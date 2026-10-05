Medvedev a lovit un spectator! FOTO. Rusul a fost descalificat după gestul șocant din meciul cu Djokovic de la Beijing +14 foto
Daniil Medvedev a fost descalificat după a trimis o minge în tribune, iar aceasta a lovit un spectator în zona ochiului/ Foto: captură X
Tenis

Medvedev a lovit un spectator! FOTO. Rusul a fost descalificat după gestul șocant din meciul cu Djokovic de la Beijing

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 18:20
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 18:20
  • Daniil Medvedev (30 de ani, #5 ATP) a fost descalificat în meciul din semifinalele turneului de la Beijing împotriva lui Novak Djokovic (39 de ani, #11 ATP).
  • Rusul a trimis o minge în tribune, iar aceasta a lovit un spectator în zona ochiului.
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Final incredibil în duelul dintre Novak Djokovic și Daniil Medvedev de la Beijing.

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Daniil Medvedev, descalificat după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi

Sârbul conducea cu 7-5, 5-3 și servea pentru câștigarea partidei. La scorul de 15-15, însă, meciul a luat o turnură neașteptată.

Medvedev a lovit puternic o minge venită din direcția unui panou LED, iar aceasta a ajuns în tribune și a lovit un spectator direct în zona ochiului. Bărbatul a fost însoțit în afara arenei pentru a primi îngrijiri medicale.

Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X.jpeg
Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X.jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X .jpeg Daniil Medvedev, descalificat la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi Foto captură VIDEO X.jpeg
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Arbitrul de scaun Mohamed Lahyani a oprit partida, a avut o discuție cu supervizorul partidei și a decis să-l descalifice pe sportivul rus.

Astfel, Novak Djokovic s-a calificat pentru a 7-a oară în finala turneului de la Beijing, unde îl va întâlni pe Alex de Minaur (27 de ani, #9 ATP).

Australianul a trecut în semifinale de Hubert Hurkacz (29 de ani, #34 de ani). Polonezul a abandonat la scorul de 6-4, 3-2, pentru De Minaur.

Marea finală dintre Djokovic și De Minaur este programată marți, de la ora 14:00 (ora României) și se va vedea în direct pe Digi Sport 4 și Prima Sport 3.

2009, 2010, 2012, 2013, 2014 și 2015
sunt anii în care Djokovic a triumfat la Beijing. După victoria cu Medvedev a ajuns la un record uluitor la turneul din China: 33-0!

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