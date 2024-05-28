Iosif Popescu lucrează ca operator video. Pasionat de tot ce e nou în tehnologie, s-a reprofilat atunci când a ales presa de sport. „Debutase” pentru A7TV, pe general, însă și-a găsit repede valențele ce-l fac astăzi să abordeze cu naturalețe evenimente sportive, pentru transmisii LIVE, reportaje sau interviuri. Mai întâi, la GSP între martie 2021 și decembrie 2023, iar din mai 2024 la GOLAZO.ro.