„Nu era furie sau frustrare” Daniil Medvedev, prima reacție după ce a fost descalificat la Beijing.  Gestul îl poate costa enorm +14 foto
Daniil Medvedev/ Foto: IMAGO
Tenis

„Nu era furie sau frustrare” Daniil Medvedev, prima reacție după ce a fost descalificat la Beijing. Gestul îl poate costa enorm

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 19:49
  • Daniil Medvedev (30 de ani, #5 ATP) a oferit o primă reacție, după ce a fost descalificat în meciul din semifinalele turneului de la Beijing împotriva lui Novak Djokovic (39 de ani, #11 ATP).
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Sârbul conducea cu 7-5, 5-3 și servea pentru câștigarea partidei. La scorul de 15-15, însă, meciul a luat o turnură neașteptată.

Medvedev a lovit puternic o minge venită din direcția unui panou LED, iar aceasta a ajuns în tribune și a lovit un spectator direct în zona ochiului.

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Daniil Medvedev, după ce a fost descalificat: „A fost un accident sută la sută”

La conferința de presă, rusul și-a cerut scuze pentru gestul său și a dezvăluit că va încerca să ia legătura cu bărbatul lovit pentru a se asigura că nu a fost rănit.

„Primul lucru este să îmi cer scuze. Încerc să iau legătura cu el, dacă își dorește, pentru că mi-ar plăcea să pot vorbi personal cu el, să aflu cum se simte și să îmi cer scuze direct.

M-am simțit groaznic când am văzut ce s-a întâmplat, iar acum principala mea preocupare este să știu că este bine.

A fost un accident sută la sută. Se poate vedea că nu am lovit mingea la nervi. Fac multe lucruri greșite pe teren, dar să lovesc mingea în felul acesta nu este, de obicei, unul dintre ele.

Mingea a venit înapoi spre mine și am încercat doar să o trimit undeva, pentru a nu ieși din teren. Când am văzut unde a ajuns și ce a provocat, sentimentul a fost îngrozitor”, a declarat Medvedev, citat de eurosport.ro.

În acel moment nu era furie sau o frustrare anume. Nu încercam să lovesc tare mingea și, evident, nu am vrut să rănesc pe nimeni. Dar am ajuns să îl lovesc pe acel spectator și îmi pare foarte rău pentru el. Sper să pot să mă întâlnesc cu el și să repar cumva lucrurile. Restul va trece. Acum, important pentru mine este să știu că el este bine. Daniil Medvedev

În urma descalificării, Medvedev ar urma să piardă cele 200 de puncte ATP, dar și cei aproximativ 200.000 de dolari câștigați pentru parcursul său la Beijing.

FOTO. Momentul pentru care Daniil Medvedev a fost descalificat la Beijing

Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg
Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X.jpeg
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