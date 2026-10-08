FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară

Federația Română de Fotbal informează că va deschide o anchetă internă după apariția în spațiul public a unei fotografii în care mai mulți membri ai staff-ului naționalei U21 apar la o cină în Ibiza, în timpul acțiunii oficiale din Spania.

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Imaginea îi surprinde pe membri ai staff-ului tehnic și administrativ al reprezentativei de tineret la aceeași masă cu alte persoane. În fotografie apar, de asemenea, mai multe sticle de vin și bere.

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere din partea Federației Române de Fotbal cu privire la situația semnalată, adresând următoarele întrebări:

„Conducerea FRF a fost informată de acea ieșire la masă a antrenorului principal, celui secund, dar și a directorului sportiv și team managerului, alături de Nicu Gheară, la care s-a consumat alcool? Cum se poziționează FRF la modul în care au acționat cei care s-au ocupat de echipa națională de tineret în deplasarea din Spania? Marius Niculae a justificat prezența la respectiva masă ca fiind ceva normal, nimic ieșit din comun: "O masă între prieteni". FRF e de acord cu poziția directorului sportiv al naționalei U21? Credeți că reputația FRF și imaginea echipelor naționale au de suferit în urma unor astfel de ipostaze în care au fost surprinși angajați ai Federației în timpul unei deplasări pentru un meci oficial?”.

Reacția FRF la petrecerea cu alcool a staff-ului U21 cu Nicu Gheară: „Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare”

Forul condus de Răzvan Burleanu a transmis că va verifica circumstanțele în care s-a produs evenimentul și că, în funcție de rezultatele verificărilor, vor fi dispuse eventualele măsuri disciplinare. Iată răspunsul complet:

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal precizează următoarele:

Federația Română de Fotbal privește cu maximă îngrijorare și fermitate situația semnalată. Poziția instituției este una clară și fără echivoc: părăsirea programului oficial al reprezentativei pe durata unei acțiuni a loturilor naționale reprezintă o abatere disciplinară și o lipsă de profesionalism. Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal.

Astfel de acțiuni sunt total incompatibile cu standardele de rigoare, responsabilitate și conduită pe care FRF le pretinde din partea întregului personal. FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară strict și de un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților și membrilor staff-urilor loturilor naționale . Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere.

. Profesionalismul, disciplina și conduita etică ireproșabilă reprezintă principii fundamentale care ghidează întreaga activitate a instituției și de la care nu se acceptă nicio abatere. Având în vedere natura aspectelor semnalate, FRF consideră necesară demararea unei anchete interne, în conformitate cu procedurile și reglementările în vigoare, urmând să fie luate măsurile care se impun”.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

Marius Niculae, director sportiv: „Nu văd nimic rău”

GOLAZO.ro i-a solicitat azi un punct de vedere lui Marius Niculae, cel care practic a condus delegația României U21 la această acțiune din Spania.

„Am ajuns în Spania cu două zile înainte de meci. Am participat la o masă între prieteni, seara, nimic ieșit din comun.

Dacă a fost după meci această ieșirea? Cum să fie după meci, cine mai avea chef după acea înfrângere să stea la mese? A fost înainte de meci, nu văd nimic rău ca după program să stăm la o masă, atâta tot”, a spus fostul mare atacant al României, acum angajat al FRF.

În schimb, selecționerul Costin Curelea n-a răspuns la telefon pentru a comenta pe marginea acestui subiect.

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