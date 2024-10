Explicația lui Pancu Selecționerul României a dezvăluit de ce a sărit la arbitru: „Am crezut că a murit!

ROMÂNIA U21- ELVEȚIA U21. La finalul meciului, Daniel Pancu (47 de ani) a dezvăluit motivul pentru care a sărit la gâtul „centralului”.

Pancu a fost eliminat după o reacție șocantă. Tehnicianul a intrat pe teren și s-a îndreptat agresiv către arbitru, fiind oprit cu greu de jucători.

Selecționerul naționalei U21 a cedat nervos, în minutul 28, la o fază la care Jaquez l-a lovit cu piciorul în piept pe Louis Munteanu.

România U21 a învins, marți, naționala similară a Elveției, scor 3-1, și a obținut cea de a patra calificare la un Campionat European.

ROMÂNIA U21- ELVEȚIA U21. Daniel Pancu: „Am crezut că a murit”

La conferința de presă de după meci, Daniel Pancu a declarat că a crezut că Louis Munteanu „a murit” și l-a văzut pe arbitru cu cartonașul galben în mână.

De asemenea, selecționerul României de tineret și-a adus aminte de un episod din meciul tur din Elveția, când „tricolorii” au fost egalați după o fază controversată.

„În primul rând, credeți-mă am crezut că a murit, Doamne ferește! De unde am văzut eu, am văzut o talpă direct în gât. Am crezut că s-a dus, după care am văzut că mișcă și l-am văzut pe arbitru cu un cartonaș galben în mână.

În secunda aia, mă gândeam la jucător și la un episod petrecut în Elveția peste care poate multă lume a trecut, eu am evitat pentru a nu oferi alibiuri jucătorilor.

Noi în Elveția am primit gol cu offside de 3 metri și fault, 2-2, în minutul 87. Noi eram calificați de mult. Dar pentru a nu oferi alibiuri jucătorilor, am evitat să discut despre acest meci”, a declarat Daniel Pancu.

ROMÂNIA U21- ELVEȚIA U21. Daniel Pancu: „Incalificabil”

Totodată, Daniel Pancu și-a cerut iertare pentru ieșirea violentă și a cerut ca România să fie respectată indiferent de adversar.

„Îmi cer scuze! Incalificabil gest, e prima eliminare din viața mea. Mi-am pierdut cumpătul, dar mă gândeam la jucător. L-am văzut că mișcă. Mă gândeam că nu mai continuă niciodată.

Dacă scrie România pe noi, nu înseamnă că nu putem fi respectați la nivelul adversarilor noștri”, a continuat selecționerul.