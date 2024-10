Muntenegru U21 - România U21 2-6. Daniel Pancu (47 de ani) a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, după meciul câștigat vineri la Nikšić. Remarcatul selecționerului a fost Louis Munteanu, care a marcat trei goluri.

Selecționerul a afirmat că meciul cu Elveția, decisiv pentru calificarea la Campionatul European U21, îi dă „mari bătăi de cap”.

„Tricolorii” mici au pus în scenă un adevărat spectacol ofensiv în Muntenegru și au câștigat prima „finală” pentru calificarea la turneul final al EURO U21.

Daniel Pancu: „Nu am mai avut atâți jucători de calitate în atac la altă națională”

„Mesajele au prins. Când jucătorii se prezintă la cel mai înalt nivel din punct de vedere al atitudinii, nu poți decât să te declari mulțumit.

Ne-am recâștigat spiritul de echipă la acest meci. În plus, în atac nu cred că am mai avut atâți jucători de așa calitate la o altă națională. Am schimbat sistemul, am jucat 4-2-3-1 și a fost foarte bine”, a spus selecționerul României U21 la DigiSport.

Elveția U21 îi dă bătăi de cap lui Daniel Pancu: „Nu putem pregăti meciul la egal”

Pancu a afirmat că încă nu știe cum va aborda meciul cu Elveția din ultima etapă a preliminariilor.

„În ultimele minute mă gândeam deja la meciul cu Elveția. Ne dă mari bătăi de cap, sunt foarte puternici în zona centrală, astfel că unul dintre jucătorii de atac va sta pe bancă. Trebuie să mă decid care va fi acela și va intra pe parcurs.

Mă gândesc la meciul cu Elveția de când ne-am adunat. Nu mă așteptam să avem un meci așa de ușor (n.r. cu Muntenegru), dar și noi am fost foarte buni astăzi.

Pentru meciul cu Elveția am mai multe variante, mă gândesc și la un sistem pe care nu l-am mai folosit până acum.

Nu putem pregăti meciul la egal , e o echipă care nu se menajează deloc și care atacă în continuu, dar lasă și foarte multe spații libere. Am bătăi mari de cap, noi am jucat 4-3-3, dar astăzi am schimbat”, a declarat selecționerul.

Pancu a spus ce rezultat și-ar dori la meciul dintre Elveția și Finlanda (vineri, de la ora 21:00): „ Să bată una dintre echipe, oricare dintre ele. Egalul nu e bun. Nu, nu, nu. Noi în Finlanda am pierdut totul. Finlanda bate 99% pe Muntenegru, joacă la ei acasă pe sintetic și o să câștige”.

Pancu, sfat pentru jucători: „Așa pot ajunge la un nivel mult mai înalt”

Selecționerul a afirmat că jucătorii tineri pot trece la următorul nivel doar în momentul în care devin constanți și nu mai sunt „capricioși”.

„Cu Louis Munteanu am o relație foarte bună, sper să dea în continuare câte 3 goluri, și la echipa de club.

De fapt am o relație foarte bună cu toți fotbaliștii. Și cu Tavi Popescu, chiar dacă nu a mai fost convocat recent.

Și eu eram considerat la fel la anii lor, eram capricios, inconstant, dar cu cât am rezolvat mai repede aceste probleme, cu atât am avut șansă să ajung la cel mai înalt nivel . Și ei au capacitatea să ajungă la un nivel mult mai înalt”, a mai spus Pancu.

Cum se califică România la Euro 2025:

o învinge pe Elveția în ultima etapă , iar Finlanda nu câștigă ultimele două meciuri;

, iar Finlanda nu câștigă ultimele două meciuri; egal în ultima etapă cu elvețienii, iar Elveția pierde cu Finlanda, iar nordicii sunt învinși de Muntenegru SAU Elveția termină la egalitate cu Finlanda (1-1 sau 0-0), iar nordicii nu câștigă cu Muntenegru.

România se mai poate califica direct la turneul final și de pe locul 2, dacă va fi printre cele mai bune 3 formații. Celealalte șase formații clasate pe poziția a doua merg la baraj.

Meciurile rămase de jucat:

Elveția - Finlanda (vineri, ora 21:00)

Albania - Armenia (marți)

ROMÂNIA - Elveția (marți, ora 19:00)

Finlanda - Muntenegru (marți, ora 19:00)