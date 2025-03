România - Bosnia 0-1. Denis Drăguș (25 de ani) a vorbit după eșecul din debutul naționalei în preliminariile CM 2026.

Atacantul nostru s-a declarat dezamăgit de rezultat, dar și de multiplele ocazii pe care le-a ratat.

Următorul meci al „tricolorilor”: San Marino - România, luni, 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România a început cu stângul campania de calificare la Mondial, iar calculele par să se complice încă din prima etapă.

România - Bosnia 0-1 . Drăguș: „E un rezultat nemeritat”

„După părerea mea e un rezultat nemeriat. Suntem dezamăgiți, nu cred ca meritam să pierdem. Am început prost, dar după ce au marcat golul i-am dominat, am început sa jucăm și cred ca n-au mai avut nicio ocazie.

Nu știu ce s-a întâmplat, pur și simplu nu am intrat cum ar fi trebuit, am început un pic mai slab decât ar fi trebuit, deși jucam acasă. După am facut un meci bun, dar nu am reușit să întoarcem rezultatul.

Sunt trist că nu am reușit să marchez, am avut câteva ocazii foarte bune, cred că sunt zile în care pur și simplu nu intră, sunt supărat, dar asta e, trebuie să mergem mai departe”, a declarat Drăguș după meci, pentru Digi Sport.

Întrebat și de faza la care arbitrul Makkelie nu a dictat penalty pentru România, Drăguș a răspuns:

„Nu știu, noi de acolo am crezut că e penalty, acum, dacă așa a decis, eu nu am ce să zic mai mult”.

Drăguș, despre parcursul naționalei

„E greu să începi cu înfrângere, normal, dar și în campania pentru Euro am început greu și am reușit să o scoatem la capăt.

Urmează meciul cu San Marino pe care cu siguranță trebuie să-l câștigăm”, a adăugat Drăguș.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Puncte 1. Cipru 1 3 2. Bosnia 1 3 3. Austria 0 0 4. ROMÂNIA 1 0 5. San Marino 1 0

Urmează » luni, ora 21:45: San Marino - România, Bosnia - Cipru