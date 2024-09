CFR CLUJ - PAFOS 1-0. Cristi Balaj (52 ani), președintele grupării din Gruia, a fost furios pe brigada de arbitri de la prima manșă din play-off-ul Conference League.

Fostul arbitru a urmărit prima parte a meciului în lojă, după care a coborât la marginea terenului, unde a protestat vehement la deciziile luate de „centralul” Novak Simovic (Serbia).

Scene rar întâlnite la Cluj. Cristi Balaj, președintele ardelenilor, furios pe arbitraj, a coborât din lojă și a venit la marginea terenului, unde a protestat vehement la aproape fiecare decizie.

S-a agitat permanent, a dat din mâini și a urlat la „central”. Gesturile sale au fost surprinse și de camerele de luat vederi, în minutul 59, la o fază controversată a meciului, unde Tachtsidis și Bîrligea au văzut „galben” pentru proteste.

CFR CLUJ - PAFOS: Cristi Balaj, furios pe arbitraj: „Ți-e frică să nu se dea gol?”

Tachtisids a fost implicat în două faze controversate în repriza secundă.

La prima, arbitrul l-a ignorat după ce a fost lovit în careu de Goldar.

La a doua, „centralul” a dictat fault în atac după ce Luckassen și Ivusic s-au ciocnit. Mingea era la grec, iar în poartă nu se mai afla nimeni.

Cristi Balaj spune că CFR Cluj trebuia să primească penalty

Balaj spune că arbitrul sârb Novak Simović a greșit la ambele faze și a trecut la atac: „o brigadă care se plimbă prin Cipru”.

„Fazele sunt diferite. Intrarea asupra lui Tachtsidis nu a fost umăr la umăr, apărătorul l-a căutat cu privirea și a intrat direct în stomacul lui. N-a avut nicio legătură cu mingea. Tachtsidis fiind un jucător masiv, faptul că l-a dărâmat a fost că a intrat cu forță în el. Oriunde s-ar întâmpla pe teren, se penalizează cu măsură disciplinară.

Pentru mult mai puțin, situație în care a fost umăr la umăr, a dat fault pentru un moment în care portarul s-a ciocnit cu un fundaș și Tachtsidis a rămas cu poarta goală. A dat fault și a avertizat ambii jucători de la CFR.

Mingea rămâne la Tachtsidis, tu nu respecți protocolul VAR. Ai ocazia să lași faza să continue. Dacă se dă gol, verifici VAR-ul și vezi dacă ai avut dreptate. De ce oprește o asemenea acțiune? Ți-e frică să nu se dea gol? Care e interesul tău ca arbitru? Nici măcar nu e o fază gri, a fost umăr la umăr.

Vezi dacă se înscrie gol și după ai ocazia ca VAR-ul să certifice dacă ai avut sau nu dreptate. Inventezi un fault. Pentru o fază similară, nu intervi.

Vorbim de o brigadă de arbitri care se plimbă des în Cipru. N-ar fi nicio problemă. Dar tu, UEFA, să delegi o asemenea brigadă care are un asemenea comportament, ne putem gândi la orice. E rușinos. 100% vor afla. Sunt imagini care fac de rușine acest fenomen, în această etapă a competiției, în play-off”, a explicat Balaj la DigiSport.

La Deac a fost eliminare: „Există răutate”

Balaj a vorbit și despre eliminarea lui Ciprian Deac, care l-a lovit pe Correia, deși mingea nu se afla lângă ei.

„La Deac a fost eliminare. Tensiunea meciului a fost de vină, plus faptul că jucătorul advers a intrat direct în el, i-a blocat deplasarea. Nu justifică, dar sunt sigur că-și dă seama că a greșit, nu-l caracterizează asemenea fază.

La Deac vorbim de gest, nu de o violență. La acordarea măsurilor disciplinare cu roșu trebuie să existe intensitate, răutate, violență. Aici există răutatea, singurul argument corect pentru care este acordat roșul. În rest intensitate și violență nu există.

Am suferit în repriza a doua, în inferioritate. Am avut penalty care trebuia să fie dat obligatoriu, situația ar fi stat diferi”, a mai spus Balaj.

„Toate deciziile le-a luat împotriva unei echipe”

Fostul arbitru spune că toate deciziile luate de „centralul” sârb au fost împotriva CFR-ului.

„Este greu (să vorbească despre calificare - n.r.), dar am încredere în jucători pentru că atât timp cât am evoluat 11 la 11, ei nu au avut ocazii și am stat bine în teren, chiar dacă la posesie au stat foarte bine.

Au jucători tehnici, dar nu ne-a deranjat să aibă posesie cât nu exista pericol. Am suferit când ne-am retras și au avut câteva oportunități. Am avut și șansă, dar sunt dezamăgit pentru că nu pot să accept ca la un asemenea nivel, la care există VAR, să ai o asemenea interpretare și o asemenea manieră de arbitraj.