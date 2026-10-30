Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a efectuat mai multe modificări în primul „11” pentru partida cu Csikszereda, față de derby-ul cu FCSB, pierdut de giuleșteni, scor 1-4.

Rapid - Csikszerda va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.

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Tehnicianul giuleștenilor a ales să-l scoată dintre buturi pe Bogdan Ungureanu (19 ani), cel care a fost folosit pentru regula U21 începând cu meciul de la Galați (1-0), din etapa #8.

Tânărul portar a făcut mai multe gafe. Inclusiv la meciul cu FCSB, părea că putea face mai mult la reușitele de 3-1 și 4-1 ale roș-albaștrilor.

Rapid, surprize în primul „11” pentru meciul cu Csikszereda

În locul lui Ungureanu va apărea Marian Aioani (26 de ani), titularul de drept din poarta echipei antrenate de Daniel Pancu.

Ultimul meci în care acesta a fost integralist în Superliga a fost la derby-ul cu Craiova (1-1), în etapa #7. Atunci, Aioani a gafat uluitor la golul oltenilor.

Pentru a respecta regula U21, Daniel Pancu a apelat la Andrei Șucu (17 ani). Fiul patronului va bifa primul lui meci ca titular din carieră la seniori.

În acest sezon, tănărul mijlocaș a fost introdus pe finalul partidei cu FC Argeș (3-1), în etapa #10, când a reușit să și marcheze.

Alexandru Dobre, lăsat pe bancă

O altă decizie surprinzătoare luată de Daniel Pancu îl vizează pe golgherul echipei. Alexandru Dobre va începe partida cu ultima clasată din Superliga pe banca de rezerve.

Ultima dată când fotbalistul s-a mai aflat într-o situație similară în campionat a fost la confruntarea cu FC Botoșani (1-1), din etapa #2.

5 goluri a marcat Alexandru Dobre pentru Rapid în acest sezpn din Superliga

Primul „11” al Rapidului pentru meciul cu Csikszereda

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Latif - Grameni, Bubanja - Moruțan, A. Șucu, Kamara - Stojilkovic

Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Latif - Grameni, Bubanja - Moruțan, A. Șucu, Kamara - Stojilkovic Rezerve : B. Ungureanu - Manea, R. Pop, D. Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Doumbia, Dobre, Celik, Jambor, Petrila

: B. Ungureanu - Manea, R. Pop, D. Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Doumbia, Dobre, Celik, Jambor, Petrila Antrenor: Daniel Pancu

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