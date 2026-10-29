50-0 Scor șocant în Liga de fete! Dinamo, umilită de Csikszereda. Două jucătoare au marcat câte 11 goluri
Foto: fkcsikszereda.ro
Fotbal feminin

50-0 Scor șocant în Liga de fete! Dinamo, umilită de Csikszereda. Două jucătoare au marcat câte 11 goluri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 13:58
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 17:48
  • Etapa a șasea a Ligii Naționale de tineret la fotbal feminin a adus un scor realmente șocant: Csikszereda – Dinamo, 50-0!
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La pauză, tabela arăta 27-0 pentru formația din Miercurea Ciuc, care a punctat la un interval incredibil: un gol la mai puțin de două minute!

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Dinamo, spulberată de Csikszereda, 0-50! Două jucătoare au marcat câte 11 goluri!

Recitalul echipei antrenate de Berkeczi Emoke a continuat și după pauză.

Csikszereda s-a impus în cele din urmă cu un neverosimil 50-0 în fața lui Dinamo, într-un rezultat cu adevărat șocant!

Noemi Kadar și Ingrid Ieney Pap au marcat câte 11 goluri pentru gruparea harghiteană. Kitti Lorincz a punctat și ea de 9 ori.

Primul „11” al celor de la Csikszereda:

  • Heim Sara – Pîntea Scurtu Denisa, Benedek Kincso, Bîrsan Geszika – Gergely Anita, Pap Ieney Ingrid, Lorincz Kitti, Lukacs Boglarka – Cseke Melania, Kadar Noemi, Reszeg Beata

Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid 0-26!

Nici etapa #7 nu a fost una de bun augur pentru elevele antrenate de Adrian Matei au pierdut și confruntarea cu rivala Rapid, scor 0-26!

Primul „11” folosit de Dinamo în confruntarea cu Rapid

  • Dinamo: Călin Aida – Enache-Nanu Elena, Fălticeanu Roxana, Ioan Emma – Bîcă Beatrice, Iancu Alicia, Badea Ionela, Iancu Patricia (C), Simion Raluca, Ilie Ioana – Catrinoiu Ana

Echipa feminină a „câinilor” e ciuca bătăilor în Liga Națională de tineret la fotbal feminin. E ultima în Seria 1, cu un golaveraj de 1-146!

Singurul gol a venit în confruntarea cu Petrolul Ploiești , în runda #2 pierdută, scor 1-13. Pentru Dinamo urmează duelul cu LPS Buzău, programat vineri, de la ora 15:00.

LocEchipăMeciuriGolaveraj
1FC Rapid 1923770-6
2FK Csikszereda767-6
3Concordia Chiajna730-5
4Farul Constanța759-9
5Campionii FC Argeș723-19
6ACS Juniorul 2014713-20
7LPS Buzău78-30
8ACS Petrolul 52715-26
9CS Dinamo București719-38
10SC Dinamo 194871-146

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