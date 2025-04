Lautaro Martinez, în extaz Argentinianul are planuri mari după calificarea în semifinalele Ligii Campionilor: „Încercăm să câștigăm totul!”

Lautaro Martinez (27 de ani) a fost în culmea fericirii la finalul meciului Inter Milano - Bayern Munchen, care a adus calificarea echipei italiene în semifinalele Ligii Campionilor.

Inter - Barcelona și Arsenal - PSG sunt meciurile care formează „careul de ași” din Champions League anul acesta.

Inter s-a calificat în semifinalele Champions League după o dublă manșă cu Bayern, pe care au câștigat-o cu scorul de 4-3 la general. Remiza de pe San Siro, scor 2-2, a fost suficientă pentru ca nerazzurii să acceadă în penultimul act al competiției.

Lautaro Martinez vrea tripla cu Inter

Lautaro Martinez, golgheterul argentinian al Interului, este încrezător în șansele echipei sale în ciuda traseului dificil pe care îl are de parcurs.

„A fost un meci epic, ne vom aminti de el multă vreme. Inter nu renunță, are personalitate, inimă, cap. Am suferit, dar am arătat încă o dată că putem face lucruri mari. În fiecare an încercăm să câștigăm totul”, a declarat Lautaro Martinez, conform gazzetta.it.

Lideri în Serie A, la 3 puncte în fața lui Napoli, nerazzurii vor juca și în semifinalele Cupei Italiei și ale Champions League.

Inter a remizat, scor 1-1, cu rivala Milan în turul penultimului act din Coppa Italia și va juca în Champions League cu Barcelona.

Lautaro Martinez este conștient că „dubla” cu Barcelona nu va fi ușoară

Întrebat despre dubla manșă cu Barcelona, Lautaro a răspuns:

„Va fi un meci important împotriva unui mare adversar, au o istorie îndelungată în Liga Campionilor. Dar acum ne concentrăm pe campionat, apoi ne gândim la Liga Campionilor. Între timp, seara este una de neuitat”, a adăugat Lautaro Martinez, conform aceleiași surse.

Deși cifrele atacantului argentinian au scăzut față de sezoanele precedente, Martinez este în continuare un om indispensabil pentru Inter.

A reușit să înscrie 21 de goluri și să ofere 6 pase decisive în 43 de partide disputate în acest sezon. Lautaro a fost, de asemenea, decisiv în dubla manșă cu Bayern, acesta marcând în ambele întâlniri.

