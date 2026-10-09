„Să renunțe la botox!” VIDEO. Mesajul lui Cristiano Ronaldo pentru un jurnalist: „«Arăți ca un măr!»”. De la ce a pornit conflictul
Cristiano Ronaldo
Diverse

„Să renunțe la botox!” VIDEO. Mesajul lui Cristiano Ronaldo pentru un jurnalist: „«Arăți ca un măr!»”. De la ce a pornit conflictul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 10:21
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 10:22
  • Piers Morgan (61 de ani), jurnalist și apropiat al lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), a dezvăluit ce mesaj i-a transmis starul portughez referitor la Simon Jordan (59 de ani), un comentator sportiv și fost președinte al clubului Crystal Palace.
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Naționala Portugaliei a fost cutremurată de scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus, iscat după ce selecționerul a anunțat că fotbalistul nu va evolua în partida cu Danemarca din Liga Națiunilor.

Din cauza deciziei luate de antrenor, Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei și nu a mai jucat în următoarele meciuri.

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VIDEO. Piers Morgan a dezvăluit ce mesaj a primit de la Ronaldo: „Să renunțe la botox”

Ulterior, Piers Morgan a avut o discuție aprinsă cu Simon Jordan, comentator al postului talkSPORT, în care l-a apărat pe Cristiano Ronaldo, susținând că portughezul nu este tratat cu respect.

Miercuri seară, în emisiunea „Football Uncensored”, Morgan i-a povestit invitatului său, Jason Cundy, ce mesaj a primit din partea lui Ronaldo după acea conversație tensionată.

„I-am trimis lui Cristiano Ronaldo înregistrarea video a disputei mele cu Simon Jordan, iar el mi-a răspuns: «Spune-i acelui blond să renunțe la botox. Arată ca un măr!»”, a precizat Piers Morgan, citat de marca.com.

Morgan a continuat să glumească: „Știre de ultimă oră, în direct, de la Cristiano Ronaldo: ești un măr! Un măr blond, cu o față suspect de netedă”.

Replica lui Simon Jordan nu a întârziat să apară, după afirmațiile lui Piers Morgan:

„Botox? Mi-aș dori să pot folosi botox. Consider că este flatant”, a spus comentatorul talkSPORT.

Știm cu toții că Ronaldo este un fotbalist bun. Dar trebuie să încetezi să-l venerezi și să devii, în sfârșit, obiectiv. Simon Jordan, în dialogul aprins cu Piers Morgan

Simon Jordan este un om de afaceri care lucrează în domeniul telefoniei mobile, în cadrul companiei Pocket Phone Shop. Acesta este și coprezentator al emisiunii sportive „White and Jordan”, fiind totodată un cunoscut comentator britanic.

Simon Jordan a fost și președintele clubului Crystal Palace în perioada 2000 - 2010.

Simon Jordan FOTO Captură video TalkSport Simon Jordan FOTO Captură video TalkSport
Simon Jordan FOTO Captură video TalkSport

Ronaldo, de la o lună la 6 luni de suspendare!

Cotidianul O Jogo a scris ce riscă Ronaldo pentru abandonarea voluntară a cantonamentului naționalei.

Conform articolului 160 al regulamentului de disciplină FPF, jucătorul a fost suspendat provizoriu și poate fi exclus definitiv între o lună și șase luni. Plus o amendă cuprinsă între 510 și 1.020 de euro.

În cazul unei suspendări de o lună, Ronaldo ar putea reveni în lot pentru ultimele două meciuri ale Ligii Națiunilor din noiembrie, cu Danemarca (a) și Țara Galilor (d).

În cazul unei suspendări de jumătate de an, acesta nu va putea evolua nici la partidele din martie 2027.

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