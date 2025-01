Un compromis și un nepotism Mirel Rădoi pleacă în al doilea mandat cu  două controverse : a acceptat un om impus de Rotaru, iar fiul său va fi în staff

Mirel Rădoi, noul antrenor al Universității Craiova, a fost de acord să aibă în subordine doi antrenori de portari, după ce unul dintre ei a fost impus de patron

Va avea și doi analiști, dintre care unul e chiar fiul său, Denis (19 ani)

De astăzi, Mirel Rădoi e noul antrenor principal al Universității Craiova. A fost numit după demiterea lui Costel Gâlcă și achitarea unei clauze de 300.000 de euro către acesta și staff-ul lui.

Rădoi revine în Bănie după doi ani, el având un prim mandat pe banca oltenilor în toamna lui 2022.

GOLAZO.ro a dezvăluit întregul staff pe care Mirel îl va avea acum, formulă care cuprinde nu mai puțin de 8 persoane, în afara celor care se ocupă de partea medicală, dar și a maseurilor.

În privința staff-ului, Rădoi pleacă deja la drum cu două controverse majore. Una e, de fapt, un compromis pe care l-a făcut în fața patronului. Cealaltă e dată de un nepotism.

Antrenor de portari impus de Rotaru

Între colaboratorii lui Rădoi vor fi doi antrenori secunzi, dar și doi antrenori de portari.

Goalkeeperii vor avea parte de doi tehnicieni, fiindcă Mirel a venit cu propriul lui colaborator, Robert Tufiși, iar patronul Universității n-a dorit sub nici o formă să renunțe la cel care a îndeplinit acest rol și sub mandatul lui Gâlcă, dar și sub comanda celorlalți antrenori care s-au perindat în Bănie în ultimii 2 ani.

E vorba despre Daniel Tudor (50 de ani). Acesta a lucrat în ultimul deceniu și jumătate ca antrenor de portari la echipe din Rusia, Letonia, Arabia Saudită, iar în România a activat la CFR, Dinamo și Universitatea Craiova.

Rădoi jr. va fi analist

Între subalternii lui Mirel se va afla și fiul său, Denis. În vârstă de 19 de ani, acesta a îndeplinit rolul respectiv și la echipele pe care Rădoi le-a pregătit în Golf (Al Tai, Al Bataeh, Al Jazira).

Durata medie a mandatelor pe care Mirel le-a avut la aceste formații a fost de puțin peste 4 luni. Denis Rădoi a jucat fotbal în Emiratele Arabe, la Al Ahli Dubai, unde tatăl său a evoluat în urmă cu 10 ani.

Fiul analist în propriul staff nu va fi o premieră pentru fotbalul românesc. Și Șumudică îl are pe băiatul său în aceeași postură, cel de ajutor pentru analistul principal al Rapidului, turcul Șener Gencturk.

Și Denis Rădoi va avea un șef, e vorba despre analistul principal al Universității Craiova: Marius Francisc, care a venit în Bănie după ce a îndeplinit această funcție și la FCSB.

Când Christoph Daum a fost selecționerul României, unul dintre analiști era fiul său.

În fotbalul mondial, există un exemplu la cel mai înalt nivel. Carlo Ancelotti îl are pe fiul său, Davide (35 de ani), secund la Real Madrid, echipă care în 2024 a câștigat Champions League, Supercupa Europei și campionatul Spaniei.

Staff-ul lui Mirel Rădoi

Mihai Ianovschi - antrenor secund

Ionuț Stancu - antrenor secund

Robert Tufiși - antrenor de portari

Daniel Tudor - antrenor de portari

Horia Baciu - preparator fizic

Cornel Blejan - fitness

Marius Francisc - șef analist

Denis Rădoi - analist