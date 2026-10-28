China nu-l iartă pe Mbappe! Meciurile din La Liga nu vor fi transmise! Reacție dură după scuzele trimise de Real Madrid

China a confirmat miercuri că nu va mai transmite meciurile din La Liga, în urma scandalului provocat de declarațiile lui Kylian Mbappe (27 de ani).

Televiziunea publică chineză consideră insuficiente explicațiile oferite de Real Madrid și cere noi scuze din partea clubului spaniol.

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Scandalul a început după ce Mbappe a fost întrebat, într-un interviu, care dintre meme-urile în care apare este preferatul său.

Francezul a ales o imagine în care chipul său era pus peste cel al fostului lider chinez Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

China respinge explicațiile lui Real Madrid: „Nu există nimic de discutat”

China Media Group (CMG), instituția care administrează televiziunea publică CCTV, a confirmat că meciurile din La Liga nu vor fi transmise în China.

Un reprezentant al televiziunii publice chineze a respins explicațiile oferite de Real Madrid, potrivit cărora Mbappe nu a vrut să jignească poporul chinez.

Oficialii chinezi susțin că declarațiile atacantului „depășesc limitele libertății de exprimare” și că Real Madrid trebuie să-și asume responsabilitatea pentru cele întâmplate, conform as.com.

Orice cuvânt sau gest care rănește sentimentele poporului chinez se va confrunta inevitabil cu respingerea colectivă a tuturor categoriilor societății chineze. Real Madrid ar face bine să renunțe la orice iluzie că lucrurile ar putea sta altfel CMG, în comunicatul emis

Instituția a precizat că nu va relua discuțiile până când clubul madrilen nu va prezenta scuze considerate satisfăcătoare: „Nu există nimic de discutat”.

Mbappe și-a cerut scuze, dar China nu renunță la măsuri

Atacantul francez a publicat un mesaj în franceză, chineză și engleză, în care și-a exprimat regretul pentru declarațiile făcute.

„În timpul unui interviu recent, am comentat o imagine cu mine. Remarca mea a fost nepotrivită și acum înțeleg că a rănit multe persoane din China și din comunitățile chineze din întreaga lume.

Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am supărat prin cuvintele mele. Nu aceasta a fost deloc intenția mea. Am un respect profund pentru poporul chinez și pentru istoria sa și regret sincer cele întâmplate”, a transmis acesta.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

De asemenea, Real Madrid a transmis un comunicat oficial prin care și-a cerut scuze.

„Real Madrid dorește să își ceară scuze poporului chinez pentru nemulțumirea provocată de recentele declarații ale jucătorului nostru, Kylian Mbappe.

Clubul nostru are un respect profund pentru China, istoria, cultura și cetățenii săi, precum și pentru milioanele de suporteri chinezi care iubesc și admiră Real Madrid.

Real Madrid își reafirmă angajamentul față de valorile respectului, conviețuirii și înțelegerii între culturi și își exprimă dorința de a consolida în continuare relațiile de prietenie care îl leagă de China și de cetățenii săi”, se arată în comunicatul clubului madrilen.

Javier Tebas încearcă să stingă scandalul

Și Javier Tebas, președintele La Liga, și-a cerut scuze. Oficialul a trimis o scrisoare către China Media Group, în care a calificat comportamentul fotbalistului drept „inacceptabil”.

În încercarea de a rezolva situația, Tebas s-a întâlnit marți cu Yao Jing, ambasadorul Chinei în Spania.

La Liga încearcă să păstreze relațiile comerciale cu piața chineză, unde are mai multe acorduri de colaborare, inclusiv un parteneriat strategic cu liga profesionistă de fotbal, valabil până în 2029.

Scandalul îi afectează și contractele de sponsorizare lui Mbappe

Controversa a avut deja consecințe financiare pentru atacantul francez.

Trei companii chineze, Dongpeng, Mengniu și Milkground, au anunțat marți că au încheiat colaborările comerciale cu Mbappe.

În plus, mai multe platforme digitale din China au restricționat sau eliminat conținutul în care apare fotbalistul.

Boicotul televiziunii de stat vizează atât meciurile din La Liga, cât și reclamele în care apare jucătorul lui Real Madrid.

Reclama cu Kylian Mbappe, retrasă (FOTO: captură as.com)

Ce a spus inițial despre meme-ul care a declanșat scandalul

Tensiunile au izbucnit după ce francezul a fost întrebat într-un interviu recent care este meme-ul său favorit.

Atacantul a răspuns: „Cel la care am râs cel mai mult este cel în care folosesc fața mea pe un dictator chinez. Îl folosesc mult cu prietenii mei”.

Deși Mbappe nu a menționat un nume, pe rețelele sociale devenise virală o imagine cu chipul său suprapus peste un portret al lui Mao Zedong.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO | Controverse sur Mao Zedong: Mbappé, "sincèrement désolé", présente ses "excuses" (communiqué à l'AFP) https://t.co/8rbSKas6Cd — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 27, 2026

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