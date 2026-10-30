Del Piero a venit în România VIDEO. Ce a spus despre Cristi Chivu și duelul cu Steaua din 1995: „Îmi amintesc zăpada”

Alessandro Del Piero (51 de ani) a vorbit despre parcusul lui Cristi Chivu (46 de ani) la Inter.

(51 de ani) a vorbit despre parcusul lui Cristi Chivu (46 de ani) la Inter. Fostul mare fotbalist italian a fost întrebat și despre partida dintre Steaua și Juventus, din 1995.

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Legenda lui Juventus a lăsat deoparte rivalitatea și l-a lăudat pe tehnicianul român pentru lucrurile pe care le face la formația de pe „Meazza”.

Alessandro Del Piero: „Chivu face o treabă excelentă”

„Acum îmi atingi o coardă sensibilă, pentru că eu sunt de cealaltă parte. El face o treabă excelentă. Acum face parte din cea mai bună echipă.

Toată lumea știe asta. Așa că, cu siguranță, are o presiune mare. Dar se descurcă de minune”, a declarat Alessandro del Piero.

Alessandro Del Piero și Cristi Chivu, pe vremea când încă erau în activitate/ Foto: IMAGO

Legendarul fotbalist italian a venit în România cu ocazia aniversării a 10 ani de Viggo Tailoring.

Del Piero are un contract pe patru ani cu brandul românesc de îmbrăcăminte masculină premium, specializat în costume, sacouri, cămăși și ținute elegante sau smart-casual.

Alessandro Del Piero: „Îmi aduc aminte zăpada”

Campionul mondial cu Italia în 2006 a fost întrebat și despre confruntarea dintre Steaua și Juventus, disputată pe 6 decembrie 1995, pe stadionul din Ghencea, în grupele Ligii Campionilor.

Partida s-a disputat pe zăpadă și pe un ger extrem, temperaturile fiind estimate la aproximativ -20 de grade Celsius.

Atunci, Del Piero a intrat la pauza meciului, când l-a schimbat pe Fabrizio Ravanelli.

„Da, îmi amintesc de zăpadă, nu de schimbare. Am avut probleme cu aterizarea. Și am aterizat chiar în ziua meciului. Pentru că aeroportul se închisese cu o seară înainte.

Așa că trebuia să plecăm din Torino. Apoi ne-am întors la hotel și ne-am spus: «Nu știm dacă o să reușim».

Eram deja calificați, așa că îmi amintesc mai bine meciul pe care l-am jucat la Torino. Acela mi-a rămas mai bine în minte. (n.r. 3-0)

Dar în ziua aceea a fost deosebit de frig și a nins. Toată lumea se întreba: «Ce se întâmplă? Ce zi!» M-am bucurat totuși că am ajuns și că am putut juca.

Nu mi-am dorit amânarea meciului. Asta înseamnă fotbalul: joci în condițiile pe care le ai. Pe atunci, jucai în orice condiții, inclusiv pe zăpadă. Sincer, terenul nu era pregătit corespunzător pentru un meci de fotbal. În zilele noastre nu mai vezi astfel de partide.

Acum, toate terenurile sunt perfecte. Pe atunci, însă, era puțin mai dificil, dar și fascinant”, a mai spus Del Piero.

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