Tensiunile continuă între Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Jorge Jesus (72 de ani) la naționala Portugaliei, după ce tehnicianul a anunțat că nu va juca nici în meciul de joi cu Danemarca din Nations League.

Între cei doi existase deja un conflict, după ce starul portughez a fost lăsat pe bancă la victoria cu Norvegia, scor 2-1.

Marca susține că Ronaldo va pleca în această seară din cantonamentul naționalei!

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Cristiano Ronaldo a plecat de la stadionul din Copenhaga chiar înainte de antrenamentul oficial al Portugaliei din Danemarca.

Ruptură totală?! Cristiano Ronaldo a plecat de la stadion după ce Jorge Jesus a anunțat că nu va juca nici cu Danemarca!

Atacantul portughez ar fi fost deranjat de declarațiile făcute de Jorge Jesus la conferința de presă, una în care tehnicianul a anunțat că va fi din nou pe bancă, iar Goncalo Ramos va fi titular.

Potrivit Marca, între atacant și selecționerul Jorge Jesus s-ar fi produs o ruptură definitivă, iar Cristiano ar urma să plece chiar în această seară cu avionul său privat la Madrid.

Ronaldo a postat un mesaj pe Facebook miercuri seară în care a confirmat că a părăsit cantonamentul și că motivul îl reprezintă declarațiile selecționerului:

„După conferința de presă a selecționerului și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul naționalei.

La momentul potrivit voi spune adevărul despre motivul care m-a determinat să plec de la naționala pentru care m-am dăruit mereu.

Acum e momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție”.

De unde a plecat conflictul

Tensiunile dintre cei doi au apărut după ce Jorge Jesus l-a ținut pe banca de rezerve pe toată durata partidei cu Norvegia, câștigată de Portugalia cu 2-1. Atacantul nu s-a antrenat marți la Malmo, iar președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proenca, și-ar fi devansat zborul pentru a interveni și a calma situația.

Marți seară, a avut loc o întâlnire între Proença, selecționerul Jorge Jesus și Cristiano Ronaldo, în urma căreia conflictul părea să se fi stins. Miercuri, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Danemarca, tehnicianul portughez a vorbit despre întreaga situație.

Jorge Jesus a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Cristiano Ronaldo

Selecționerul a dezvăluit că i-a comunicat lui Ronaldo că nu va juca în deplasările din Norvegia și Danemarca, deoarece nu consideră că poate evolua din trei în trei zile. Jesus a invocat faptul că îl cunoaște foarte bine pe atacant, pe care l-a antrenat și în sezonul precedent. L-a anunțat din nou titular pe Goncalo Ramos.

Apoi, a explicat ce s-a întâmplat în Norvegia: „N-a refuzat să se antreneze, a fost la sală, s-a antrenat în plus la hotel. E imposibil ca el să refuze să se antreneze. Credeți că vreun jucător la acest nivel ar refuza să se antreneze? Mai ales că nu e orice națională”.

Tehnicianul a insistat că nu există nicio problemă între el și Ronaldo:

„Nu încercați să transformați totul într-un caz, pentru că nu s-a întâmplat nimic. I-am spus lui Cris că nu va juca. În timpul meciului am crezut că poate o să intre și a ieșit la încălzire, dar n-a mai intrat. Nimeni nu e mulțumit în astfel de situații, cu atât mai mult Cris, Pele sau Maradona”.

Jorge Jesus, iritat că a fost băgat în ședință cu Ronaldo

Jorge Jesus s-a arătat nemulțumit de întâlnirea organizată marți seară cu președintele Federației.

„M-au forțat să vorbesc cu Cris despre ceva care nu era o problemă. I-am zis: «Cris, se vorbește foarte mult despre asta în Portugalia, ce se întâmplă?». Iar el mi-a spus: «Mister, sunt aici să fac tot ce vei decide. Dacă vrei să joc, joc, dacă nu, nu».

Președintele a venit pentru că voia să afle ce s-a întâmplat, dar eu și Cris rezolvaserăm problema”, a explicat Jesus.

Întrebat dacă îi promisese lui Ronaldo că va evolua 30 de minute în partida cu Norvegia, selecționerul a confirmat:

„E adevărat, am spus asta. Pot promite ce vreau, sunt selecționer. Știu că pentru voi poate părea ciudat. I-am spus că nu va juca și că va fi pe bancă, dar, dacă va fi nevoie, va intra. Nici Cristiano, nici alt jucător nu-mi va schimba ideile. Niciodată. Zero!”.

Ruben Dias i-a luat apărarea lui Cristiano Ronaldo

La aceeași conferință de presă, Ruben Dias, colegul lui Ronaldo din naționala Portugaliei, a fost întrebat cum au perceput ceilalți lideri din vestiar tensiunile dintre atacant și selecționer și a minimalizat situația.

„Sincer, și cred că pot să vorbesc în numele meu, al lui Bernardo și al lui Bruno, noi nu dăm atât de mare importanță unor astfel de lucruri cum faceți voi. Se întâmplă astfel de momente cu el, la fel cum ni se întâmplă tuturor.

Spuneți-mi un jucător care n-a fost implicat în niște tensiuni. Nu doar cu antrenorul, dar și cu noi. Totul e să mergem mai departe cu același entuziasm”, a declarat Ruben Dias.

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