Dan Petrescu, îngrijorat Antrenorul lui CFR Cluj e mulțumit de jocul făcut cu Hermannstadt, dar avertizează înainte de meciul cu UTA: „Avem o problemă”

HERMANNSTADT - CFR CLUJ 0-0. Dan Petrescu se declară mulțumit de prestația jucătorilor săi în remiza fără goluri cu echipa lui Marius Măldărășanu.

Antrenorul se declară însă îngrijorat pentru meciul din etapa următoare, cu UTA.

Dan Petrescu: „Cu schimbările am stat rău, mi-au lipsit jucători”

CFR Cluj e pe locul 4 în Superliga, la 6 puncte de liderul U Cluj. Dan Petrescu e mulțumit de jocul prestat de echipa lui în deplasarea de la Sibiu.

„Dacă echipa mea juca cum a jucat Sibiul, eram criticat. Au fost puțini negativiști și au stat numai în apărare. Noi am controlat meciul de la început până la final. Așa este fotbalul.

Sunt puțin dezamăgit pentru că am făcut un meci foarte bun, am dominat, dar nu am reușit să băgăm mingea în poartă. Au fost 20 și ceva de șuturi în total. La fazele fixe nu am fost inspirați. Goalkeeperul lor a făcut minuni. În trecut marcam un gol și era de ajuns.

N-am ce să le reprosez jucătorilor, am avut și foarte mulți absenți și nu am reușit să fac niște schimbări ofensive pe final, dacă puteam să-i bag pe Korenica și Nkololo, sigur ne aduceau un plus. Dacă vrei să-l scoți pe Louis Munteanu trebuie sa bagi un under. Dacă nu era regula under puteam să bag un atacant”, a spus Petrescu.

Dan Petrescu, cu gândul la meciul cu UTA: „Avem o problemă”

Tehnicianul clujenilor e îngrijorat în privința următorului meci, acasă, cu echipa lui Mircea Rednic, UTA.

„Mă gandesc la următorul meci. Avem o problemă, Kamara a luat al patrulea galben. Nu înțeleg de ce a luat galben, i-a dat la primul lui fault, cam ușor. Mă gândesc doar la meciul următor, ăsta e cel mai important”, a explicat Dan Petrescu.

CFR Cluj - UTA se joacă pe 29 septembrie, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport și Prima Sport.