Ce riscă Ronaldo! Cât ar putea fi suspendat Cristiano după ce a părăsit cantonamentul naționalei: „Factor agravant”

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, va fi sancționat de federația portugheză în urma conflictului cu selecționerul Jorge Jesus.

Care sunt limitele suspendării sale, potrivit regulamentului forului lusitan. Ce a spus atacantul despre această pedeapsă.

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Cristiano Ronaldo nu a acceptat să fie lăsat pe banca de rezerve un meci întreg, la 2-1 cu Norvegia la Oslo, pe 27 septembrie, și a părăsit cantonamentul naționalei, deși mai avea două jocuri, cu Danemarca și returul cu Norvegia.

Ronaldo: „Gestul meu trebuie evaluat și sancționat”

A dat vina pe selecționerul Jorge Jesus, acuzându-l că nu și-a respectat promisiunea de două ori.

Dar atacantul în vârstă de 41 de ani e conștient că a greșit când a decis să plece și să lase Portugalia în urmă.

Ronaldo a jucat doar un meci în această toamnă, la 1-0 cu Țara Galilor. Foto: Imago

Știe că va fi pedepsit de forul lusitan (FPF). A spus-o și în comunicatul său:

„Gestul meu trebuie evaluat și sancționat de federația portugheză”.

Înțeleg că sancțiunea nu trebuie să aibă circumstanțe atenuante. Nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanță agravantă. Cristiano Ronaldo, starul Portugaliei

A completat: „Mi-am cerut deja scuze, dar știu că acțiunile trebuie să aibă efecte. Cine activează în fotbal, așa cum fac eu, știe că, indiferent de statutul fiecăruia, regulile sunt aceleași pentru toți”.

Ronaldo, de la o lună la 6 luni de suspendare!

Cotidianul O Jogo a scris ce riscă Ronaldo pentru abandonarea voluntară a cantonamentului naționalei.

Conform articolului 160 al regulamentului de disciplină FPF, jucătorul a fost suspendat provizoriu și poate fi exclus definitiv între o lună și șase luni. Plus o amendă, de la 510 la 1.020 de euro.

146 de goluri și 46 de assisturi are Cristiano Ronaldo în 234 de meciuri pentru Portugalia

În cazul unei suspendări de o lună, poate reveni în lot (dacă Jesus apelează la el) pentru ultimele două meciuri ale Ligii Națiunilor din noiembrie, cu Danemarca (a) și Țara Galilor (d).

În cazul unei suspendări de jumătate de an, nu va putea evolua nici la partidele din martie.

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