„Nu mă miră rezultatele” Dorinel Munteanu a vorbit despre viitorul lui Gică Hagi,  după debutul dezastruos pe banca naționalei +33 foto
Dorinel Munteanu
Nationala

„Nu mă miră rezultatele” Dorinel Munteanu a vorbit despre viitorul lui Gică Hagi, după debutul dezastruos pe banca naționalei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 14:37
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 17:04
  • Dorinel Munteanu (58 de ani), membru al „Generației de Aur”, a comentat rezultatele înregistrate de naționala României în primele meciuri din Liga Națiunilor.
  • Acesta a vorbit și despre viitorul lui Gică Hagi (61 de ani) în funcția de selecționer.
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„Tricolorii” au suferit patru înfrângeri consecutive în cadrul competiției, în primele meciuri oficiale ale lui Hagi pe banca naționalei.

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Dorinel Munteanu: „Trebuie schimbată mentalitatea”

După rezultatele înregistrate de România, au apărut tot mai multe discuții despre o posibilă demisie a lui Gică Hagi.

Dorinel Munteanu consideră că „Regele” ar trebui să rămână selecționer, explicând că o schimbare în bine a naționalei necesită timp.

Hagi trebuie să rămână, sunt convins de asta. Noi am tot reconstruit naționala din mers, obținând doar calificarea la European, în rest am dat numai rateuri. O reconstrucție se face plecând de la zero.

Cred că Gică, deși a «sacrificat» această competiție (n.r. - Liga Națiunilor), și-a dat seama ce e de făcut. Avem jucători talentați, trebuie schimbată mentalitatea. Lucrez mult cu jucătorii români și sunt carențe mari”, a declarat Munteanu, conform sptfm.ro.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
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Dorinel Munteanu nu este surprins de faptul că naționala a pierdut patru meciuri consecutive.

„Cred că ceea ce vor Hagi și FRF e să reconstruiască naționala de la zero. Vom suferi, dar sunt convins că va face treabă bună.

Este un moment greu, poate cel mai greu al fotbalului românesc, dar nu mă miră. Să ne uităm în jur la ce rezultate sunt în cupele europene. Nu miră pe nimeni aceste rezultate, trebuie să fim alături de el.

Nu putem să condamnăm optimismul unei persoane. Și eu am spus, după învestirea lui, și se vorbea de 12 puncte, am zis să ne mulțumim cu 6.

El avea ideile lui, nu știa ce e acolo, dar sunt sigur că își dă refresh acum. Situația este diferită de ce credea el”, a mai spus Dorinel Munteanu, care deține recordul pentru cele mai multe selecții la naționala României, cu 134 de meciuri.

Eu am văzut calitate la unii din jucătorii noi, nu cei vechi. Nu poți să faci reconstrucție cu jucători care în ultimii ani au obținut doar 20% din rezultatele posibile. Dorinel Munteanu, fost jucător al echipei naționale

„Tricolorii” au fost învinși de două ori de Suedia (1-2 în deplasare și 0-1 pe Arena Națională) și au pierdut câte un meci cu Bosnia (2-4) și Polonia (0-6).

Următoarele partide din Liga Națiunilor vor avea loc luna viitoare, atunci când România le va întâlni din nou pe Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie).

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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