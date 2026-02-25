Vor să elimine jocurile de noroc Primarul anunță schimbări majore în oraș: „Le vom interzice definitiv”

Mario De Mezzo, primarul Slatinei, a anunțat, miercuri, că în prima ședință a Consiliului Local va propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc.

Este primul primar care anunță o asemenea măsură.

Primăria Slatina susține din punct de vedere financiar echipa orașului, CSM Slatina, care se află, în acest moment, pe locul 14 în Liga 2 și va evolua în play-out.

Mario De Mezzo: „Le vom interzice definitiv”

Mario De Mezzo, primarul Slatinei, a anunțat că va propune desființarea tuturor sălilor de jocuri de noroc din oraș.

„ Nu le vom muta la marginea orașului, nu le vom reloca, le vom interzice definitiv. Sigur că această decizie nu se va implementa peste noapte, pentru că aceste săli de jocuri au deja o autorizație de funcționare emisă de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, care este emisă pe un an de zile.

Pe măsură ce aceste autorizații de funcționare vor expira, noi nu vom autoriza sălile de joc să continue funcționarea. Drept pentru care, aceste săli de jocuri vor avea, unele o lună, unele trei, unele șase pentru a-și închide activitatea și pentru a ieși din municipiul Slatina definitiv.

Este într-adevăr o decizie radicală și care nu lasă niciun loc negocierii. Eu am văzut efectele devastatoare ale acestor business-uri toxice din punctul meu de vedere asupra oamenilor.

Eram prefect când un tânăr de 27 de ani - eu am zis un copil, pentru că e aproape de-o seamă cu copilul meu - a venit, după ce a pierdut foarte mult la păcănele, și-a lăsat mașina la marginea râului Olt și s-a aruncat în Olt și s-a înecat. S-a sinucis din această cauză.

Am văzut logodnica acestuia, părinții. Este greu să stai pe malul râului Olt și să vezi părinți disperați, cu sufletul la gură, sperând într-un miracol, care în acel caz nu s-a întâmplat. Și sunt și alte cazuri ale tinerilor din Slatina la fel de dramatice”, a spus Mario De Mezzo, citat de digi24.ro.

Din punctul meu de vedere, aceste business-uri sunt toxice pentru că ademenesc copiii și tinerii care, fără să își dea seama, alunecă pe această pantă a dependenței. Din punctul meu de vedere, pe cât pot să lupt împotriva acestei dependențe, voi lupta. Trebuie să fie un oraș sănătos. Mario De Mezzo, primar Slatina

Mario De Mezzo: „Unul dintre motivele care m-au făcut pe mine să fiu atât de radical”

Primarul Slatinei a precizat și ce l-a determinat să ia această decizie.

„Pe bulevardul principal, la fiecare al 4-lea business este unul de păcănele. Este unul dintre motivele care m-au făcut pe mine să fiu atât de radical, pentru că sunt numeroase în Slatina, ceea ce înseamnă un pericol real pentru tineri, pentru soți, pentru părinți.

În general, oameni care câștigă puțin iar aceste business-uri creează probleme în lanț, pentru că un om care câștigă puțin și se duce și pierde trei sferturi din salariu la păcănele se va duce acasă la o mamă, la o soție, la un copil, știind că nu mai poate să ofere ceea ce are nevoie acea familie. Și de acolo decurg alte probleme, mult mai grave, cu impact extrem de puternic.

Sper și îmi doresc ca alți primari să înțeleagă că nu pot cuantifica în bani - aici mă refer la taxele pe care aceste business-uri le produc pentru comunitățile locale - viețile oamenilor, distruse de aceste business-uri.

Eu prefer ca bugetul municipiului Slatina să aibă această tăiere, indiferent cât este ea, dar să mă asigur că ofer un mediu cât pot eu de sănătos comunității care mi-a încredințat siguranța acestei comunități în grijă”, a mai spus De Mezzo.

Edilul a mai precizat că sălile de jocuri de noroc vor fi interzise pe o rază de 30 de kilometri în jurul Slatinei.

„Acesta este un lucru cu atât mai bun pentru Slatina, pentru că, din câte știu, legea actuală deja prevede că în comunitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori nu pot funcționa astfel de business-uri. Și când eu le voi interzice definitiv în Slatina, pe o rază de 30 km în jurul Slatinei ele nu vor putea funcționa.

Mi-aș dori ca, de exemplu, și primarul municipiului Caracal (n.r. - Ion Doldurea), care este al doilea cel mai mare municipiu, și primarul municipiului Balș să decidă același lucru pentru comunitățile lor. Și în felul acesta, județul Olt ar putea deveni primul județ liber de păcănele”.

„Pariurile vor putea funcționa, însă păcănelele din acele săli vor dispărea”

Mario De Mezzo a atras atenția că în multe săli de pariuri sportive există și păcănele.

„În foarte multe săli de pariuri există și păcănele. Deci probabil că pariurile vor putea funcționa, însă păcănelele din acele săli vor dispărea, pentru că sunt autorizate păcănelele, fiecare aparat în parte, dincolo de sala de jocuri.

Și atunci ele vor dispărea cu totul. Chiar dacă nu va putea fi această șmecherie, domnule, închidem păcănelele, dar lăsăm aparatele în sălile de pariuri.

Nu, pentru că aparatele sunt autorizate și în acel moment în care autorizația se încheie, primăria nu le va autoriza și ele vor dispărea din Slatina cu totul”.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul⤴️ 18 46 2 Sepsi 18 39 3 FC Bihor 18 38 4 Voluntari 18 36 5 ASA Tg. Mureș 18 33 6 Chindia Târgoviște 18 33 7 CSM Reșița 18 32 8 Steaua București 18 30 9 Metalul Buzău 18 29 10 Poli Iași 18 28 11 FC Bacău 18 26 12 Concordia Chiajna⤵️ 18 24 13 CS Afumați⤵️ 18 24 14 CSM Slatina⤵️ 18 23 15 Gloria Bistrița⤵️ 18 19 16 CSC Dumbrăvița⤵️ 18 18 17 Ceahlăul P. Neamț⤵️ 18 18 18 CSC Șelimbăr⤵️ 18 15 19 CS Dinamo⤵️ 18 12 20 Olimpia Satu Mare⤵️ 18 10 21 Câmpulung⤵️ 18 10 22 Tunari⤵️ 17 8 ⤴️Corvinul e calificată matematic în play-off⤵️Chiajna, Afumați, Slatina, Bistrița, Dumbrăvița, Ceahlăul, Șelimbăr, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, Câmpulung și Tunari vor juca sigur în play-out. ⤴️Corvinul e calificată matematic în play-off⤵️Chiajna, Afumați, Slatina, Bistrița, Dumbrăvița, Ceahlăul, Șelimbăr, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, Câmpulung și Tunari vor juca sigur în play-out.

