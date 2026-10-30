Șucu jr, impus titular? Cum și-a explicat Pancu decizia: „Stare de nemulțumire, mă simțeam dator”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul de la Rapid, a vorbit despre decizia surprinzătoare de a-l titulariza pe Andrei Șucu (17 ani) în meciul cu Csikszereda.

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Fiul patronului Dan Șucu nu mai jucase de la mijlocul lui septembrie, de când debutase cu gol în victoria cu FC Argeș, scor 3-1.

Daniel Pancu, despre titularizarea lui Andrei Șucu: „ S-a creat o stare de nemulțumire”

Tehnicianul a fost întrebat despre decizie și a vorbit despre o stare de tensiune de la echipă și cum s-a simțit dator să-l folosească.

„A trebuit să scot pe cineva din atac. Andrei a rămas singurul jucător dintre cei tineri care nu au fost titulari în acest sezon. A marcat un gol la meciul cu FC Argeș și, de atunci, nu a mai avut niciun minut.

S-a creat așa o stare de nemulțumire și mă simțeam dator să-i dau și lui niște minute.

Am preferat să fie de la început astăzi. Are toată viața înainte, chiar dacă e nerăbdător. Ăsta este raționamentul”, a declarat Daniel Pancu înaintea meciului la Prima Sport.

Ovidiu Herea: „Bănuiesc că și din partea părinților”

Prezent în studioul emisiunii „Fotbal Show”, Ovidiu Herea a fost și el întrebat despre declarațiile lui Pancu în legătură cu situația lui Andrei Șucu. Și fostul atacant nu exclude că la mijloc ar putea fi și o presiune din partea părinților.

„Eu am declarat atunci că, automat, se va aștepta să joace mai mult, să i se ofere minute. Intrând, dând gol în Liga 1 și jucând foarte puțin, după ce a avut acea reușită, așteptările lui erau altele. Bănuiesc că și din partea părinților.

Te aștepți să-l vezi 5-10 minute la următoarele meciuri, te aștepți să joace în Cupă. Eu aș fi preferat să-l văd pe Șucu în locul lui Jambor și acum înțelegeam de ce era titular, cu toate că variante sunt.

Puteai să joci cu Ungureanu în poartă, să alcătuiești un «11». E un meci cu o echipă abordabilă.”, a declarat Herea.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș 3-1

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