Proiect imens la Rapid VIDEO. Giuleștenii vor avea un centru ultramodern de antrenament » Suma uriașă plătită de Dan Șucu

Dan Șucu (61 de ani) a prezentat, miercuri, detalii despre un nou proiect de infrastructură în cadrul clubului Rapid.

Patronul giuleștenilor a anunțat pregătirea unui nou centru de antrenament al echipei, în Ștefănești, județul Ilfov.

Șucu a dezvăluit proiectul noului complex, în care jucătorii vor beneficia de condiții similare cu cele de la marile cluburi din străinătate.

Dan Șucu a prezentat planul pentru Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert

Complexul rapidiștilor va fi situat în Ștefănești, va avea o suprafață de 3,5 hectare și va include facilități și condiții ultramoderne, pentru a spori performanța clubului.

Investiția lui Dan Șucu în noul proiect se ridică la 6 milioane de euro.

Complexul va cuprinde inclusiv un hotel și mai multe zone în care jucătorii pot lua masa, pot pregăti meciurile sau pot petrece timp împreună.

Dan Șucu laudă proiectul pentru noul centru de antrenament al lui Rapid

Finanțatorul clubului din Giulești a declarat că centrul de antrenament va avea două terenuri de dimensiuni mari, un teren dedicat antrenamentelor de portari și unul special pentru încălzire.

„De când am venit la Rapid, am avut un singur gând, acela de a construi mai mult decât o echipă, un club puternic, cu o fundație solidă, pentru generații întregi de rapidiști. De aceea, am investit și continuăm să investim masiv în infrastructură. Aceasta trebuie să fie temelia unui viitor strălucit!

Aceasta va fi noua casă a jucătorilor. Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert prinde contur în imediata apropiere a Bucureștiului. O investiție de aproximativ 6 milioane de euro într-o bază ultramodernă, care ne va aduce la standardele marilor cluburi de fotbal din lume.

Centrul de antrenament va avea, pe lângă două terenuri de dimensiuni mari, și un teren dedicat antrenamentelor de portari și altul special pentru încălzire.

Gazonul va fi hibrid, identic cu gazonul de pe Giulești, în așa fel încât băieții noștri să se antreneze în condiții identice cu cele în care vor juca”, a spus Șucu, într-un video postat pe canalul oficial de YouTube al clubului.