„Celebrul interlop își așteaptă banii” Acuzații de meciuri trucate la echipa din orașul în care pariurile au fost eliminate. Buget de 11 milioane de euro!
CSM Slatina (FOTO: Sport Pictures)
Liga 2

„Celebrul interlop își așteaptă banii” Acuzații de meciuri trucate la echipa din orașul în care pariurile au fost eliminate. Buget de 11 milioane de euro!

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 18:17
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 18:17
  • CSM Slatina este în centrul unor acuzații privind posibile meciuri trucate, care îi vizează pe președintele secției de fotbal, Sebastian Noață (44 de ani), dar și pe mai mulți jucători ai clubului.
  • Declarațiile au fost făcute de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, care susține că Federația Română de Fotbal (FRF) a desfășurat anchete în acest caz.
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CSM Slatina, echipă fără drept de promovare în Superliga, ocupă locul 2 în Liga 2, cu 25 de puncte acumulate după 11 meciuri.

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Acuzații de meciuri trucate la CSM Slatina

Subiectul a fost adus în discuție de Oprescu în contextul unor controverse legate de modul în care sunt cheltuiți banii publici alocați clubului.

Acesta îl acuză pe Sebastian Noață că ar fi unul dintre principalii beneficiari ai fondurilor destinate CSM Slatina.

„Cu pariuri sportive trucate, cu astfel de lucruri se ocupă. Au existat destule anchete privind faptul că anumiţi jucători de la CSM Slatina împreună cu Sebi Noaţă au jucat la pariuri. Au existat anchete, inclusiv ale Federației”, a afirmat Oprescu la Olt TV, potrivit gazetanoua.ro.

Președintele CJ Olt susține că problemele legate de club nu s-ar limita la suspiciunile privind pariurile, ci ar ține și de felul în care este administrat bugetul.

„Partidul Social Democrat, prin consilierii pe care îi are în Consiliul Local Slatina, susţine proiectele de dezvoltare a localităţii.

Au fost mai multe proiecte de investiţii pe care consilierii noștri le-au votat. Ele au fost prezentate într-un mod transparent cu care am fost de acord şi bineînţeles că le-am votat.

În ceea ce priveşte rectificarea bugetului Primăriei Slatina, nu ne-au fost prezentate o serie de date, nu ne-au fost puse la dispoziţie, încercând pe repede înainte să treacă şi să ne ascundă o serie de scamatorii”.

Multe dintre scamatorii sunt legate de bugetul CSM Slatina, unde celebrul interlop Sebi Noaţă își aştepta banii. Că el e unul dintre principalii beneficiari ai acestor bani de la CSM Slatina Marius Oprescu, președintele CJ Olt

În martie 2026, Consiliul Local Slatina a aprobat un proiect inițiat de primarul Mario De Mezzo prin care sunt interzise activitățile de jocuri de noroc și pariuri sportive pe raza municipiului, cu excepția spațiilor de tip loto ale Loteriei Române, Slatina fiind primul municipiu din țară care a adoptat o astfel de măsură.

Buget de aproximativ 11 milioane de euro pentru CSM Slatina

Într-o şedinţa a Consiliului Local, un profesor l-a întrebat pe edilul Mario De Mezzo de ce fondurile alocate educaţiei au scăzut constant de la începutul mandatului actualei administraţii a Primăriei Slatina.

În răspunsul său, primarul a recunoscut că CSM Slatina consumă anual o sumă foarte mare de bani de la bugetul local, primind aproximativ 11 milioane de euro.

„Ca să egalăm bugetul, sunt două soluţii… ca să fie acelaşi buget şi la sport şi la educaţie, să avem acelaşi buget! Sunt două soluţii: punem lacătul pe oraş sau închidem sportul! Pentru că sportul consumă… cât, Octavian? 6-7 milioane de euro? Aproximativ… 10 milioane de euro, haide 11 milioane de euro”, a declarat Mario De Mezzo.

Nu a fost pentru prima dată când actualul primar a criticat finanțarea clubului. În timpul campaniei electorale, Mario De Mezzo a descris CSM Slatina drept o „gaură neagră” pentru bugetul local.

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