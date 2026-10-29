Daniel Bîrligea (26 de ani) a marcat primele sale goluri pentru Frosinone, în duelul cu Lecce, scor 5-1.

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Bîrligea a reușit în sfârșit să spargă gheața în Italia. A marcat în premieră în Serie A, la doar a cincea apariție într-un meci oficial pentru italieni.

Bîrligea, primele goluri în Serie A!

Ca de obicei, Bîrligea a început partida cu Lecce pe bancă. În minutul 70, când scorul era deja 3-0, Massimiliano Alvini l-a introdus pe teren chiar în locul rivalului său la postul de titlular, Antonio Raimondo. Nimeni altul decât golgheterul Serie A, care abia marcase al 8-lea gol al sezonului.

Bîrligea a profitat din plin de șansa primită și a reușit să înscrie la numai 2 minute de la intrarea pe teren. În urma unui contraatac al gazdelor, atacantul român s-a demarcat excelent și a fost lăsat singur cu portarul de Romano Schmid.

Jucătorul împrumutat de la FCSB a șutat puternic, din prima, și l-a învins pe portarul lui Lecce.

Inițial, asistentul a ridicat fanionul pentru o poziție de ofsaid, însă VAR a intervenit și a întors decizia luată pe teren. Golul a fost validat, iar Bîrligea a putut sărbători prima sa reușită în tricoul italienilor.

În minutul 90+4, atacantul naționalei României a lovit din nou! După un corner bătut scurt, Kvernadze a pătruns în careu în partea stângă, a întors balonul la 6 metri de poartă, iar Bîrligea a înscris din nou cu un șut pe jos.

A fost meciul din Serie A, în care Bîrligea a primit cele mai multe minute, 20, după ce în precedentele 3 prinsese în total 13.

Bîrligea makes it FIVE! 🤯 #FrosinoneLecce 5-1 https://t.co/tZi8XWe19a — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 29, 2026

Planul nebun al lui Gigi Becali

Daniel Bîrligea a ajuns la Frosinone în vara acestui an, sub formă de împrumut de la FCSB. Campioana României a încasat 1,5 milioane de euro pentru cedarea atacantului până la finalul sezonului.

Dacă Frosinone se salvează de la retrogradare, atunci va fi obligată să plătească încă 3,5 milioane de euro. Astfel, suma totală de transfer ar ajunge la 5 milioane de euro.

Becali speră însă să obțină și banii, dar și pe Bîrligea înapoi, clubul fiind obligat de clauză doar să plătească diferența. Dacă ar alege să nu-i ofere un contract, atacantul s-ar întoarce la FCSB.

Gigi Becali, mare fan Serie A 😅

Pentru că își dorește și cele 3,5 milioane de euro de la Frosinone, Gigi Becali e cu ochii permanent pe situația lui Frosinone.

„Nu mai au cum să retrogradeze (n.r. - cei de la Frosinone), au 13 puncte și ăia de pe ultimul loc au patru. Mă uit pe clasamentul din Serie A. Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România”, spunea Gigi Becali sâmbătă, potrivit digisport.ro.

După 9 runde, Frosinone e revelația campionatului, fiind pe 6 cu 17 puncte. Este la 12 lungimi de zona retrogradării.

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