Cristiano Ronaldo (41 de ani) a publicat un comunicat amplu, în care a explicat în detaliu ce s-a întâmplat la ultima acțiune a naționalei, între el și Jorge Jesus.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Starul lusitan a părăsit baza de pregătire de la Copenhaga miercurea trecută, după ce selecționerul l-a anunțat că nu va evolua nici în partida cu Danemarca din Liga Națiunilor.

Anterior nu jucase nici cu Norvegia, ci doar în primul meci, cu Țara Galilor.

Cristiano Ronaldo: „Oricât de mult ar durea, să-mi spună adevărul”

Acum, după numeroasele scenarii apărute, legendarul fotbalist a explicat exact cum au stat lucrurile, și-a prezentat scuze fanilor și coechipierilor pentru plecarea sa, însă îl acuză ferm pe Jesus că nu și-a respectat promisiunile.

„Mi-a spus că voi juca primul și ultimul meci și că, din motive de pregătire fizică, va face întotdeauna trei-patru schimbări pe meci.

Atunci mi-a prezentat varianta de a nu călători cu echipa națională în Norvegia și Danemarca. Mi-a propus să joc primul meci și să rămân în Portugalia, pentru a mă alătura din nou echipei înainte de meciul de la Dragão.

Spre surprinderea mea absolută, selecționerul m-a întrebat dacă aș fi de acord să joc 30 de minute. Eram complet concentrat pe recuperarea mea fizică, integrat alături de colegii mei ca de obicei și mă gândeam că nu voi juca în acea zi. Nicio problemă.

Restul îl știți cu toții. M-am încălzit încă de la pauză, am văzut cum treceau minutele și nu am fost chemat.

Selecționerul nu și-a respectat cuvântul dat.

(...) La finalul meciului, voiam doar ca totul să se termine cu victoria și să rămân singur. Nu m-am dus să salut suporterii. O greșeală care îmi revine exclusiv mie și care nu ar fi trebuit să se întâmple.

Îmi cer scuze față de portughezii care ne-au susținut intens acolo, îmi cer scuze față de suporteri și îmi cer scuze față de cei care, fără a fi portughezi, s-au deplasat acolo pentru a mă vedea și pe care i-am dezamăgit.

(...) După 48 de ore am avut o discuție, eu, selecționerul și Simão Coutinho (n.r. actualul director sportiv al clubului Al-Nassr și un apropiat al lui Ronaldo), întrucât el fusese cel care urmărise discuțiile noastre din august.

A fost un moment profund, foarte direct, fără niciun fel de filtru.

Am convenit că exista o singură modalitate de a pune capăt acestei „afaceri”: ca selecționerul să repete ceea ce tocmai îmi spusese acolo, în privat, în prezența lui Simão Coutinho, dar în sala de presă.

(...) Niciuna dintre aceste declarații nu spunea, așadar, că selecționerul mi-ar fi cerut măcar scuze.

Era a doua oară când nu-și respecta cuvântul dat.

Am decis să părăsesc cantonamentul fără să mai aștept vreo altă încălcare a cuvântului dat. Pentru mine, adevărul rămâne în continuare cel mai important lucru în relația dintre oameni. Oricât de mult ar durea, să-mi spună adevărul”, a explicat Ronaldo, potrivit record.pt.

Comunicatul integral al lui Cristiano Ronaldo

„Așa cum am promis, am decis să povestesc, personal și într-un mod direct, circumstanțele care au însoțit ultima etapă a echipei naționale.

După Cupa Mondială din 2026, am pregătit o scrisoare adresată portughezilor, pe care o păstrez și acum, cu cuvintele pe care doresc să le adresez atunci când voi părăsi definitiv echipa noastră.

La finalul competiției, chiar în timpul zborului de întoarcere din Statele Unite, președintele Federației mi-a cerut și a insistat să mă gândesc la decizia de a pleca sau nu, deoarece FPF dorea ca eu să rămân.

Imediat după aceea, mi-a cerut să-i spun părerea mea despre numele actualului selecționer, pe care îl avea în vedere, alături de alte nume pe care nu mi le-a dezvăluit.

I-am răspuns președintelui Federației că, în opinia mea, ar fi alegerea potrivită.

De aceea, în ziua în care actualul selecționer a fost prezentat, m-am bucurat sincer pentru această alegere. Era opțiunea potrivită, așa cum o demonstrează rezultatele.

Câteva zile mai târziu, am primit un prim mesaj de la noul selecționer național, care mi-a spus că ar dori să se întâlnească cu mine personal. Am răspuns afirmativ și am stabilit o întâlnire pentru sfârșitul vacanței mele.

Ne-am întâlnit la Cidade do Futebol, unde clubul meu desfășura cantonamentul de pregătire.

Selecționerul mi-a spus în acea zi că se bazează pe mine și că prezența mea era esențială pentru proiectul său. Mi-a prezentat, chiar acolo, un plan privind participarea mea. Mi-a spus că voi juca primul și ultimul meci și că, din motive de pregătire fizică, va face întotdeauna trei-patru schimbări pe meci.

Atunci mi-a prezentat posibilitatea de a nu călători cu echipa națională în Norvegia și Danemarca. Mi-a propus să joc primul meci și să rămân în Portugalia, pentru a mă alătura din nou echipei înainte de meciul de la Dragão.

Am refuzat imediat această propunere. Mi se părea evident că nu o puteam accepta. Nu pentru că nu jucam meciurile din străinătate, dar aș fi renunțat la rolul de căpitan al echipei noastre. Acest privilegiu de a rămâne în Portugalia nu ar fi fost un exemplu bun.

Selecționerul a fost în cele din urmă de acord cu analiza mea.

La această discuție a participat și Simão Coutinho, directorul sportiv al clubului Al Nassr, persoană căreia actualul selecționer i-a raportat pe tot parcursul sezonului trecut și unul dintre cei responsabili de angajarea sa la club în 2025.

Cu o zi înainte de începerea cantonamentului, selecționerul a venit la mine acasă, în Lisabona, pentru a purta o nouă discuție cu mine, la cererea sa. Discuția a decurs într-o atmosferă calmă și toate principiile convenite în august au fost respectate.

Am jucat meciul de la Alvalade și, deși am fost înlocuit, nu am avut nicio problemă. I-am pus eu însumi banderola lui Bruno Fernandes, fără să-mi imaginez că aș fi putut face ultimii pași, ca sportiv și căpitan al echipei naționale. Ceea ce a contat cel mai mult în acea zi, pentru mine, a fost victoria noastră. A câștiga este întotdeauna bine, iar în Portugalia și pentru țara mea, este și mai bine.

La ora prânzului, în ziua meciului din Norvegia, un asistent al selecționerului a venit la masa la care grupul lua prânzul și m-a informat că selecționerul dorea să vorbească cu mine. Spre surprinderea mea absolută, selecționerul m-a întrebat dacă aș fi de acord să joc 30 de minute. Eram complet concentrat pe recuperarea mea fizică, integrat alături de colegii mei ca de obicei și mă gândeam că nu voi juca în acea zi. Nicio problemă.

Această cerere ieșea oarecum din planul meu de recuperare fizică și de antrenament – pentru că urma să joc abia pe data de 4 pe Dragão, dar, evident, am acceptat. Mi-a răspuns că, atunci, să fiu pregătit, pentru că voi juca 30 de minute.

Restul îl știți cu toții. M-am încălzit încă de la pauză, am văzut cum treceau minutele și nu am fost chemat.

Selecționerul nu și-a respectat cuvântul dat.

La finalul meciului, voiam doar ca totul să se termine cu victoria și să rămân singur. Nu m-am dus să salut suporterii. O greșeală care îmi revine exclusiv mie și care nu ar fi trebuit să se întâmple.

Îmi cer scuze față de portughezii care ne-au susținut intens acolo, îmi cer scuze față de suporteri și îmi cer scuze față de cei care, fără a fi portughezi, s-au deplasat acolo pentru a mă vedea și pe care i-am dezamăgit.

După 48 de ore am avut o discuție, eu, selecționerul și Simão Coutinho, întrucât el fusese cel care urmărise discuțiile noastre din august.

A fost un moment profund, foarte direct, fără niciun fel de filtru.

Am convenit că exista o singură modalitate de a pune capăt acestei „afaceri”: ca selecționerul să repete ceea ce tocmai îmi spusese acolo, în privat, în prezența lui Simão Coutinho, dar în sala de presă.

Ceea ce s-a convenit era simplu: antrenorul național urma să înceapă conferința de presă cu acest subiect, încercând să pună capăt discuției spunând adevărul. Urma să spună că nu am cerut niciodată să joc vreun minut, că selecționerul și nimeni altcineva mi-a propus planul pentru acest cantonament și că a fost o greșeală să mă pună să mă încălzesc fără să intru pe teren și că, dacă s-ar mai întâmpla, nu ar mai face-o.

Am încheiat acea întâlnire cu selecționerul cerându-mi o îmbrățișare, promițându-mi că va spune la conferință ceea ce tocmai îmi spusese mie și că subiectul era depășit. Că nu aș juca în Danemarca și aș juca meciul de la Dragão. Toate acestea în prezența lui Simão Coutinho, tot timpul.

La cererea selecționerului, a avut loc ulterior o întâlnire între acesta, Simão Coutinho și Tiago Craveiro (n.r. fostul vicepreședinte al Federației Portugheze de Fotbal și actual angajat al lui Cristiano Ronaldo) prin videoconferință, în cadrul căreia s-a rezumat ceea ce am discutat.

A fost întocmit un scurt document pe care l-am validat eu însumi și care, cu știința mea, a fost înmânat selecționerului, așa cum acesta solicitase.

Conferința a fost așa cum se știe: atitudinea nu a avut nimic de-a face cu întâlnirea noastră; am auzit expresii și o agresivitate pe care nu cred că le meritam, o atitudine de genul «vreau, pot și poruncesc» pe care nu mi-a manifestat-o niciodată, nici măcar pe departe, în privat, cu o zi înainte.

Cuvintele pe care le-am validat erau următoarele:

«Consider că este important, mai ales pentru că este adevărul, să clarific câteva lucruri înainte de a vorbi despre Danemarca:

1. I-am propus lui Cristiano chiar eu, fără nimeni altcineva, un plan pentru el, în acest sezon sportiv, în cadrul echipei naționale. A fost o discuție îndelungată și foarte bună.

2. Știu cât de mult trăiește și iubește echipa națională și câtă importanță are aceasta la nivel mondial; mai mult decât atât, știu câtă importanță și influență pozitivă are el asupra echipei naționale de 24 de ani consecutivi.

3. Planul pe care i l-am propus lui Cristiano a fost acceptat.

4. El nu mi-a contestat niciodată deciziile. A fost exemplar, loial și profesionist.

5. Planul pe care l-am elaborat pentru el nu includea meciul cu Norvegia. Cu toate acestea, am simțit că reușise să-și revină fizic după primul meci și l-am avertizat că s-ar putea să fiu nevoit să-l folosesc. Cristiano a fost de acord.

6. Am greșit când am pus pe cineva de talia lui Pelé sau Maradona să se încălzească, pentru ca apoi să nu-l introduc în joc. Dacă ar fi astăzi, n-aș mai face asta.

7. Ca să pun punct acestei chestiuni: îl vreau pe Cristiano în echipa națională. De fapt, nu-l vreau doar puțin, ci foarte mult. Din fericire, și el are încredere în mine. A avut încredere în Al Nassr și are și aici.

8. Despre faptul că nu i-am salutat pe suporteri. Am vorbit deja despre asta. Cine joacă peste 230 de meciuri pentru echipa națională nu primește de la mine lecții despre dragostea față de Portugalia. A fost un moment de frustrare care nu șterge nimic. Este jucătorul care dă cele mai multe autografe, care face cele mai multe selfie-uri, care îi alintă cel mai mult pe suporteri. Să nu inventăm probleme acolo unde nu există. Când nu suntem mulțumiți, reacționăm. Atât a fost».

Niciuna dintre aceste declarații nu spunea, așadar, că selecționerul mi-ar fi cerut măcar scuze.

Era a doua oară când nu-și respecta cuvântul dat.

Am decis să părăsesc cantonamentul fără să mai aștept vreo altă încălcare a cuvântului dat. Pentru mine, adevărul rămâne în continuare cel mai important lucru în relația dintre oameni. Oricât de mult ar durea, să-mi spună adevărul.

De altfel, într-o discuție pe care am avut-o cu președintele FPF și cu selecționerul în dimineața zilei respectivei conferințe de presă – lucru pe care îl pot confirma cu siguranță –, am reafirmat că, dacă nu mă doreau acolo, să mi-o spună. Era suficient să fie sinceri cu mine. Aș fi acceptat asta și am promis că vom pregăti ceva frumos, așa cum visez să se întâmple, și nimeni nu s-ar fi supărat.

Îmi amintesc ca și cum ar fi fost astăzi. Mi-au răspuns în cor că nu. Că locul meu era în echipa națională.

Niciodată, în niciun moment, nu m-am amestecat în vreo decizie tehnică sau tactică a vreunui antrenor sau selecționer în cei aproape 25 de ani de carieră. Accept, fie că e mai bine sau mai rău, ceea ce mi se propune să fac. Respect decizia și, atunci când nu mi se respectă cuvântul dat, simt că locul meu nu este acolo.

Le datorez, de asemenea, scuze colegilor mei din echipa națională pentru că am părăsit cantonamentul. În ciuda încălcării absolute a încrederii în cuvântul selecționerului, așa cum pot confirma cei care au asistat la aceste discuții, nu ar fi trebuit să fac asta. Responsabilitatea îmi revine exclusiv mie.

Le cer scuze portughezilor încă o dată, dar încălcarea cuvântului dat are, pentru mine, un impact decisiv. Am simțit că, de acolo încolo, rămânerea mea nu ar fi făcut decât să dăuneze grupului de lucru și am făcut ceea ce am spus întotdeauna că voi face dacă nu mă simt util: mi-am luat bagajele și am plecat.

Consecința acestui gest al meu trebuie evaluată și sancționată de Federația Portugheză de Fotbal. Înțeleg că sancțiunea nu trebuie să aibă circumstanțe atenuante. Nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanță agravantă. Mi-am cerut deja scuze, dar știu că acțiunile trebuie să aibă consecințe. Cine activează în fotbal, așa cum fac eu, știe că, indiferent de statutul fiecăruia, regulile sunt aceleași pentru toți.

În acest sens, am auzit multe discuții despre meciuri de adio, despre faptul că trebuie să am o despărțire demnă și că Federația vrea să-mi ofere această oportunitate.

Am învățat în viață, de multe ori flămând și fără nimic de mâncare, că nimeni nu dă nimic nimănui.

Le pot promite tuturor fanilor mei, desigur, și în special tuturor portughezilor, că vom organiza unul sau mai multe meciuri de adio; va veni timpul pentru asta.

Dar când mă gândesc la națională, ceea ce îmi trece cu adevărat prin minte este să concurez. La asta m-am gândit în ziua în care am primit vestea despre moartea tatălui meu. Eram la cantonamentul naționalei noastre și acolo am decis să rămân până la sfârșitul meciului de a doua zi. Am făcut astfel pentru țară ceea ce nu aș fi făcut niciodată pentru vreun club.

Așadar, dacă voi fi în formă fizică bună, jucând la clubul meu – sper că marcând și goluri – după ce îmi voi ispăși suspendarea care mi se va aplica, voi fi disponibil, așa cum am fost întotdeauna până astăzi, să concurez și să câștig pentru echipa noastră națională.

Aceasta este, credeți-mă, cel mai pur adevăr”, este comunicatul integral emis de Cristiano Ronaldo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport