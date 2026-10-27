Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar  numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția starului +43 foto
Campionate

Mbappe, cenzurat în China! FOTO. Dispare de la TV, iar numele său a fost înlocuit în topul Balonului de Aur. Ce a declanșat scandalul și reacția starului

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 14:06
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 15:39
  • Televiziunea publică din China (CCTV) a suspendat retransmisia meciurilor din LaLiga și a partidelor în care joacă Kylian Mbappe (27 de ani)
  • Reacția atacantului de la Real Madrid, mai jos.
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Tensiunile au izbucnit după ce francezul a fost întrebat într-un interviu recent care este meme-ul său favorit.

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Boicot masiv în China împotriva lui Kylian Mbappe

Atacantul a răspuns: „Cel la care am râs cel mai mult este cel în care folosesc fața mea pe un dictator chinez. Îl folosesc mult cu prietenii mei”.

Deși Mbappe nu a menționat un nume, pe rețelele sociale devenise virală o imagine cu chipul său suprapus peste un portret al lui Mao Zedong.

Mao Zedong (1893–1976) a fost un lider comunist chinez și fondatorul Republicii Populare Chineze, proclamate în 1949.

A condus China până la moartea sa și a introdus reforme radicale pentru transformarea societății. Regimul său a fost responsabil de milioane de morți, în special în timpul „Marelui Salt Înainte” și al „Revoluției Culturale”.

În China, satirele la adresa fostilor lideri ai Partidului Comunist sunt pedepsite sever sub încadrarea juridică de „defăimare a eroilor și martirilor”, scrie as.com.

Incidentul se adaugă altor fricțiuni recente, cum ar fi criticile primite de Real Madrid pentru menționarea comună a Nepalului și Tibetului sau scuzele formulate de FC Barcelona pentru afișarea drapelului Taiwanului.

Mbappe, contracte anulate și reclame retrase din China

Conform publicației locale The Paper, măsura de suspendare transmisă de radioteleviziunea publică a intrat în vigoare luni seară și include eliminarea tuturor clipurilor promoționale și reclamelor în care apare Mbappe.

În paralel, mari companii chineze, printre care producătorul de băuturi Dongpeng Beverage Group și giganții din industria lactatelor Mengniu și Milkground, au anunțat încetarea imediată a parteneriatelor comerciale cu atacantul francez.

Reclama cu Kylian Mbappe, retrasă (FOTO: captură as.com) Reclama cu Kylian Mbappe, retrasă (FOTO: captură as.com)
Reclama cu Kylian Mbappe, retrasă (FOTO: captură as.com)

Reprezentanții Dongpeng au transmis pe rețeaua de socializare Weibo că există „toleranță zero față de comportamentele care lezează sentimentele naționale”.

Reclamele jucătorului pentru brandul Bu Shui La apăruseră frecvent în stații de autobuz și ascensoare din orașele chineze în perspectiva Cupei Mondiale din 2026.

De asemenea, platforma Xiaohongshu (RedNote) a confirmat că acordul cu jucătorul s-a încheiat la 31 decembrie 2024 și că retrage tot conținutul asociat acestuia.

Numele lui Mbappe, eliminat de chinezi din clasamentul Balonului de Aur

Portalul sportiv chinez Dongqiudi l-a eliminat pe Mbappe din clasamentul oficial al Balonului de Aur 2026, unde atacantul terminase pe locul al doilea, între Harry Kane și Lamine Yamal.

În dreptul poziției sale, platforma a afișat expresia chineză „chá wú cǐ rén”, care se traduce prin „nu există o astfel de persoană” sau „nu știu cine e ăla”.

De asemenea, site-ul a publicat o fotografie în alb-negru a jucătorului, asociată în cultura digitală chineză cu persoanele decedate.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
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Reacția LaLiga: Javier Tebas cere scuze publice

La finalul acestui val de sancțiuni, conducerea campionatului spaniol a intervenit direct pentru a limita impactul asupra celorlalte cluburi.

Președintele LaLiga, Javier Tebas, a publicat un mesaj pe rețeaua X prin care a transmis scuze oficiale poporului chinez pentru „supărarea și ofensa” provocate de cuvintele fotbalistului:

„Înțelegem răul provocat și, în numele LaLiga, doresc să transmit scuzele noastre sincere poporului chinez”, a scris Tebas, potrivit marca.com.

Tebas a subliniat că un act individual nu trebuie să pună în pericol colaborarea strategică clădită de-a lungul anilor cu autoritățile, televiziunile și fanii din China:

Nu putem permite ca o acțiune individuală să umbrească această relație sau să dăuneze celor peste 20 de cluburi din competițiile noastre profesioniste și milioanelor de fani chinezi. Adoptăm măsurile care ne stau în putință și lucrăm direct cu partenerii și interlocutorii noștri din China pentru a depăși această situație. Javier Tebas, președinte LaLiga

Tebas a concluzionat reafirmând că „angajamentul nostru față de China, poporul și instituțiile sale este ferm”.

Scuzele lui Mbappe: „Nu aceasta a fost intenția mea”

Starul francezul a reacționat printr-un comunicat postat pe platforma X:

„În cadrul unui interviu recent, am reacționat la o fotografie cu mine. Comentariul meu a fost neinspirat și înțeleg acum că a rănit multe persoane din China și din comunitățile chineze din întreaga lume.

Îmi cer scuze tuturor celor pe care cuvintele mele i-au jignit. Nu aceasta a fost intenția mea. Am un profund respect pentru poporul chinez și pentru istoria sa și îmi pare sincer rău”, a notat Mbappe.

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