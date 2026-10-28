China nu-l iartă pe Mbappe! Meciurile din La Liga nu vor fi transmise! Reacție dură după scuzele trimise de Real Madrid
Kylian Mbappe. Foto: Montaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

China nu-l iartă pe Mbappe! Meciurile din La Liga nu vor fi transmise! Reacție dură după scuzele trimise de Real Madrid

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.10.2026, ora 12:53
alt-text Actualizat: 28.10.2026, ora 12:53
  • China a confirmat miercuri că nu va mai transmite meciurile din La Liga, în urma scandalului provocat de declarațiile lui Kylian Mbappe (27 de ani).
  • Televiziunea publică chineză consideră insuficiente explicațiile oferite de Real Madrid și cere noi scuze din partea clubului spaniol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Scandalul a început după ce Mbappe a fost întrebat, într-un interviu, care dintre meme-urile în care apare este preferatul său.

Francezul a ales o imagine în care chipul său era pus peste cel al fostului lider chinez Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

Ofertă pentru Kane Câștigătorul Balonului de Aur are contractul pe masă: „Ultimele detalii”
Citește și
Ofertă pentru Kane Câștigătorul Balonului de Aur are contractul pe masă: „Ultimele detalii”
Citește mai mult
Ofertă pentru Kane Câștigătorul Balonului de Aur are contractul pe masă: „Ultimele detalii”

China respinge explicațiile lui Real Madrid: „Nu există nimic de discutat”

China Media Group (CMG), instituția care administrează televiziunea publică CCTV, a confirmat că meciurile din La Liga nu vor fi transmise în China.

Un reprezentant al televiziunii publice chineze a respins explicațiile oferite de Real Madrid, potrivit cărora Mbappe nu a vrut să jignească poporul chinez.

Oficialii chinezi susțin că declarațiile atacantului „depășesc limitele libertății de exprimare” și că Real Madrid trebuie să-și asume responsabilitatea pentru cele întâmplate, conform as.com.

Orice cuvânt sau gest care rănește sentimentele poporului chinez se va confrunta inevitabil cu respingerea colectivă a tuturor categoriilor societății chineze. Real Madrid ar face bine să renunțe la orice iluzie că lucrurile ar putea sta altfel CMG, în comunicatul emis

Instituția a precizat că nu va relua discuțiile până când clubul madrilen nu va prezenta scuze considerate satisfăcătoare: „Nu există nimic de discutat”.

Mbappe și-a cerut scuze, dar China nu renunță la măsuri

Atacantul francez a publicat un mesaj în franceză, chineză și engleză, în care și-a exprimat regretul pentru declarațiile făcute.

„În timpul unui interviu recent, am comentat o imagine cu mine. Remarca mea a fost nepotrivită și acum înțeleg că a rănit multe persoane din China și din comunitățile chineze din întreaga lume.

Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am supărat prin cuvintele mele. Nu aceasta a fost deloc intenția mea. Am un respect profund pentru poporul chinez și pentru istoria sa și regret sincer cele întâmplate”, a transmis acesta.

De asemenea, Real Madrid a transmis un comunicat oficial prin care și-a cerut scuze.

„Real Madrid dorește să își ceară scuze poporului chinez pentru nemulțumirea provocată de recentele declarații ale jucătorului nostru, Kylian Mbappe.

Clubul nostru are un respect profund pentru China, istoria, cultura și cetățenii săi, precum și pentru milioanele de suporteri chinezi care iubesc și admiră Real Madrid.

Real Madrid își reafirmă angajamentul față de valorile respectului, conviețuirii și înțelegerii între culturi și își exprimă dorința de a consolida în continuare relațiile de prietenie care îl leagă de China și de cetățenii săi”, se arată în comunicatul clubului madrilen.

Javier Tebas încearcă să stingă scandalul

Și Javier Tebas, președintele La Liga, și-a cerut scuze. Oficialul a trimis o scrisoare către China Media Group, în care a calificat comportamentul fotbalistului drept „inacceptabil”.

În încercarea de a rezolva situația, Tebas s-a întâlnit marți cu Yao Jing, ambasadorul Chinei în Spania.

La Liga încearcă să păstreze relațiile comerciale cu piața chineză, unde are mai multe acorduri de colaborare, inclusiv un parteneriat strategic cu liga profesionistă de fotbal, valabil până în 2029.

Scandalul îi afectează și contractele de sponsorizare lui Mbappe

Controversa a avut deja consecințe financiare pentru atacantul francez.

Trei companii chineze, Dongpeng, Mengniu și Milkground, au anunțat marți că au încheiat colaborările comerciale cu Mbappe.

În plus, mai multe platforme digitale din China au restricționat sau eliminat conținutul în care apare fotbalistul.

Boicotul televiziunii de stat vizează atât meciurile din La Liga, cât și reclamele în care apare jucătorul lui Real Madrid.

Reclama cu Kylian Mbappe, retrasă (FOTO: captură as.com) Reclama cu Kylian Mbappe, retrasă (FOTO: captură as.com)
Reclama cu Kylian Mbappe, retrasă (FOTO: captură as.com)

Ce a spus inițial despre meme-ul care a declanșat scandalul

Tensiunile au izbucnit după ce francezul a fost întrebat într-un interviu recent care este meme-ul său favorit.

Atacantul a răspuns: „Cel la care am râs cel mai mult este cel în care folosesc fața mea pe un dictator chinez. Îl folosesc mult cu prietenii mei”.

Deși Mbappe nu a menționat un nume, pe rețelele sociale devenise virală o imagine cu chipul său suprapus peste un portret al lui Mao Zedong.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situație și un mare semn de întrebare în Israel. Ce urmează după alegerile dramatice de ieri
Răsturnare de situație și un mare semn de întrebare în Israel. Ce urmează după alegerile dramatice de ieri
Răsturnare de situație și un mare semn de întrebare în Israel. Ce urmează după alegerile dramatice de ieri
china kylian mbappe mao zedong
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:35
„Asta voi face mereu, cu orice risc!” Șumudică cere măsuri reale contra rasismului de pe stadioane: „M-au felicitat jucătorii africani de la U Cluj”
„Asta voi face mereu, cu orice risc!” Șumudică cere măsuri reale contra rasismului de pe stadioane:  „M-au felicitat jucătorii africani de la U Cluj”
23:50
U Cluj, încă un episod de rasism Șumudică a vrut să scoată CFR-ul de pe teren. Ce s-a auzit din tribune
U Cluj, încă un episod de rasism Șumudică a vrut să scoată CFR-ul de pe teren. Ce s-a auzit din tribune
06:45
Cât costă biletele la Mondialul U17 România va întâlni Mexic, Venezuela și Camerun în faza grupelor
Cât costă biletele la Mondialul U17 România va întâlni Mexic, Venezuela și Camerun în faza grupelor
23:25
„Sunt în stare de șoc” Soția campionului mondial s-a aflat într-un tren din spatele uneia dintre garniturile feroviare implicate în tragedia din Spania
„Sunt în stare de șoc” Soția campionului mondial s-a aflat într-un tren din spatele uneia dintre garniturile feroviare implicate în  tragedia din Spania
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Top stiri
Scandal la anti-doping Suspiciuni și acuzații după ce noul contract prin care sunt testați sportivii români a fost atribuit unei firme înființate luna trecută
Investigatii
28.10
Scandal la anti-doping Suspiciuni și acuzații după ce noul contract prin care sunt testați sportivii români a fost atribuit unei firme înființate luna trecută
Citește mai mult
Scandal la anti-doping Suspiciuni și acuzații după ce noul contract prin care sunt testați sportivii români a fost atribuit unei firme înființate luna trecută
Săpunaru, amenințări în direct Radu Naum a intervenit după atacul vulgar: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești!”
Superliga
28.10
Săpunaru, amenințări în direct Radu Naum a intervenit după atacul vulgar: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești!”
Citește mai mult
Săpunaru, amenințări în direct Radu Naum a intervenit după atacul vulgar: „Poftim? Ai tu grijă cum vorbești!”
„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?”
Superliga
28.10
„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?”
Citește mai mult
„O fi rasism?” FOTO. Imaginea postată de MM Stoica după scandalul iscat la FCSB - Rapid: „Se autosesizează cineva?”
Ore decisive pentru Călin Georgescu: astă-seară va fi eliberat sau rămâne în arest preventiv. Zeci de susținători, pe trepte la Curtea de Apel București, în așteptarea verdictului
B365
28.10
Ore decisive pentru Călin Georgescu: astă-seară va fi eliberat sau rămâne în arest preventiv. Zeci de susținători, pe trepte la Curtea de Apel București, în așteptarea verdictului
Citește mai mult
Ore decisive pentru Călin Georgescu: astă-seară va fi eliberat sau rămâne în arest preventiv. Zeci de susținători, pe trepte la Curtea de Apel București, în așteptarea verdictului

Echipe/Competiții

fcsb 70 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 18 rapid 51 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share