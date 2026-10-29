Bistrița - FCSB. Formația lui Sebastian Moga a dat lovitura în prima repriză a partidei din Cupa României, după o eroare imensă în defensiva oaspeților.

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Cele două formații s-au întâlnit din nou, la exact un an distanță de la momentul în care s-au duelat în aceeași fază a competiției, pe același teren, însă misiunea elevilor lui Reghecampf pare să fie mai dificilă de această dată.

Bistrița - FCSB. Gafă imensă a lui Batubinsika la golul Gloriei

În minutul 23, portarul Matei Popa a primit o pasă înapoi din partea unui coechipier. Portarul de la FCSB s-a uitat atent și i-a pasat lui Batubinsika, în partea dreaptă a terenului.

Presat rapid, fundașul congolez a încercat să-i trimită mingea înapoi goalkeeper-ului, însă pasa acestuia a fost mult prea în față.

Atacantul Marius Lupu a speculat foarte bine faza, i-a suflat mingea lui Popa prin alunecare, iar în timp ce balonul se îndrepta spre poartă, Bradu a șutat cu sete dintr-un metru reușind să deschidă scorul.

FCSB are nevoie de o victorie în această partidă, pentru a-și asigura în mare parte prezența în sferturile de finală ale Cupei.

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