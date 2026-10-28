Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Când a fost caricaturizat într-o boască țestoasă războinică, Kylian Mbappe s-a amuzat împreună cu toată lumea.

S-a amuzat și acum cu portretul lui Mao, dar gluma a stârnit furia oamenilor lui Xi. Până unde va merge totuși umilința la care e dispusă La Liga în contul banilor chinezilor?

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China comunistă pretinde scuze de la Spania capitalistă pentru o glumă a lui Kylian Mbappe la adresa lui Mao Țe Dun. Atunci când a fost întrebat care este meme-ul său preferat dintre cele care îl caricaturizează, Kylian l-a indicat pe cel care realizează suprapunerea imaginii chipului său cu acela al lui Mao. „Dictator chinez” a mai fost precizarea fotbalistului.

Scuze în genunchi

Fatală! Deși după toate criteriile istorice și sociale, fondatorul Chinei comuniste și conducătorul acesteia din 1949 și până la moartea din 1976 a fost un dictator, chinezii cer reparații morale. Scuze în genunchi în fața întregului popor chinez care a fost afectat emoțional de gluma francezului.

Ce mai contează acum că așa numita Revoluție Culturală de la mijlocul anilor ‘60 i-a costat viața pe zeci de milioane de compatrioți ai lui Mao și Ciu En Lai (fostul prim-ministru din epocă) care nu aderau la noua ideologie. Realizările mărețe de acum nu ar fi fost posibile fără acele sacrificii, fără acea curățenie generală a uscăturilor din societate.

Delictul de opinie și dreptul de a nu glumi

Kylian face glume pe tema lui Mao (nici măcar, de fapt), idolul a mulți intelectuali europeni de primă mână de după Al Doilea Război Mondial. Ce vremuri, ce idealuri! Asta așa ca să ne mai aducem aminte cum făceau excursii de documentare Jean Paul Sartre și Simone de Beauvoir pe la Moscova și pe la Pekin.

Acum e clar că Mbappe nu a știut în ce se bagă, nu în sensul că nu știa despre cine e vorba, ci despre ce reverberații poate avea o astfel de remarcă.

Faptul că astăzi în lumea liberă a spune despre Mao că a fost un dictator nu este un delict, nu înseamnă că în cealaltă lume lucrurile sunt atât de simple. Acolo e un delict să ai opinie.

Dai în mine, dai în fabrici și uzine

China comunistă care ne vinde în mod capitalist automobile electrice și alte produse de unică folosință vrea scuze din acelea detaliate, prin care Kylian, clubul Real Madrid și Liga Spaniolă să arate că prin remarca lui a jignit sentimentele patriotice ale unui întreg popor.

Căci așa e în comunism, pentru cine nu știe. Dai în mine, dai în tine, dai în fabrici și uzine, spunea dictonul anilor 50 în România înfrățită cu China și cu URSS.

China Media Group (CMG), instituția care administrează televiziunea publică CCTV, a confirmat că meciurile din La Liga nu vor mai fi transmise în China până la noi scuze, respingând explicațiile oferite de Real Madrid, potrivit cărora Mbappe nu a vrut să jignească poporul chinez. Nici scuzele Ligii Spaniole, asumate chiar de președintele acesteia, Javier Tebas, nu sunt considerate suficiente.

Demnitate sau bani? Și, și nu se poate?

Întrebarea este cât de departe poate merge umilința în contul banilor pe care chinezii îi dădeau pentru drepturile de difuzare ale meciurilor din La Liga. Cât ar costa demnitatea de a refuza șantajul chinezilor.

Demnitate contra umilință, un cont mai gol contra libertății oamenilor de a spune ce gândesc și de a face glume. Interesant, chinezii practică un soi de fundamentalism.

Îl caricaturizezi pe Mahomed sau scrii “Versetele satanice”, se pronunță fatwa. Te amuzi pe seama unui portret deformat al lui Mao, pe care îl numești dictator, adică fix ce a fost, ți se taie contractul și ești proscris pe piața chineză. Ce alegi, rușinea la pachet cu banii chinezilor sau demnitatea fără banii lor? Care sunt mulți, dar nu chiar atât de mulți față de anvergura La Liga. Ia să vedem!

Săptămâna rea a lui Kylian

Suma vehiculată este în jurul a 50 de milioane de euro pe sezon competițional pe care televiziunea chineză de stat îi plătește în contul meciurilor din campionatul spaniol. Prin comparație, organismul condus de Javier Tebas a semnat în noiembrie anul trecut un nou contract pentru drepturile TV cu Telefonica (Movistar) și DAZN pentru perioada 2027/2028- 2031/2032 a cărui valoare se ridică la 5,250 miliarde pe cele 5 sezoane!

Asta înseamnă peste 1 miliard pe fiecare an competițional. Merită așadar noi scuze, mai apăsate și mai umilitoare, care să-i satisfacă pe tovarășii lui Xi Jinping, cele câteva zeci de milioane de euro vărsate pe sezon de chinezi și care s-ar adăuga la acel miliard? Vor accepta șantajul și umilința spaniolii pentru cele totuși doar 4,8%, cât reprezintă în procente banii chinezilor față de suma totală a viitorului contract de drepturi TV?

Să nu ne mire dacă da. Vom avea un răspuns în curând, ce este însă clar deocamdată e faptul că Mbappe a avut o săptămână foarte proastă. După ratarea Ballon D'Or, acum asta cu chinezii.