Craiova, pe modelul Târgoviște? Finanțare europeană de 40 de milioane de euro pentru noua arenă din oraș. Facilități de top în cadrul proiectului +7 foto
Foto: Facebook/Cosmin Vasile
Diverse

Craiova, pe modelul Târgoviște? Finanțare europeană de 40 de milioane de euro pentru noua arenă din oraș. Facilități de top în cadrul proiectului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 18:26
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 19:25
  • Consiliul Județean Dolj a aprobat proiectul și cheltuielile pentru „Complexul Multifuncțional Stadionul Tineretului”.
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Proiectul reprezintă o nouă arenă modernă în Craiova, care va include multiple facilități pentru mai multe sporturi, iar acum se va bucura de o finanțare europeană nerambursabilă de aproximativ 40 de milioane de euro.

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Lucrările se află deja în desfășurare, fiind finanțate inițial din banii CJ Dolj, iar președintele Cosmin Vasile a transmis că stadionul va beneficia inclusiv de un veledrom indoor, unic în regiune.

„În ședința extraordinară a Consiliului Județean Dolj a fost aprobat proiectul «Complex Multifuncțional Stadionul Tineretului» și cheltuielile legate de implementare, după ce am depus cererea pentru o finanțare nerambursabilă de aproape 220 milioane de lei, în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027.

Zilele acestea urmează semnarea contractului de finanțare pentru acest obiectiv sportiv și socio-cultural de anvergură, care va transforma o zonă urbană neutilizată într-un spațiu modern, accesibil întregii comunități, dedicat sportului de masă și de performanță, în aceeași măsură.

De altfel, viitoarea arenă este în stadiu avansat de execuție, pentru că proiectul a fost până acum finanțat din fondurile proprii ale Consiliului Județean Dolj. Gradenele sunt aproape finalizate și urmează lucrările pentru montarea acoperișului, o structură deosebită, inovativă și unică pentru construcțiile din România.

Complexul sportiv va avea singurul velodrom indoor din această parte a Europei, o pistă de atletism indoor de categoria I, multiple suprafețe de joc modulare pentru sporturi de sală, dar și săli de antrenamente, cabinete medicale, vestiare și magazine”, a transmis președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

8.000 de locuri
este capacitatea pe care o va avea noul stadion din Craiova

FOTO. Stadiul lucrărilor la noua arenă din Craiova

Stadiul lucrărilor la noul stadion din Craiova / Foto: Facebook/Cosmin Vasile
Stadiul lucrărilor la noul stadion din Craiova / Foto: Facebook/Cosmin Vasile

Galerie foto (7 imagini)

Stadiul lucrărilor la noul stadion din Craiova / Foto: Facebook/Cosmin Vasile Stadiul lucrărilor la noul stadion din Craiova / Foto: Facebook/Cosmin Vasile Stadiul lucrărilor la noul stadion din Craiova / Foto: Facebook/Cosmin Vasile Stadiul lucrărilor la noul stadion din Craiova / Foto: Facebook/Cosmin Vasile Stadiul lucrărilor la noul stadion din Craiova / Foto: Facebook/Cosmin Vasile
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