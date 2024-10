„Statul risipește bani” Crin Antonescu, fostul președinte interimar al României, vrea ca rentele viagere ale sportivilor să fie dezghețate și actualizate la nivelul economiei anului 2024

Crin Antonescu, fost Ministru al Sportului, a dezvăluit, pentru GOLAZO.ro, cine i-a dat ideea de a iniția proiectul rentelor viagere oferite sportivilor români

În decembrie 2017, printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul Tudose a înghețat sumele primite de sportivi. Cea mai mică sună este de 3.400 de lei, dacă ai fost medaliat cu aur la Mondiale și Europene sau medaliat olimpic, pentru că doar aceste medalii se iau în considerare.

Mai multe voci ale unor campioni mari ai României susțin că rentele viagere ar trebui să fie mărite.

Anul 2000 a adus o nouă lege a sportului, venită la inițiativa lui Crin Antonescu, Ministrul Sportului, și Ioan Dobrescu, secretar de stat. Aceasta era menită să recompenseze viața plină de sacrificii a sportivilor care obțineau performanțe deosebite pentru România. Așa s-a născut ideea unor pensii pe viață, rentele viagere.

Toate bune și frumoase au fost până în anul 2017, atunci când, în decembrie, aceste sume au fost „înghețate”. Iar de atunci și până acum, nu s-au mai dezghețat.

Rentele viagere sunt calculate urmând un algoritm ce ia în calcul:

salariul mediu brut pe economie (care a crescut cu mai bine de 50% din 2017 până în 2024)

numărul și „strălucirea” medaliilor obținute la JO

(doar) medalii de aur câștigate la Campionate Mondiale și Europene

Cum în 2017 salariul mediu brut era de aproximativ 3.600 de lei, iar în 2024 e de 8.400 de lei, mai mulți sportivi au început să ia atitudine. Ei doresc ca sumele să fie actualizate, având în vedere inflația care a crescut în cei șapte ani scurși de la plafonarea rentelor viagere.

1,3% era inflația în România anului 2017, conform Institutului Național de Statistică

Care sunt rentele? Multiplul laureat Dan Grecu primește 7400 de lei, de pildă. Leon Rotman, primul dublu campion olimpic din istoria țării noastre, are o rentă viageră de 9.232 pe lună. Handbalistul Cezar Drăgăniță, 5.700 de lei pe lună. Monica Iagăr, 5.240 de lei pe lună. Lista oficială a campionilor premiați poate fi citită aici. Sumele sunt înghețate de ani de zile.

Ministrul Sportului din 2000, Crin Antonescu, a oferit un scurt interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care și-a exprimat punctul de vedere cu privire la stadiul legii pe care a inițiat-o în anul 2000.

Crin Antonescu: „M-am bucurat când s-a aprobat proiectul”

Domnule Antonescu, v-am sunat ca să vorbim despre rentele viagere, proiect pe care l-ați inițiat împreună cu secretarul de stat Ioan Dobrescu.

Sunt în aeroport, în mișcare, dar vă ascult. E o surpriză plăcută. Am crezut că vreți să vorbim despre Șoșoacă. Rentele viagere pentru sportivi au reprezentat un proiect la care am ținut foarte mult. Am luptat câțiva ani pentru idee, iar proiectul a reușit cu greu să fie dus la bun sfârșit. Pe lângă domnul Dobrescu, ne-a mai fost alături și regretatul Traian Remeș, Ministrul de Finanțe, și al primului ministru din epocă, Mugur Isărescu. Inițiator, așa este, am fost eu, ca Ministru al Sportului.

S-a consultat și legislația altor țări? Vă mai amintiți ce sume erau acordate în alte țări ca rentă viageră la momentul propunerii dvs.?

Foarte sincer să vă spun... nu-mi mai aduc aminte. Acum, după aproape 25 de ani, n-aș ști să vă mai spun dacă există sau nu. Ceea ce știu sigur este, așa, ca un detaliu, că inițiativa aceasta a pornit de la cazul unui campion olimpic, domnul Leon Rotman.

16.635 de lei este renta viageră maximă pe care o poate primi un sportiv român (Nadia Comăneci, Elisabeta Lipă, Doina Melinte, Gabriela Szabo etc.)

Campion olimpic, chiar dublu, într-un sport care, pe vremuri, nu era extrem de cunoscut, canotajul.

Da, exact. Eram de câteva luni la Minister când l-am întâlnit, iar dumnealui era într-o situație financiară foarte dificilă. A pus această problemă. Pentru că nu toți sportivii au câștigat suficient, mai ales pe vremea comunismului și în sporturi care nu au mare impact financiar. De la cazul acela am pornit și m-am gândit la această inițiativă. Au fost discuții. A trebuit să stabilim o graniță și am lăsat afară fotbalul și alte sporturi care nu erau olimpice. Noi am vorbit atunci să oferim rente celor clasați în primele șase locuri la Jocurile Olimpice, Mondiale sau Europene.

Mă bucur că domnul Antonescu își mai aduce aminte. Am vorbit cu el la cabinet și i-am spus că mulți sportivi români trec printr-o situație dificilă din punct de vedere financiar. Am făcut un bine, sper. Apoi mulți am luat aceste rente viagere pentru performanțele noastre. Leon Rotman, primul dublu campion olimpic al României, pentru GOLAZO.ro

Acum s-au schimbat un pic lucrurile. Grila conține primele trei locuri la Jocurile Olimpice, și doar aur la Mondiale sau Europene.

Nu mai știu exact care e stadiul actual. Nu mai sunt la curent cum s-au indexat, care sunt sumele acum. M-am bucurat când s-a aprobat proiectul, asta vă pot spune.

Crin Antonescu: „Statul risipește foarte mult”

Din decembrie 2017, aceste rente viagere sunt înghețate. Știți că în algoritmul de calcul intră, pe lângă medalii, și salariul mediu brut pe economie. Iar inflația a crescut semnificativ din 2017 și până acum, iar sportivii vor ca sumele să fie la nivel de 2024.

Păi, și mie, sincer, mi s-ar părea normal să se întâmple acest lucru. Nu cred că la un buget în care se cheltuiesc foarte mulți bani pe lucruri discutabile, actualizarea acestor sume ar fi un efort semnificativ din partea statului. Iar câtă vreme, în baza acestei legi, guvernul înțelege să recompenseze, rezonabil, aceste performanțe, mi s-ar părea normal ca ele, ca orice alt venit, să fie să indexate.

10,4% era inflația în România anului 2023, conform Institutului Național de Statistică

Apropo de „efort semnificativ”, vă pot spune că suma economisită de stat este de aproximatriv 12 milioane de euro pe an prin înghețarea rentelor viagere.

În baza argumentelor pentru care am inițiat, am susținut, această lege, iar ea a fost votată, cred, în cvasiunanimitate, eu cred că ar fi normal să se ofere acești bani. Oricum statul risipește foarte mult, măcar suma asta este justificată. Mai ales că pentru mulți dintre beneficiari este foarte importantă această sumă. Cazul domnului Rotman, de exemplu. Nu ne putem gândi la sportivi, chiar și cei cu mari performanțe, ca la fotbaliști sau jucători de tenis. Foarte mulți sunt în sporturi care nu fac rețete financiare bune. Canotaj, atletism, gimnastică.

Doamna Lipă a spus că se va ocupa și de problema rentelor viagere. Se poate schimba ceva fără sprijin politic?

Nu cred. Dar e de datoria autorităților să se implice. Doamna Lipă știe foarte bine cum merg lucrurile. E o mare campioană și un mare om de sport. Trebuie să se facă toate demersurile necesare pentru ca lucrurile să intre în normal. Pentru orice guvern ar fi un lucrur bun să facă acest pas, dar cel din 2000, care a adoptat această lege, nu a avut o soartă prea bună. Dar, în ceea ce mă privește, rămâne una dintre realizările de care sunt bucuros. Una dintre puținele foarte concrete.