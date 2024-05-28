Iosif Popescu (foto/video)
Iosif Popescu lucrează ca operator video. Pasionat de tot ce e nou în tehnologie, s-a reprofilat atunci când a ales presa de sport. „Debutase” pentru A7TV, pe general, însă și-a găsit repede valențele ce-l fac astăzi să abordeze cu naturalețe evenimente sportive, pentru transmisii LIVE, reportaje sau interviuri. Mai întâi, la GSP între martie 2021 și decembrie 2023, iar din mai 2024 la GOLAZO.ro.
Europa League
23.10
Portarul #1 din Europa League Ștefan Târnovanu, după eșecul cu Bologna: „Prefer să primesc șase goluri și să câștigăm”Citește mai mult
Europa League
23.10
Prezenți pentru Europa Fanii campioanei au spus „DA” pentru Bologna. Replică pe măsură a italienilor. Cisotti nu a scăpat!Citește mai mult
Europa League
23.10
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena NaționalăCitește mai mult
Superliga
23.10
„Cine mi-a mărit salariul?” Întrebarea care l-a surprins pe Zeljko Kopic » E precaut înainte de meciul cu FC Argeș: „E o echipă de play-off”Citește mai mult
Trending in sport
Europa League
22.10
„Fără teamă” Bologna abia așteaptă meciul din Europa League: „Am studiat echipa, respectăm Steaua București”Citește mai mult
Europa League
22.10
„Așa e fotbalul italian” Antrenorul lui FCSB a prefațat duelul cu Bologna: „Unii ne subestimează, dar sunt sigur că ne vom reveni”Citește mai mult
Europa League
22.10
Nervii lui Charalambous Tehnicianul FCSB s-a aprins la conferință: „Nu există nicio «ultimă șansă»! E nebunesc cum se vorbește aici”Citește mai mult
Europa League
22.10
„Nu mai știu nimic!” Juri Cisotti surprinde înaintea partidei cu Bologna din Europa LeagueCitește mai mult
Superliga
19.10
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titluCitește mai mult
Superliga
19.10