„Prostule! Idiotule! Boule!” VIDEO. Un antrenor din București  își abuzează propriii jucători, copii de 14 ani. Cum se apără + ce suspendare poate primi

GOLAZO.ro a intrat în posesia unor imagini video cu rafale de jigniri ale unui antrenor la adresa propriilor jucători

Cristian Gafița, antrenorul clubului Astra Kids București, e cel ce își terorizează juniorii pe care ar trebui să-i învețe fotbal.

Cum se apără el și ce spune regulamentul, în rândurile de mai jos.

Cum mai sunt crescuți viitorii fotbaliști ai României? Mulți dintre ei, în teroare, cu abuzuri verbale la fiecare pas. E un model des întâlnit la copii și juniori. Ultimul exemplu, un antrenor din București care urlă la jucători și îi jignește.

GOLAZO.ro a intrat în posesia unor imagini filmate de spectatori prezenți la meciurile echipei Astra Kids, un club de juniori din Capitală. Decupajele video sunt din partide cu NFC Arena și Sfântu Pantelimon.

De pe margine, antrenorul își conduce copiii cu niște „indicații” groaznice. Numele lui: Cristian Gafița (38 de ani), fost fotbalist la Astra sau Petrolul.

Protagonistul este și antrenor, și patron al școlii de fotbal respective! Pentru a putea profesa ca tehnician, el a primit Licența B UEFA din partea Federației.

Iar asistentul său este Florin Matache, „eroul de la Liberec”, fostul portar al lui Dinamo care i-a ajutat pe câini să se califice miraculos în returul cu Slovan, în 2009.

„Idiotule!”, „Boule!”, „Prostule!”, „Jegosule!” sunt cuvinte cu care Gafița îi „crește” pe adolescenții din echipa sa Under 15.

VIDEO: imagini cu antrenorul Gafița jignindu-i pe juniori

Cristian Gafița: „Am greșit, dar sunt copiii mei de suflet!”

Contactat de GOLAZO.ro, Cristian Gafița admite că felul în care li se adresează juniorilor nu este acceptabil, dar încearcă să găsească justificări pentru ieșirile sale.

Domnule Gafița, avem filmări în care îi jigniți pe copii în timpul unor meciuri: idioți, jegoși, proști. Cum explicați așa ceva?

Eu n-o să încerc să susțin că nu e adevărat, dar trebuie să înțelegi situația completă, nu doar scoasă din context. Grupa aceasta U15 e una pe care eu o am de zece ani. Și sunt cam aceiași copii. De ce ar fi rămas cu mine și ei, și părinții, dacă eu m-aș purta urât cu ei?

Vi se par firești sau utile astfel de indicații de pe margine? Îi jigniți în mod constant.

Eu știu foarte bine că nu e în regulă, doar că mă aprind în timpul meciurilor. Sunt copiii mei de suflet și încerc să-i ajut, pentru ei fac așa ceva. Eu n-am ajuns fotbalist bun fiindcă am fost retardul retarzilor! Vreau să mă asigur că ei nu vor repeta experiența mea. Am fost campion de juniori cu UTA, mă voia Roma, dar nu am mers fiindcă eram cu o gagică la mare. În locul meu s-a dus Adrian Piț, dacă îl mai ții minte.

Îl știu, da. Dar copiii nu pot înțelege decât dacă sunt făcuți idioți și jegoși?

Uite, la un moment dat i-am zis unuia „tu chiar ești jegos!”, după ce el îi răspunsese urât antrenorului meu secund. Îi spusese „Lasă-mă dracu’ în pace!”. Eu nu pot să accept așa ceva! I-am zis și părintelui: „Dacă accepți să răspundă așa, după 18 ani te și bate!”. Eu încerc să le explic despre carieră, despre viață, iar asta e ceva ce nu se face nici la Steaua, nici la Dinamo, nici la Rapid! Și nu mă laud!

Eu fac niște bani cu școala de fotbal, dar nu trăiesc din asta. Vă invit la un antrenament ca să vedeți care e relația mea cu copiii și cu părinții, chiar dacă eu le vorbesc așa cum le vorbesc în timpul meciurilor. Cristian Gafița, antrenor Astra Kids

„Un copil de 15 ani juca la păcănele. Eu credeam că se uita la filme porno”

În filmările pe care le avem nu par să fie sfaturi despre viață.

Am un copil pe care l-am prins că juca la păcănele online. La 15 ani!

Online? Poate că avea contul cu o altă identitate, că nu e legal să joace un minor.

Păi, vezi? Eu i-am luat telefonul crezând că se uita la filme porno, d-aia i-l cerusem. Și am văzut că era cu păcănele. Știi ce mi-a zis mama lui? ”Nu e în regulă, i-ați violat intimitatea!”. Tot eu eram vinovatul! I-am spus ”doamnă, acum joacă la păcănele banii dumneavoastră și pe ai bunicilor, dar când se va face mai mare o să vă fure din casă, o să vă dea în cap pentru așa ceva!”. Repet: știu cum m-am exprimat în timpul meciurilor și nu e în regulă. Chiar eu discut cu copiii și cu părinții și le recunosc că mă aprind exagerat dintr-o dorință prea mare de a-i ajuta.

Am relații în Italia, am dus copii acolo, am stat de vorbă până și cu Maldini. Am dus un copil la Cremonese, i-a fost testată cinci zile capacitatea de adaptare. D-aia trebuie să-i educăm, să-i pregătim pentru fotbalul evoluat. Cristian Gafița, antrenor Astra Kids

Conform arhivelor Asociației Municipale de Fotbal București, în 2019 Gafița a fost suspendat 9 luni pentru că a agresat verbal și fizic un arbitru la un meci jucat de echipa sa, Astra Kids.

Posibilă suspendare: între 1 și 3 ani!

Cristi Gafita vorbind intr-un podcast despre educația micilor fotbaliști

Vara trecută, o investigație GOLAZO.ro a făcut vâlvă în spațiul public. Atunci, fostul antrenor de primă ligă Gabi Stan, între timp ajuns la juniori, a fost surprins înjurând și chiar lovind un copil în timpul unui meci (detalii AICI).

Inițial, FRF a spus că nu poate interveni, pentru că astfel de situații nu sunt penalizabile prin regulament. Ulterior, Federația a modificat legea tocmai pentru ca antrenorii care comit abuzuri să nu mai scape nepedepsiți.

În Regulamentul Disciplinar au fost adăugate următoarele:

„Imprescriptibilitatea, care era valabilă doar pentru corupție, a fost extinsă și în cazul sancționării abaterilor legate de trucarea meciurilor și de siguranța sportivilor, incluzând aici acte de purtare abuzivă și violență. Această măsură asigură că astfel de fapte grave nu vor putea fi trecute cu vederea, indiferent de timpul scurs de la comiterea lor.

Secretarul General al FRF este competent a formula sesizări cu privire la abaterile disciplinare săvârșite în cadrul oricăror meciuri sau competiții, cu caracter amical sau oficial, organizate pe teritoriul României de către Asociațiile Județene de Fotbal sau la care participă cluburi neafiliate la FRF, dar afiliate la Asociațiile Județene de Fotbal.

Antrenorii care comit acte de abuz împotriva jucătorilor minori, inclusiv abuz fizic, sexual, emoțional și neglijență, vor fi amendați cu sume între 10.000 și 20.000 de lei și riscă suspendarea licenței pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani. În plus, pentru a reveni în activitate, antrenorii trebuie să demonstreze că au absolvit un curs de safeguarding”, se arată în comunicatul FRF.

Dacă aveți informații, imagini, filmulețe sau orice fel de dovadă a unor abuzuri sau orice fel de agresiuni la adresa copiilor și juniorilor, indiferent de disciplina sportivă, ne puteți scrie la adresa de mail [email protected].