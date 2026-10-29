50-0 Scor șocant în Liga de fete! Dinamo, umilită de Csikszereda. Două jucătoare au marcat câte 11 goluri

- Etapa a șasea a Ligii Naționale de tineret la fotbal feminin a adus un scor realmente șocant: Csikszereda – Dinamo, 50-0!
La pauză, tabela arăta 27-0 pentru formația din Miercurea Ciuc, care a punctat la un interval incredibil: un gol la mai puțin de două minute!
Dinamo, spulberată de Csikszereda, 0-50! Două jucătoare au marcat câte 11 goluri!
Recitalul echipei antrenate de Berkeczi Emoke a continuat și după pauză.
Csikszereda s-a impus în cele din urmă cu un neverosimil 50-0 în fața lui Dinamo, într-un rezultat cu adevărat șocant!
Noemi Kadar și Ingrid Ieney Pap au marcat câte 11 goluri pentru gruparea harghiteană. Kitti Lorincz a punctat și ea de 9 ori.
Primul „11” al celor de la Csikszereda:
- Heim Sara – Pîntea Scurtu Denisa, Benedek Kincso, Bîrsan Geszika – Gergely Anita, Pap Ieney Ingrid, Lorincz Kitti, Lukacs Boglarka – Cseke Melania, Kadar Noemi, Reszeg Beata
Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid 0-26!
Nici etapa #7 nu a fost una de bun augur pentru elevele antrenate de Adrian Matei au pierdut și confruntarea cu rivala Rapid, scor 0-26!
Primul „11” folosit de Dinamo în confruntarea cu Rapid
- Dinamo: Călin Aida – Enache-Nanu Elena, Fălticeanu Roxana, Ioan Emma – Bîcă Beatrice, Iancu Alicia, Badea Ionela, Iancu Patricia (C), Simion Raluca, Ilie Ioana – Catrinoiu Ana
Echipa feminină a „câinilor” e ciuca bătăilor în Liga Națională de tineret la fotbal feminin. E ultima în Seria 1, cu un golaveraj de 1-146!
Singurul gol a venit în confruntarea cu Petrolul Ploiești , în runda #2 pierdută, scor 1-13. Pentru Dinamo urmează duelul cu LPS Buzău, programat vineri, de la ora 15:00.
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Golaveraj
|1
|FC Rapid 1923
|7
|70-6
|2
|FK Csikszereda
|7
|67-6
|3
|Concordia Chiajna
|7
|30-5
|4
|Farul Constanța
|7
|59-9
|5
|Campionii FC Argeș
|7
|23-19
|6
|ACS Juniorul 2014
|7
|13-20
|7
|LPS Buzău
|7
|8-30
|8
|ACS Petrolul 52
|7
|15-26
|9
|CS Dinamo București
|7
|19-38
|10
|SC Dinamo 1948
|7
|1-146