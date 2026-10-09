Intră Drăguș cu Oțelul? Noi detalii despre starea atacantului  + Mesaj despre revenirea lui Stanciu la FCSB +8 foto
Denis Drăguș
Superliga

Intră Drăguș cu Oțelul? Noi detalii despre starea atacantului + Mesaj despre revenirea lui Stanciu la FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 09:34
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 09:34
  • Denis Drăguș (27 de ani), atacantul de la FCSB, a oferit noi detalii despre recuperarea sa după accidentarea suferită și a vorbit despre colaborarea cu noul antrenor Laurențiu Reghecampf (51 de ani).
  • Atacantul a comentat și posibilitatea ca Nicolae Stanciu (33 de ani) să ajungă la gruparea roș-albastră.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Drăguș s-a accidentat în meciul cu U Craiova (0-5) din etapa #10 a Superligii, acuzând o accidentare la genunchiul stâng.

Acesta a suferit o entorsă cu afectare minoră a ligamentului, problemă care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională pentru meciurile din Liga Națiunilor.

„Ne-am îmbătat cu apă rece” Marius Șumudică, concluzii amare după eșecul cu U Cluj: „Trebuie să ne salvăm de la retrogradare”
Citește și
„Ne-am îmbătat cu apă rece” Marius Șumudică, concluzii amare după eșecul cu U Cluj: „Trebuie să ne salvăm de la retrogradare”
Citește mai mult
„Ne-am îmbătat cu apă rece” Marius Șumudică, concluzii amare după eșecul cu U Cluj: „Trebuie să ne salvăm de la retrogradare”

Denis Drăguș: „Nu are rost să forţez sau să îmi asum un risc”

Joi, FCSB a anunțat că Denis Drăguș a revenit la antrenamente, iar atacantul a vorbit despre situația sa, înaintea meciului cu Oțelul de sâmbătă, începând cu ora 21:30.

„Am revenit de câteva zile la antrenamente. Uşor, uşor am început antrenamentele cu grupul şi în fiecare zi mă simt mai bine.

Cred că aş putea (n.r. - să joace), din punct de vedere fizic sunt OK, dar nu cred că sunt sută la sută, deci nu are rost să forţez sau să îmi asum un risc”, a declarat Denis Drăguș, conform primasport.ro.

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg

Galerie foto (8 imagini)

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB .jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Atacantul a vorbit și despre colaborarea cu antrenorul Laurențiu Reghecampf:

„Faptul că îl avem în faţă este incredibil şi ne dă o încredere în plus că putem face din nou rezultate.

Mister (n.r. - Laurențiu Reghecampf) când vorbeşte, nu vorbeşte din lucruri care nu s-au întâmplat. Vorbeşte din experienţă, a mai trecut prin lucruri, ştie cum este să ai succes”.

Este clar că a venit cu o disciplină şi este un lucru important. Fără disciplină nu poţi face nimic. La fotbal este important că poţi să ştergi la următorul meci ceea ce a fost înainte. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci (n.r. cu Oțelul). Denis Drăguș, atacant FCSB

Drăguș a explicat și care e motivul pentru care a ales să se transfere la FCSB:

Mi-am dorit să vin aici, să am succes şi să ajung în grupele Champions League. Cred că nu este sentiment mai plăcut decât să joci la cel mai înalt nivel cu o echipă pe care o simpatizai când erai mic şi să fii acasă, alături de oamenii tăi, de suporteri, de români”, a mai adăugat jucătorul FCSB.

FOTO. Denis Drăguș, în lacrimi după accidentarea din meciul cu U Craiova

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg
Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Denis Drăguș, accidentat în U Craiova - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Pentru FCSB urmează partida cu Oțelul de sâmbătă, de la ora 21:30, din etapa #11 a Superligii. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Denis Drăguș, despre Nicolae Stanciu: „Am vorbit cu el”

Atacantul a comentat și posibilitatea ca Nicolae Stanciu, mijlocașul lui Dalian Yingbo, să ajungă la FCSB, internațional român care mai este dorit de U Cluj și U Craiova.

„Am vorbit cu el. Nu ştiu ce aş putea să fac din punctul meu de vedere ca el să vină aici, este decizia lui. Din punctul nostru de vedere, dacă ar veni mâine, am fi fericiţi”, a mai spus Drăguș.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Naționala României a suferit patru înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor, 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia, dar Denis Drăguș și-a exprimat încrederea în selecționerul Gică Hagi.

„Nu mă aşteptam la aceste rezultate, dar când intri într-o perioadă mai puţin bună se poate întâmpla oricărei echipe. Am încredere în domnul Hagi că poate creşte şi poate duce echipa la un nivel foarte bun”.

Ca potenţial, nu s-au schimbat multe, dar cred că pierdem mult la nivel de încredere şi la nivel de mentalitate. Nu suntem convinşi că putem să fim acolo, pe când ei nici nu se gândesc că există varianta de eşec. Denis Drăguș, atacant FCSB

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori”

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
accidentare liga 1 fcsb nicolae stanciu denis dragus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:51
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
23:29
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
22:58
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul  Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
00:20
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
08.10
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
08.10
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
08.10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
B365
09.10
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
Citește mai mult
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 7 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share