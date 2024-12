România și-a aflat vineri adversarii din preliminariile CM 2026 și se vor duela în grupa H cu Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

Denis Drăguș (25 de ani) a transmis un mesaj de luptă pentru colegii săi și crede că România poate încheia grupa în fața Austriei.

Denis Drăguș: „Trebuie să avem în cap doar locul 1”

Drăguș a fost un element de bază în formația alcătuită de Edi Iordănescu la Euro 2024, reușind să și înscrie în meciul cu Ucraina, scor 3-0.

„Trebuie să ne luptăm şi să avem în cap doar locul 1. Este o grupă cu adversari pe care putem să-i batem. Eu cred că dacă muncim, ne concentrăm şi rămânem uniţi, ca până acum, putem să luăm 4 puncte Austriei.

În primul rând, trebuie să luăm puncte cu toate echipele care sunt sub noi şi, repet, cred că putem să luăm patru puncte Austriei. Eu cred că Austria este sub Elveţia, apropo de grupa pe care noi am câştigat-o pentru Euro 2024.

Este o grupă care ne face să visăm, care ne dă speranţe că putem să ne calificăm direct la Campionatul Mondial şi să nu mai stăm la mâna barajului. Bineînţeles, va fi greu, meciurile se câştigă pe teren”, a declarat Drăguș, potrivit fanatik.ro.

5 goluri a marcat Drăguș în 20 de meciuri la echipa națională

Denis Drăguș: „Putem să scriem o pagină de poveste”

Atacantul român este încrezător în forța grupului de la națională și în experiența lui Mircea Lucescu, astfel încât visează la o performanță similară cu cea de la Mondialul din 1994.

„Împreună cu domnul Mircea Lucescu sunt convins că putem să facem performanţă şi să îndeplinim visul unei naţiuni, acela de a merge la Campionatul Mondial. Mai ales că, este un Mondial în Statele Unite ale Americii.

Practic, cercul destinului s-ar închide şi sunt convins că aşa cum s-a scris istorie în 1994 şi noi putem să scriem o pagină de poveste, tot în Statele Unite ale Americii. Chiar am un coleg austriac la Trabzonspor şi am început să ne tachinăm.

Am zis că o să-i batem de le sună apa în cap. El mi-a spus să stau liniştit, că nu le luăm niciun punct. Acum, vă daţi seama, este o mare rivalitate între noi. Trebuie să rămânem la fel, acelaşi grup”, a mai spus Drăguș pentru sursa citată.