ce a ajuns la un acord cu patronul Mihai Rotaru.

Antrenorul este nemulțumit de faptul că echipa nu a reușit să marcheze suficient de multe goluri.

Costel Gâlcă, fostul antrenor al Universităţii Craiova, a vorbit despre greutăţile întâmpinate la echipă în perioada în care a fost antrenor.

Costel Gâlcă, mesaj după plecarea de la Universitatea Craiova: „Puteam face mai mult”

„Le doresc succes, dar eu cred că puteam să facem mai mult. Rezultatele vorbesc. Dacă nu marchezi şi nu ai puncte, e complicat să rezişti.

Şi aşa puteam să rămân în continuare, dar ştiţi cum e. Până la urmă am ajuns la o înţelegere. Nu plec cu un gust amar.

Şi în momentul acesta, echipa arăta din ce în ce mai bine, dar depinzi de gol, depinzi de victorii. Regret este, dar le spun celor din jurul clubului să fie pozitivi, să creadă în echipă .

Nu mă includ pe mine, dar am lucrat până astăzi aici şi sunt prea negativi”, a spus Gâlcă, potrivit as.ro.

Antrenorul a vorbit și despre negocierile purtate cu conducerea clubului cu privire la rezilierea contractului. Gâlcă a precizat că va primi în tranșe banii promiși în momentul în care a semnat cu Universitatea Craiova.

„A fost pe cale amiabilă. Iau ca la bancă, pentru că nu pot să plătească şi ştiu şi am înţeles. E ok. A făcut şi clubul un efort, am făcut şi eu un efort şi am acceptat să iau pe mai mulţi ani”, a continuat Gâlcă.

60 de goluri a înscris Universitatea Craiova, în cele 35 de goluri meciuri în care l-a avut pe Costel Gâlcă antrenor, conform transfermarkt.com

Echipa din Bănie nu este sigură, încă, de calificarea în play-off, aceștia având avans de doar un punct în fața Petrolului, echipă de pe locul 7.

Mirel Rădoi, prezentat oficial la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova, drept noul antrenor al echipei

„Mirel Rădoi a sosit astăzi în Cetatea Băniei și este back in business!

Oltean la origine, el a semnat cu echipa fanion a Olteniei un contract valabil pe o perioadă de un an și jumătate și va conduce antrenamentul din această după-amiază”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

🆕 OFICIAL | BINE AI REVENIT LA ȘTIINȚA, MIREL RĂDOI! 🙌 Mirel Rădoi a sosit astăzi în Cetatea Băniei și este back in... Posted by Universitatea Craiova on Tuesday, January 28, 2025

Rădoi a mai antrenat Universitatea Craiova în perioada august-decembrie 2022. A plecat atunci după doar 20 de partide: 10 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri (golaveraj 29-23).

Noul antrenor al oltenilor va fi ajutat de:

Mihai Ianovschi - antrenor secund

Ionuț Stancu - antrenor secund

Robert Tufiși - antrenor de portari

Daniel Tudor - antrenor de portari

Horia Baciu - preparator fizic

Cornel Blejan - fitness

Marius Francisc - șef analist performanță

Denis Rădoi - analist.

Ce urmează pentru Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Clubul din Bănie se află pe locul cinci în Liga 1, cu 36 de puncte acumulate, în cele 23 de meciuri jucate.

Elevii lui Rădoi vor întâlni Poli Iaşi, echipă care se află în negocieri cu tehnicianul Vasile Miriuţă, pe 2 februarie, la ora 17:15.

Lotul oltenilor valorează aproximativ 23,4 milioane de euro, conform transfermarkt.com, iar cel mai valoros jucător este Mitriţă, cotat la 4 milioane de euro.