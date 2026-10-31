Bîrligea, lovitură în Italia! După „dubla” cu Lecce, românul a fost premiat de Serie A. E alături de Nico Paz și Mussolini +17 foto
Daniel Bîrligea. Foto: Imago
Campionate

Bîrligea, lovitură în Italia! După „dubla” cu Lecce, românul a fost premiat de Serie A. E alături de Nico Paz și Mussolini

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 11:51
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 11:55
  • Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul celor de la Frosinone, a fost inclus în echipa etapei #9 din Serie A, după ce a marcat de două ori în victoria categorică împotriva lui Lecce, scor 5-1.
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Internaționalul român a petrecut pe teren doar finalul partidei disputate joi. Bîrligea a început meciul pe banca de rezerve și a fost introdus în minutul 70.

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Daniel Bîrligea, în echipa etapei din Serie A!

Bîrligea avut nevoie de numai două minute pentru a înscrie primul său gol în Serie A. Românul a punctat din nou în minutul 90+4 și a stabilit scorul final, 5-1.

Prestația i-a adus un loc în echipa ideală a rundei. Atacantul român a fost inclus în linia ofensivă a echipei etapei, alături de Tijjani Noslin, de la Lazio, și Giorgi Kvernadze, colegul său de la Frosinone.

FOTO. Golurile marcate de Bîrligea în meciul cu Lecce

Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (11).jpg
Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (11).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (2).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (3).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (4).jpg Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg
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Kvernadze a contribuit la victoria împotriva lui Lecce cu două pase decisive și a fost desemnat omul meciului.

Din primul „11” mai fac parte Nico Paz, mijlocașul lui Como, și Samuel Mbangula, fotbalistul Bolognei.

Echipa etapei #9 din Serie A, în sistem 3-4-3:

  • Portar: Ivan Provedel (Inter)
  • Fundași: Emanuele Lulli (AS Roma), Mariano Troilo (Parma), Romano Floriani Mussolini (Lazio)
  • Mijlocași: Samuel Mbangula (Bologna), Nico Paz (Como), Alphadjo Cissé (AC Milan), Gustav Isaksen (Lazio)
  • Atacanți: Daniel Bîrligea (Frosinone), Tijjani Noslin (Lazio), Giorgi Kvernadze (Frosinone)

Dubla împotriva lui Lecce reprezintă primele reușite ale atacantului român în Serie A, după transferul la Frosinone.

Până la această partidă, Bîrligea evoluase 13 minute în 3 meciuri din campionat și nu reușise să înscrie.

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