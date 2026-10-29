Bîrligea, „dublă” în Serie A FOTO. Atacantul naționalei profită de șansă! Dezlănțuit pe final de meci la Frosinone! +17 foto
Stranieri

Bîrligea, „dublă” în Serie A FOTO. Atacantul naționalei profită de șansă! Dezlănțuit pe final de meci la Frosinone!

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 21:37
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 13:36
  • Daniel Bîrligea (26 de ani) a marcat primele sale goluri pentru Frosinone, în duelul cu Lecce, scor 5-1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bîrligea a reușit în sfârșit să spargă gheața în Italia. A marcat în premieră în Serie A, la doar a cincea apariție într-un meci oficial pentru italieni.

Bîrligea, primele goluri în Serie A!

Ca de obicei, Bîrligea a început partida cu Lecce pe bancă. În minutul 70, când scorul era deja 3-0, Massimiliano Alvini l-a introdus pe teren chiar în locul rivalului său la postul de titlular, Antonio Raimondo. Nimeni altul decât golgheterul Serie A, care abia marcase al 8-lea gol al sezonului.

Bîrligea a profitat din plin de șansa primită și a reușit să înscrie la numai 2 minute de la intrarea pe teren. În urma unui contraatac al gazdelor, atacantul român s-a demarcat excelent și a fost lăsat singur cu portarul de Romano Schmid.

Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (3).jpg
Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (3).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (2).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (3).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (4).jpg Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Jucătorul împrumutat de la FCSB a șutat puternic, din prima, și l-a învins pe portarul lui Lecce.

Inițial, asistentul a ridicat fanionul pentru o poziție de ofsaid, însă VAR a intervenit și a întors decizia luată pe teren. Golul a fost validat, iar Bîrligea a putut sărbători prima sa reușită în tricoul italienilor.

În minutul 90+4, atacantul naționalei României a lovit din nou! După un corner bătut scurt, Kvernadze a pătruns în careu în partea stângă, a întors balonul la 6 metri de poartă, iar Bîrligea a înscris din nou cu un șut pe jos.

Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (8).jpg
Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (8).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (2).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (3).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (4).jpg Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

A fost meciul din Serie A, în care Bîrligea a primit cele mai multe minute, 20, după ce în precedentele 3 prinsese în total 13.

Planul nebun al lui Gigi Becali

Daniel Bîrligea a ajuns la Frosinone în vara acestui an, sub formă de împrumut de la FCSB. Campioana României a încasat 1,5 milioane de euro pentru cedarea atacantului până la finalul sezonului.

Dacă Frosinone se salvează de la retrogradare, atunci va fi obligată să plătească încă 3,5 milioane de euro. Astfel, suma totală de transfer ar ajunge la 5 milioane de euro.

Becali speră însă să obțină și banii, dar și pe Bîrligea înapoi, clubul fiind obligat de clauză doar să plătească diferența. Dacă ar alege să nu-i ofere un contract, atacantul s-ar întoarce la FCSB.

Gigi Becali, mare fan Serie A 😅

Pentru că își dorește și cele 3,5 milioane de euro de la Frosinone, Gigi Becali e cu ochii permanent pe situația lui Frosinone.

„Nu mai au cum să retrogradeze (n.r. - cei de la Frosinone), au 13 puncte și ăia de pe ultimul loc au patru. Mă uit pe clasamentul din Serie A. Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România”, spunea Gigi Becali sâmbătă, potrivit digisport.ro.

După 9 runde, Frosinone e revelația campionatului, fiind pe 6 cu 17 puncte. Este la 12 lungimi de zona retrogradării.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
Cum a ajuns o prezentatoare TV de știri cu credibilitatea Andreei Esca să urce pe scenă într-un spectacol plătit, în orașul lui Ilie Bolojan
serie a GOL frosinone lecce daniel birligea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:31
Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?
Când s-a făcut FCSB de râs cel mai tare?! În ultimul an, echipa a suportat umilințe pe bandă rulantă. SONDAJ GOLAZO.ro: unde se plasează rușinea cu Gloria Bistrița?
16:42
Ofertă uriașă pentru Cordea Un club îi propune un salariu de un milion de euro pe an: „I-aș da drumul”
Ofertă uriașă pentru Cordea Un club îi propune un salariu  de un milion de euro pe an: „I-aș da drumul”
16:12
Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Cristian Geambașu „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
16:26
Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată
Stadion de 3,5 mil. € FOTO. Arena din Bistrița, criticată de FCSB, a fost  cumpărată de Primărie în falimentul fostului club Gloria. Cum va fi modernizată
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum s-a prăbușit Rapidul în fața FCSB-ului

Cătălin Țepelin: Pancu, sabotat din interior. Cum <span>s-a</span> prăbușit Rapidul în fața <span>FCSB-ului</span>
Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu și-a învins echipa!

Cristian Geambașu: Pancu <span>și-a</span> învins echipa!
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Top stiri
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Cupa Romaniei
12:07
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Citește mai mult
FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Campionate
11:51
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
Citește mai mult
Așa arată noul San Siro FOTO. Inter și AC Milan și-au prezentat viitorul stadion + Cluburile vor încasa sute de milioane de euro!
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Special
07:00
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
Citește mai mult
„Ziua în care am cunoscut un zeu!” VIDEO. Sir Patrick Stewart, copleșit de emoții când povestea despre întâlnirea cu Messi
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri
B365
07:38
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri
Citește mai mult
FOTO | Cum se vede de sus Promenada Mall, acum în plin proces de extindere și-n sus, și-n jos. Va avea 11 etaje și cea mai mare parcare subterană din țară: 1600 de locuri pe 7 niveluri

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 20 rapid 46 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share