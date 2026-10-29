Hattrick Ronaldo! FOTO. Cristiano răspunde pe teren după controversa legată de numărul de goluri + Scandal cu tușierul +26 foto
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Hattrick Ronaldo! FOTO. Cristiano răspunde pe teren după controversa legată de numărul de goluri + Scandal cu tușierul

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 22:41
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 22:48
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a reușit un hattrick în victoria lui Al-Nassr cu Al-Kholood, scor 5-3.
  • Starul portughez a avut două goluri anulate pentru ofsaid în prima repriză și a răbufnit la adresa arbitrilor.
  • Nu e clar dacă portughezul a ajuns la 985 de goluri sau numărul real este 984, după controversele legate de reușita de săptămâna trecută.
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Ronaldo a reușit un hattrick în victoria spectaculoasă obținută de Al Nassr cu Al Kholood. Portughezul a avut parte de o primă repriză frustrantă, în care a înscris de două ori, însă ambele reușite au fost anulate pentru ofsaid.

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FOTO. Cristiano răspunde pe teren după controversa legată de numărul de goluri

Lucrurile au mers însă excelent după pauză. În minutul 66, Al-Nassr a construit o acțiune rapidă, iar Joao Felix a primit mingea în careu și i-a pasat lui Ronaldo în șase metri. Starul portughez a îndeplinit o simplă formalitate și a trimis mingea în poarta goală.

Imediat după reușită, Ronaldo s-a răfuit cu tușierul căruia a părut că îi cere să ridice fanionul și să-i anuleze din nou golul. Problema? Era celălalt tușier, nu cel care îl enervase în prima repriză! 😅

Cristiano Ronaldo, furios pe arbitri în Al Nassr - Al Kholood (4).jpg
Cristiano Ronaldo, furios pe arbitri în Al Nassr - Al Kholood (4).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Cristiano Ronaldo, furios pe arbitri în Al Nassr - Al Kholood (1).jpg Cristiano Ronaldo, furios pe arbitri în Al Nassr - Al Kholood (2).jpg Cristiano Ronaldo, furios pe arbitri în Al Nassr - Al Kholood (3).jpg Cristiano Ronaldo, furios pe arbitri în Al Nassr - Al Kholood (4).jpg Cristiano Ronaldo, furios pe arbitri în Al Nassr - Al Kholood (5).jpg
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Ronaldo se certase vehement și cu „centralul” partidei, după deciziile din prima parte.

Portughezul a lovit din nou după numai șase minute, tot din pasa lui Joao Felix.

Colegul său de la naționala Portugaliei a făcut spectacol în partea dreaptă, cu o serie de driblinguri, înainte să trimită mingea înaltă spre marginea careului mic. Ronaldo a venit în viteză din spate și a înscris cu o lovitură de cap, ducând scorul la 4-2.

Hattrick-ul a fost completat în minutul 81, după un contraatac rapid al lui Al Nassr. Sadio Mane a scăpat singur cu portarul, însă și-a închis unghiul Senegalezul s-a întors și l-a găsit pe Ronaldo în fața porții, iar lusitanul a reluat simplu în plasă.

A ajuns la 984 sau 985?

Numărul exact al golurilor marcate de Cristiano Ronaldo în carieră rămâne neclar, pe fondul controverselor legate de reușita cu Al Faysaly de săptămâna trecută.

Cristiano figura cu doar 4 reușite în clasamentul golgheterilor de pe site-ul ligii saudite înainte de meciul de azi, cu una în minus față de săptămâna trecută. Același lucru se întâmplă și la profilul său.

Problema? În raportul oficial al partidei, portughezul încă apare drept marcatorul golului 2! Știrile și clipurile video se referă în continuare la reușită drept cea cu numărul 982 a lui CR7. Până în momentul de față nu a apărut niciun comunicat oficial în privința modificării.

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