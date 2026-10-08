Edi Iordănescu, în pole-position E favorit să ajungă din nou pe banca unei naționale. Avertisment pentru român: „Totul e pornografie”
Edi Iordănescu/ Foto: IMAGO
Campionate

Edi Iordănescu, în pole-position E favorit să ajungă din nou pe banca unei naționale. Avertisment pentru român: „Totul e pornografie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 09:52
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 09:53
  • Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, ar fi favorit să preia naționala Bulgariei.
  • Vecinii noștri l-au demis pe Alexander Dimitrov (50 de ani) după primele două meciuri din Liga Națiunilor: 1-2 cu Luxemburg și 0-0 cu Estonia
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Pentru partidele cu Islanda, 0-3, și returul cu Luxemburg, 3-0, interimatul selecționatei Bulgariei a fost preluat de Atanas Ribarski, tehnicianul naționalei U19.

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Edi Iordănescu ar putea prelua naționala Bulgariei

Liber de contract de aproape un an, după despărțirea de polonezii de la Legia Varșovia, echipă pe care a pregătit-o doar trei luni, Edi Iordănescu este favorit să preia naționala Bulgariei, potrivit blitz.bg.

Potrivit sursei citate, pe listă se mai află și brazilianul Sylvinho (52 de ani), fost jucător al Barcelonei, care a părăsit banca tehnică a naționalei Albaniei în luna mai, după o colaborare de aproape trei ani și jumătate.

Sylvinho la o conferință de presă/ Foto: IMAGO Sylvinho la o conferință de presă/ Foto: IMAGO
Sylvinho la o conferință de presă/ Foto: IMAGO

Presa din țara vecină susține că, dintre cei doi, Iordănescu Jr. se află în pole-position, deoarece „mentalitatea românească este mai apropiată de cea bulgară, iar cea latino-americană va avea nevoie de mult mai mult timp și resurse pentru a fi atrasă”.

Sârbul Aleksandar Jankovic (54 de ani), fost antrenor secund la Levski Sofia și selecționer al Chinei, ar fi și el o variantă în cazul în care nici Edi Iordănescu și nici Sylvinho nu ar accepta oferta, relatează topsport.bg.

Dacă negocierile cu fostul selecționer al României se vor încheia cu succes, Iordănescu ar urma să debuteze pe banca Bulgariei în luna noiembrie, la meciurile cu Islanda și Estonia.

Edi Iordănescu a fost foarte aproape să revină recent în antrenorat, la Dinamo Kiev. A respins propunerea clubului, familia cerându-i să nu lucreze în Ucraina în timpul războiului cu Rusia.

După ce a refuzat oferta din Ucraina, românul ar fi fost dorit de Al Fateh, dar mutarea nu s-a concretizat.

Edi Iordănescu a antrenat naționala României în 28 de partide. Sub comanda sa, „tricolorii” au participat la Euro 2024, acolo unde au avut un parcurs peste așteptări.

România a ajuns până în optimile competiției, unde a fost învinsă de Olanda, scor 0-3.

După despărțirea de națională, Iordănescu a preluat banca tehnică a celor de la Legia Varșovia, unde a rezistat doar 3 luni. A câștigat totuși un trofeu în acea perioadă: Supercupa Poloniei.

  • De-a lungul carierei sale, Edi le-a mai pregătit pe Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș.

Alexander Stankov: „Va fi greu să realizeze ceva semnificativ”

Alexander Stankov, fost selecționer al Bulgariei U21, a oferit vorbit și el despre ce urmează pentru naționala de seniori a vecinilor noștri.

„Oricine ar veni, nu e vorba doar de Iordănescu, îi va fi foarte greu să realizeze ceva cu adevărat semnificativ. Am văzut ce înseamnă să experimentezi la echipa națională.

Lucrurile ar arăta mult mai bine cu un antrenor mai bun și mai calificat decât cel precedent, dar sunt convins că nu s-ar schimba multe. Cum am putea să facem dintr-odată ceva pozitiv?

Pentru mine, un bulgar ar trebui să fie antrenorul echipei naționale. Nu vreau să dau nume, sunt destui antrenori buni care sunt liberi în Bulgaria.

Lăsați-i pe cei responsabili să se gândească la acest lucru, asta dacă au capacitatea să gândească”, a declarat Alexander Stankov, citat de gol.bg.

Alexander Stankov: „Nu ne mai comparăm nici măcar cu Luxemburg”

Alexander Stankov a continuat și a criticat în termeni duri fotbalul din Bulgaria.

„Subiectul echipei naționale este foarte complicat. Acum vorbim de prezent, dar e ceva ce se întâmplă de 20 de ani. Știm cu toții ce se întâmplă, dar am preferat să ne ascundem cu capul în nisip.

Dacă nu există o schimbare din temelii în fotbalul bulgar, nu ne putem aștepta la niciun rezultat. Vrem să punem cărămidă peste cărămidă fără să avem o fundație. Așezăm cărămizi direct în vârf și normal că ele cad. Statul a abdicat. Nu poate să repare nimic, cu atât mai puțin fotbalul.

Nu producem materie primă. Jucătorii din echipa națională nu sunt de blamat, ei au cea mai puțină vină. Singura lor vină e că trebuie să dea totul meci de meci, iar uneori nu o fac. Producem un produs... Nu ne mai comparăm nici măcar cu Luxemburg. Din păcate, ăsta e adevărul.

Echipa noastră națională nu va mai ajunge la niciun turneu final, din păcate. Vom pica în ligile inferioare. La noi e un circ total în care ne mințim singuri că facem ceva. Atât în campionat, cât și la echipa națională. Totul e pornografie, ca s-o zic pe față”, a concluzionat Stankov.

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