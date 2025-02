„Numai mesaje pozitive”  Dan Petrescu , despre relația cu patronul lui CFR Cluj, Nelu Varga: „Dacă aveam o relație rea, puteam să mă întorc de atâtea ori?”

Dan Petrescu (57 de ani) a vorbit despre relația cu patronul Nelu Varga (53 de ani).

Tehnicianul susține că nu s-ar fi întors de trei ori la CFR Cluj, dacă nu avea o relație bună cu conducerea.

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Petrolul Ploiești, antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a vorbit despre zvonurile despre o posibilă dispută cu patronul Nelu Varga.

Dan Petrescu, despre relația cu Nelu Varga: „Numai mesaje pozitive, cu inimioare, cu love“

„Sper să fie ascultat ce spun eu. S-a scris că am fost certat cu Balaj, dar n-am fost certat niciodată . S-a spus că nu știu ce a zis patronul despre mine. În opt ani de zile cu Neluțu Varga, nu m-am certat niciodată.

Dacă vreți să vedeți și mesajele pe care le-am primit de-a lungul anilor, chiar și de acum o săptămână, sunt toate numai mesaje pozitive, are încredere sută la sută în mine, cu inimioare, cu «love», că mă iubește, că ține la mine și are încredere în mine .

Astea sunt mesajele și tot vorbim la telefon. Pe cuvântul meu de onoare, dacă m-a certat domnul Varga vreodată.

Dacă îmi zice ceva în față, atunci se schimbă situația. Nu am avut nicio ceartă cu dânsul și, în același timp, cele mai mari performanțe ale mele ca antrenor le-am avut la CFR Cluj cu domnul Varga patron”, a declarat Petrescu, la conferința de presă.

4 mandate a acumulat Dan Petrescu, pe banca celor de la CFR Cluj.

Prima oară a condus clubul un an, până pe 5 iunie 2018.

Al doilea mandat a durat un an și opt luni, fiind încheiat pe 30 noiembrie 2020.

Cel de-al treilea mandat s-a desfășurat timp de un an și nouă luni, până pe 8 iunie 2023.

Acum se află la al patrulea, început pe 30 aprilie 2024.

Dan Petrescu: „Dacă aveam o relație rea, mai puteam să mă întorc de atâtea ori”

Alături de CFR Cluj, Dan Petrescu a reușit să câștige de patru ori titlul de campion al României, o performanță pe care își propune să o repete:

„Eu îmi doresc în continuare să mai trăiesc momentele pe care le-am trăit la CFR. De aia sunt aici și muncesc. Am venit acum 10 luni, încerc să aduc iar glorie aici la club, împreună cu domnul Varga, nu am putut să fac rezultate fără patron.

De câte ori am plecat de aici, am vorbit, ne-am auzit și m-a chemat. Când am putut să mă întorc, m-am întors. Dacă aveam o relație rea, mai puteam eu să mă întorc de atâtea ori? La fotbal, rezultatele te țin în picioare”, a mai spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu putea fi demis de mai multe ori de la CFR Cluj

De la revenirea sa, Dan Petrescu a ratat obiectiv după obiectiv, iar conducerea pare că și-a pierdut răbdarea.

Eliminată prematur din Conference League și aflată pe locul 4 în Liga 1, gruparea din Gruia a luat în calcul de mai multe ori demiterea antrenorului.

Ultima dată, după ce clujenii au remizat, scor 1-1, contra Poli Iași, formație aflată pe locul 15.

„Am reflectat asupra situației și pot spune, într-adevăr, că sunt dezamăgit, atât de jocul echipei, cât mai ales de rezultatul de ieri. Trebuia să ținem de acel 0-1 și să plecăm cu toate punctele acasă.

În ceea ce-l privește pe Dan Petrescu, vă pot spune că mai are o șansă! Îl susțin în continuare, dar răbdarea mea nu este nelimitată. Trebuie să câștigăm, nu se poate altfel.

Ca să o zic altfel, Dan are un cartonaș galben din partea mea, iar la două știți și voi ce se întâmplă în fotbal”, a declarat Varga, potrivit digisport.ro.