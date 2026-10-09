Denis Drăguș (27 de ani), atacantul de la FCSB, a oferit noi detalii despre recuperarea sa după accidentarea suferită și a vorbit despre colaborarea cu noul antrenor Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

Atacantul a comentat și posibilitatea ca Nicolae Stanciu (33 de ani) să ajungă la gruparea roș-albastră.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Drăguș s-a accidentat în meciul cu U Craiova (0-5) din etapa #10 a Superligii, acuzând o accidentare la genunchiul stâng.

Acesta a suferit o entorsă cu afectare minoră a ligamentului, problemă care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională pentru meciurile din Liga Națiunilor.

Denis Drăguș: „Nu are rost să forţez sau să îmi asum un risc”

Joi, FCSB a anunțat că Denis Drăguș a revenit la antrenamente, iar atacantul a vorbit despre situația sa, înaintea meciului cu Oțelul de sâmbătă, începând cu ora 21:30.

„Am revenit de câteva zile la antrenamente. Uşor, uşor am început antrenamentele cu grupul şi în fiecare zi mă simt mai bine.

Cred că aş putea (n.r. - să joace), din punct de vedere fizic sunt OK, dar nu cred că sunt sută la sută, deci nu are rost să forţez sau să îmi asum un risc”, a declarat Denis Drăguș, conform primasport.ro.

Atacantul a vorbit și despre colaborarea cu antrenorul Laurențiu Reghecampf:

„Faptul că îl avem în faţă este incredibil şi ne dă o încredere în plus că putem face din nou rezultate.

Mister (n.r. - Laurențiu Reghecampf) când vorbeşte, nu vorbeşte din lucruri care nu s-au întâmplat. Vorbeşte din experienţă, a mai trecut prin lucruri, ştie cum este să ai succes”.

Este clar că a venit cu o disciplină şi este un lucru important. Fără disciplină nu poţi face nimic. La fotbal este important că poţi să ştergi la următorul meci ceea ce a fost înainte. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci (n.r. cu Oțelul). Denis Drăguș, atacant FCSB

Drăguș a explicat și care e motivul pentru care a ales să se transfere la FCSB:

„Mi-am dorit să vin aici, să am succes şi să ajung în grupele Champions League. Cred că nu este sentiment mai plăcut decât să joci la cel mai înalt nivel cu o echipă pe care o simpatizai când erai mic şi să fii acasă, alături de oamenii tăi, de suporteri, de români”, a mai adăugat jucătorul FCSB.

FOTO. Denis Drăguș, în lacrimi după accidentarea din meciul cu U Craiova

Pentru FCSB urmează partida cu Oțelul de sâmbătă, de la ora 21:30, din etapa #11 a Superligii. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Denis Drăguș, despre Nicolae Stanciu: „Am vorbit cu el”

Atacantul a comentat și posibilitatea ca Nicolae Stanciu, mijlocașul lui Dalian Yingbo, să ajungă la FCSB, internațional român care mai este dorit de U Cluj și U Craiova.

„Am vorbit cu el. Nu ştiu ce aş putea să fac din punctul meu de vedere ca el să vină aici, este decizia lui. Din punctul nostru de vedere, dacă ar veni mâine, am fi fericiţi”, a mai spus Drăguș.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

Naționala României a suferit patru înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor, 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia, dar Denis Drăguș și-a exprimat încrederea în selecționerul Gică Hagi.

„Nu mă aşteptam la aceste rezultate, dar când intri într-o perioadă mai puţin bună se poate întâmpla oricărei echipe. Am încredere în domnul Hagi că poate creşte şi poate duce echipa la un nivel foarte bun”.

Ca potenţial, nu s-au schimbat multe, dar cred că pierdem mult la nivel de încredere şi la nivel de mentalitate. Nu suntem convinşi că putem să fim acolo, pe când ei nici nu se gândesc că există varianta de eşec. Denis Drăguș, atacant FCSB

FOTO. România - Suedia 0-1, ultimul meci jucat de „tricolori”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport